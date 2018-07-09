Летний спортивный лагерь для детей Miniheroes

В нашем летнем лагере ваши дети не только весело отдохнут, станут сильнее и здоровее, но и будут диагностированы опытным тренером и физиотерапевтом, и после завершения лагеря мы предоставим вам полную диагностику спортивных возможностей и талантов ребенка, и для каждого из них мы подготовим рекомендации для соответствующих спортивных мероприятий, включая контакты лучших спортивных клубов Праги.

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Ограниченное количество 6 МЕСТ в каждой возрастной группе гарантирует индивидуальный подход для каждого маленького героя.

Ваших детей ждут дни, полные здорового движения, интересных игр и веселья в нашем спортзале и на открытом воздухе, встречи с животными, походы, полезное и здоровое питание.

Даты заездов:

9-13/7 /2018

16-20/7/2018

23-27/7/2018

30/7 - 3/8/2018

6-10/8/2018

13-17/8/2018

20-24/8/2018

27-31/8/2018

Программа лагеря: понедельник-пятница

8:00 - 9:00 Приход детей в академию MINI HEROES, здоровый, полезный завтрак, выезд в лагерь

Занятия с младшией группой в спортивном зале

Занятия старшей группы на свежем воздухе

Обед

12:30-13:00 Послеобеденный отдых

Занятия со старшей группой в спортивном зале

Занятия младшей группы на свежем воздухе

Полдник

От 16:30 Возвращение в академию MINI HEROES, где вы сможете забрать детей домой

Для маленьких спортсменов будут приготолены два перекуса (полдник), полноценный обед и питье на целый день.

Забронируйте свое место вовремя.

Стоимость:

4. 299, - Kč (для участников клуба MINI HEROES)

4.799, - Kč

Скидка для двоих детей (одна семья) - 20%

Вторая неделя скидка для ребенка - 30%