MÁNES massage studio
Салон эротического массажа "MÁNES" - это более 15 самых красивых топовых массажисток, удобное месторасположение в центре Праги в живописном районе - Vinohrady. Салон работает 24/7 часа, предлагает широкий выбор программ на любой вкус и пожелания.
Мы предоставляем 100% бесплатный трансфер из любого района Праги, а также Welcome-drink для всех гостей.
На нашем сайте представлены только реальные фотографии наших реальных моделей. Мы не используем фейковые и типажные фото. Уникальные техники классического и эротического массажа гарантированно на самом высоком уровне.
Программы массажа:
Erotická masáž - эротический релакс-массаж
Tantrická masáž - тантрический массаж
Nuru masáže -нуру массаж - НОВИНКА!
Mýdlová masáž - мыльный массаж
Masáž pro páry - массаж для пар
и еще 10+ программ
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