Аренда и прокат авто в Праге — Carlove

Ищете авто напрокат в Праге? Carlove сдает в аренду только новые, ухоженные, технически исправные автомобили — Ваша безопасность и комфорт на первом месте! Carlove гарантирует честную стоимость и низкие цены. Собственный гараж в центре Праги, бесплатная доставка машины в любую точку города. Исключительный автопрокат на родном языке. ► Возможно аренда без залога ► Новые автомобили ► Поддержка в пути ► Компания работает с 2012 года ► Расширенный бесплатный сервис: В цену уже включены: • Все налоговые и дорожные сборы по Чехии • Мойка автомобиля • Детское кресло • Доставка авто к отелю или в аэропорт • Аудиогид по Праге и Чехии