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В рубриках:
Рестораны, кафе, бары // Рестораны // Чешские // Кафе-бар "Веранда У Зайца"

Кафе-бар "Веранда У Зайца"

Veranda U Zajice
18 0

«У зайца» - фирменный кафе-бар исторической пивоварни города Киншперка. 

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Контакты
www.uzajice.com
+420 242 480 728 +420 775 543 894
Lukášová 6/Koněvova 30 130 00 Praha 3
ТЕГИ: Ресторан U Zajice, Киншперский пивовар, чешское пиво, пивоварни, Прага


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