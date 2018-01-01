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Бизнес // Web студии // Веб-студия Reactor

Веб-студия Reactor

Разработка и продвижение продающих сайтов любой сложности. Специалисты в Web-дизайне, UI/UX и маркетинге.
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Разработка и продвижение продающих сайтов любой сложности.
Специалисты в Web-дизайне, UI/UX и маркетинге
Наше ПОРТФОЛИО https://web-reactor.eu

Наши услуги:
Создание сайта под ключ,
SEOоптимизация,
Настройка рекламной компании,
SMM,
Брендинг,
Копирайтинг,
 

Разработка сайта от нас включает: 

- Разработка прототипа сайта - макет всех страниц и блоков 
- Подбор качественных фотографий 
- Оригинальный, современный, трендовый дизайн 
- Адаптивная верстка сайта - под все разрешения экранов 
- Проработанные мобильная и планшетная версии 
- Подключение онлайн оплаты на сайте 
- Подключение системы администрирования сайтом 
- Базовая SEO оптимизация (написание ключевых слов, метатегов, заголовков) 
- Веб аналитика (подключение и отслеживание Google analytics и Яндекс Метрика) 
- Тех поддержка в течении 1 года

 

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Контакты
web-reactor.eu
+420 774 598 807
Praha, Vaclavske nam.64


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