s.r.o. 4 Lide

Компания s.r.o. 4lide Recruitment Agency, предоставляет работу в странах Чехия - Польша с 2010 года. Являемся прямым работодателем.Česká Republika IČO 056 38 259 DIČ CZ 056 38 259 Для соискателей мы предлагаем: • Рабочие места в Чехии, Польше • Консультируем о действующем трудовом законодательстве в странах Евросоюза • Оформляем документы, необходимые для работы в странах Евросоюза • Организовываем встречу с доставкой до места проживания • Предоставляем жилье на длительный срок Для заказчиков мы предлагаем: • Персонал соответствующий вашим требованиям • Аренду персонала (оформления персонала в польскую, чешскую компанию) • Порядочность, оперативность, надежность Наши партнёры: Крупные производственные, промышленные, транспортные, строительные компании, предприятия оказывающие медицинские услуги, услуги питания, гостиницы, больницы и частные лица. Мы найдем достойную работу для ВАС!