Аренда и прокат авто в Праге — Carlove
Ищете авто напрокат в Праге? Carlove сдает в аренду только новые, ухоженные, технически исправные автомобили — Ваша безопасность и комфорт на первом месте! Carlove гарантирует честную стоимость и низкие цены. Собственный гараж в центре Праги, бесплатная доставка машины в любую точку города. Исключительный автопрокат на родном языке.
► Возможно аренда без залога
► Новые автомобили
► Поддержка в пути
► Компания работает с 2012 года
► Расширенный бесплатный сервис:
В цену уже включены:
• Все налоговые и дорожные сборы по Чехии
• Мойка автомобиля
• Детское кресло
• Доставка авто к отелю или в аэропорт
• Аудиогид по Праге и Чехии
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