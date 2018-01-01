Веб-студия Reactor

Разработка и продвижение продающих сайтов любой сложности. Специалисты в Web-дизайне, UI/UX и маркетинге.

33

Разработка и продвижение продающих сайтов любой сложности.

Специалисты в Web-дизайне, UI/UX и маркетинге

Наше ПОРТФОЛИО https://web-reactor.eu

Наши услуги:

Создание сайта под ключ,

SEOоптимизация,

Настройка рекламной компании,

SMM,

Брендинг,

Копирайтинг,



Разработка сайта от нас включает:

- Разработка прототипа сайта - макет всех страниц и блоков

- Подбор качественных фотографий

- Оригинальный, современный, трендовый дизайн

- Адаптивная верстка сайта - под все разрешения экранов

- Проработанные мобильная и планшетная версии

- Подключение онлайн оплаты на сайте

- Подключение системы администрирования сайтом

- Базовая SEO оптимизация (написание ключевых слов, метатегов, заголовков)

- Веб аналитика (подключение и отслеживание Google analytics и Яндекс Метрика)

- Тех поддержка в течении 1 года