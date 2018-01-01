Lázně Pramen: Соляная пещера в Праге

Соляная пещера – настоящий подарок для собственного здоровья. Соляная пещера – это специальная комната, в которой пол, потолок и стены выложены блоками из соли. Эффективность пещеры обусловлена поддержанием нужного уровня показателей: влажности, температуры, давления, ионного состава кислорода. Основным компонентом галокамеры, производящим целебный эффект, является сухой аэрозоль — микроскопические солевые частицы, распыленные в воздухе. Находясь внутри соляной пещеры, человек вдыхает чистейший воздух, насыщенный полезными минералами, и, к тому же, полностью избавленный от аллергенов и бактерий. Именно поэтому соляные пещеры рекомендуется посещать людям с ослабленным иммунитетом или страдающим аллергиями. Соляная пещера - самый лучший путь для комплексного лечения детских бронхитов и других частых детских заболеваний дыхательных путей, включая затянувшийся на месяцы насморк.