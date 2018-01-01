s.r.o. 4 Lide
Компания s.r.o. 4lide Recruitment Agency, предоставляет работу в странах Чехия - Польша с 2010 года. Являемся прямым работодателем.Česká Republika IČO 056 38 259 DIČ CZ 056 38 259
Для соискателей мы предлагаем:
• Рабочие места в Чехии, Польше
• Консультируем о действующем трудовом законодательстве в странах Евросоюза
• Оформляем документы, необходимые для работы в странах Евросоюза
• Организовываем встречу с доставкой до места проживания • Предоставляем жилье на длительный срок Для заказчиков мы предлагаем:
• Персонал соответствующий вашим требованиям
• Аренду персонала (оформления персонала в польскую, чешскую компанию)
• Порядочность, оперативность, надежность
Наши партнёры: Крупные производственные, промышленные, транспортные, строительные компании, предприятия оказывающие медицинские услуги, услуги питания, гостиницы, больницы и частные лица. Мы найдем достойную работу для ВАС!
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