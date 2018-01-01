Веб-студия Reactor

Разработка и продвижение продающих сайтов любой сложности.
Специалисты в Web-дизайне, UI/UX и маркетинге
Наше ПОРТФОЛИО https://web-reactor.eu
Наши услуги:
Создание сайта под ключ,
SEOоптимизация,
Настройка рекламной компании,
SMM,
Брендинг,
Копирайтинг,
Разработка сайта от нас включает:
- Разработка прототипа сайта - макет всех страниц и блоков
- Подбор качественных фотографий
- Оригинальный, современный, трендовый дизайн
- Адаптивная верстка сайта - под все разрешения экранов
- Проработанные мобильная и планшетная версии
- Подключение онлайн оплаты на сайте
- Подключение системы администрирования сайтом
- Базовая SEO оптимизация (написание ключевых слов, метатегов, заголовков)
- Веб аналитика (подключение и отслеживание Google analytics и Яндекс Метрика)
- Тех поддержка в течении 1 года