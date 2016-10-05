Электронный учет выручки в Чехии: 5 фактов, которые важно знать

В сентябре появилась методика по электронному учету выручки в Чехии. Всем, кто ведет бизнес, стоит знать об эти пяти пунктах.

В сентябре была опубликована методика, уточняющая правила электронного учета выручки (elektronická evidence tržeb, EET). В ней содержится информация о пяти пунктах, на которых ранее не акцентировали внимание. Но о них важно знать каждому, кто ведет бизнес в Чехии.

Речь идет, например, о том, что компании смогут обращаться в финансовые учреждения, чтобы детально изучить собранные в рамках EET сведения о выручке. И еще: до запуска системы важно ввести информацию обо всех объектах бизнеса, связанных с получением выручки (чеш. provozovna).

1. Что будет отображаться в чеке при EET

Закон об электронном учете выручки устанавливает обязательную информацию, которую фирма должна указать в чеке. Но кроме него, действуют и другие юридические нормы, которые она должна соблюдать при оформлении чека. Например, в Законе о защите прав потребителей говорится, что продавец обязан выдать документ о покупке товара или оказания услуги с указанием:

- даты,

- стоимости,

- фамилии/имени предпринимателя или названия фирмы (в случае необходимости указывается идентификационный номер личности продавца).

Закон о частной предпринимательской деятельности устанавливает обязанность выдавать по требованию клиента документ о продаже товара или оказании услуги, в котором будет указана дата продажи или услуги, вид товара/услуги, а также стоимость. Вместе с тем, чек – это и налоговый документ, согласно Закону об НДС.



2. У налогового управления есть обязанности перед плательщиками

Обязанность по своевременному информированию возлагается не только на предпринимателя или компанию, но и на налоговое управление. Согласно закону о EET, налоговая обязана предоставить налогоплательщику доступ к собранной информации. Плательщик должен увидеть сведения, которые являются предметом обязательного электронного учета выручки.

Доступ должен быть удаленным – через интернет. Сведения будут предоставляться через приложение EET, которое позволяет плательщикам управлять сертификатами и данными для электронного учета выручки.

Плательщики смогут увидеть все свои сведения по EET в одном месте. Более подробное постановление относительно объема и упорядочения информации будет опубликовано к 1 ноября 2016 года. Пока финансовое управление только уточняет, что плательщик будет иметь доступ к собранным сведениям на портале, упорядоченным по временным отрезкам (по дням, месяцам, кварталам и годам). Собранные сведения будут распределяться по ИНН (DIČ) или точкам продаж/оказания услуг. Плательщик сможет по заявлению получить более детальную информацию об учете выручки.



3. Заработок на сотрудниках в EET не отражается

В учет выручки не засчитывается доход работодателя от сотрудников. Под таким доходом следует понимать прибыль работодателя от продажи дополнительных благ работникам, например, услуг на базе отдыха предприятия. Сюда же относится и реализация продуктов на рабочем месте в рабочее время – как за наличный, так и безналичный расчет.

К учету выручки не относится доход от продаж выведенного из оборота имущества сотрудникам, также товаров в магазинах предприятия, предназначенных исключительно для работников.



4. Предоставление детальной информации об объектах, связанных с выручкой

До запуска электронного учета выручки компания или предприниматель должны сообщить сведения о своих объектах через приложение EET. Доложить нужно только о тех объектах, которые связаны с выручкой (где ведется прием денег – наличным или безналичным путем). Если сведения о них изменятся, плательщик обязан сообщить об этом в налоговое управление в течение 15 суток со дня, как произошло изменение.

Согласно Закону об электронном учете выручки, под такими объектами понимаются места, где ведется предпринимательская деятельность и принимается выручка. Этот термин распространяется и на мобильные установки и оборудование (палатки, услуги такси, автолавки и др.), в том числе и на интернет-сайты, посредством которых плательщик предлагает товар или услуги.

За каждым объектом будет закреплен идентификационный номер, который плательщик будет обязан указывать на чеке и в электронных сообщениях (через датову схранку).

Если у плательщика нет никакого подобного объекта, например, он частный предприниматель и работает маляром, то он должен будет указать в приложении EET свой юридический адрес. Определение адреса для юридических и физических лиц содержится в Гражданском кодексе.

В EET не будут считаться те объекты, где не ведется прием наличных или безналичный расчет. К таким объектам, например, будут относиться склады, цеха и др., хотя они и связаны непосредственно с производственной деятельностью.



5. Вести электронный учет выручки или нет?

Если компания не знает, распространяется ли на нее обязанность вести электронный учет выручки, она может сделать запрос в налоговое управление, чтобы там этот вопрос рассмотрели. В заявлении нужно подробно описать тип деятельности, от которой идет выручка. Это важно, так как на основании полученной информации налоговая будет решать, нужно компании вести EET или достаточного упрощенного учета.

За рассмотрение заявления необходимо будет заплатить комиссию 1000 крон. Налоговое управление обязано выдать заключение в течение трех месяцев. Если вы не знаете точно, распространяется ли на компанию электронный учет выручки в рамках первой волны, лучше подать заявление как можно раньше.

Источник: podnikatel.cz