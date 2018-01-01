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Здоровье, красота и медицина // Массажные салоны // MÁNES massage studio
Секс индустрия // Эротический массаж // MÁNES massage studio

MÁNES massage studio

Салон эротического массажа "MÁNES" - это более 15 самых красивых топовых массажисток, удобное месторасположение в центре Праги в живописном районе - Vinohrady. Салон работает 24/7 часа, предлагает широкий выбор программ на любой вкус и пожелания. Мы предоставляем 100% бесплатный трансфер из любого района Праги, а также Welcome-drink для всех гостей. На нашем сайте представлены только реальные фотографии наших реальных моделей. Мы не используем фейковые и типажные фото. Уникальные техники классического и эротического массажа гарантированно на самом высоком уровне. Программы массажа: Erotická masáž - эротический релакс-массаж Tantrická masáž - тантрический массаж Nuru masáže -нуру массаж - НОВИНКА! Mýdlová masáž - мыльный массаж Masáž pro páry - массаж для пар и еще 10+ программ
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Контакты
www.massagestudio.cz
+420 608 626 792
Mánesova 1645/87, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Czechia , Салон находится в живописном районе Vinohrady в 100 метрах от метро Jiřího z Poděbrad (зеленая ветка) и 8 минут пешком от Вацлавской площади


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