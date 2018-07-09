Летний спортивный лагерь для детей Miniheroes

Ограниченное количество 6 МЕСТ в каждой возрастной группе гарантирует индивидуальный подход для каждого маленького героя.
Ваших детей ждут дни, полные здорового движения, интересных игр и веселья в нашем спортзале и на открытом воздухе, встречи с животными, походы, полезное и здоровое питание.
Даты заездов:
9-13/7 /2018
16-20/7/2018
23-27/7/2018
30/7 - 3/8/2018
6-10/8/2018
13-17/8/2018
20-24/8/2018
27-31/8/2018
Программа лагеря: понедельник-пятница
8:00 - 9:00 Приход детей в академию MINI HEROES, здоровый, полезный завтрак, выезд в лагерь
Занятия с младшией группой в спортивном зале
Занятия старшей группы на свежем воздухе
Обед
12:30-13:00 Послеобеденный отдых
Занятия со старшей группой в спортивном зале
Занятия младшей группы на свежем воздухе
Полдник
От 16:30 Возвращение в академию MINI HEROES, где вы сможете забрать детей домой
Для маленьких спортсменов будут приготолены два перекуса (полдник), полноценный обед и питье на целый день.
Забронируйте свое место вовремя.
Стоимость:
4. 299, - Kč (для участников клуба MINI HEROES)
4.799, - Kč
Скидка для двоих детей (одна семья) - 20%
Вторая неделя скидка для ребенка - 30%
Заявки принимаются на адрес info@miniheroes.cz
Обязательное условие резервации - внесение депозита.