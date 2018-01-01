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В рубриках:
Рестораны, кафе, бары
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Рестораны
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Чешские
// Кафе-бар "Веранда У Зайца"
Кафе-бар "Веранда У Зайца"
Veranda U Zajice
18
0
«У зайца» - фирменный кафе-бар исторической пивоварни города Киншперка.
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Контакты
veranda@uzajice.com
www.uzajice.com
+420 242 480 728 +420 775 543 894
Lukášová 6/Koněvova 30 130 00 Praha 3
ТЕГИ:
Ресторан U Zajice
,
Киншперский пивовар
,
чешское пиво
,
пивоварни
,
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