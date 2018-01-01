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Транспорт // Автопрокаты // Аренда и прокат авто в Праге — Carlove
Транспорт // Транспортные услуги // Аренда и прокат авто в Праге — Carlove

Аренда и прокат авто в Праге — Carlove

Ищете авто напрокат в Праге? Carlove сдает в аренду только новые, ухоженные, технически исправные автомобили — Ваша безопасность и комфорт на первом месте! Carlove гарантирует честную стоимость и низкие цены. Собственный гараж в центре Праги, бесплатная доставка машины в любую точку города. Исключительный автопрокат на родном языке. ► Возможно аренда без залога ► Новые автомобили ► Поддержка в пути ► Компания работает с 2012 года ► Расширенный бесплатный сервис: В цену уже включены: • Все налоговые и дорожные сборы по Чехии • Мойка автомобиля • Детское кресло • Доставка авто к отелю или в аэропорт • Аудиогид по Праге и Чехии
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Контакты
www.catlove.cz
+420 608 131 151
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1-Nové Město


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