Lazne Pramen: пивные и винные СПА в Праге

Пивные и Винные спа в Праге Lázně Pramen «Pramen» — в переводе с чешского языка означает «источник» или «родник». Чем успешнее мы становимся, тем с большей силой ищем в жизни свой источник: Жизни • Здоровья • Омоложения • Удовольствия • Релакса Пивные спа Пивные ванны - это источники расслабления. Мы наполним для вас 1000 литровую гидромассажную ванну из королевского дуба или лиственницы. В ванну с температурой воды 35-38 градусов добавляется тёмное пиво, смешанные в определённой пропорции пивные дрожжи и натуральные измельчённые компоненты отборных сортов хмеля и солода. Хмель обладает лечебным свойствами поскольку содержит в себе большое количество эфирных масел. Действует, как успокоительное противовоспалительное и антибактериальное средство. Масло хмеля отлично снимает усталость. Солод — душа пива. Благодаря нему пиво содержит углеводы, протеины, минеральные соединения, а так же полезные для здоровья органические кислоты и витамины Пивные дрожжи — передают коже целый комплекс витаминов группы В. Способствуют увлажнению и регенерации верхних слоёв кожи. Для большей эффективности процедуры рекомендуем выпить кружку тёмного или светлого пива. Во время принятия пивной ванны вы сами сможете налить себе неограниченное количество настоящего чешского пива «Kynšperský Zajíc». Винные спа Винная ванна - это источник истинного наслаждения. Для проведения процедуры мы используем гидромассажную ванну из лиственницы. Ванна наполняется водой и обогащается красным вином, вытяжками из косточек и листьев винограда, винными дрожжами, медом, экстрактами лечебных трав, цветами французской лаванды, ароматическими маслами. Обилие полезных веществ оказывает тонизирующее и омолаживающее действие, способствует расслаблению и восстановлению жизненных сил, улучшает кровообращение в тканях. Вода насыщенного красного цвета радует глаз, а легкий запах винограда помогает достичь релаксации и гармонии. Винная ванна может послужить отличным началом красивого отдыха.