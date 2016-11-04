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Офис мечты в Танцующем доме

Офис мечты в Танцующем доме

AfoninaAnna 964 0
Возможность работать в одном из самых известных зданий 20-го века в 15 минутах ходьбы от Вацлавской площади на живописной набережной Влтавы – все это получит счастливчик, который арендует офис в легендарном Танцующем доме в центре Праги.
Фото: pixabay.com
Офис мечты в Танцующем доме

Не стоит забывать, что Танцующий дом – это не только знаменитое архитектурное сооружение и магнит для туристов, но и вполне современное удобное 9-этажное здание с прекрасным местоположением и качественными офисными площадями.

Находится оно прямо на набережной реки Влтавы на Йирасковой площади (район Прага-2). Найти Танцующий дом можно как по толпам туристов, тянущихся к нему от Вацлавской площади (до нее минут 10 езды), так и просто спросив у любого прохожего – Танцующий дом в Праге знают все. И это является самым ценным качеством этой уникальной недвижимости.

Фото: pixabay.com

При этом вниманием городского транспорта легендарный дом не обделен – в паре минут ходьбы есть станция метро (Karlovo náměstí), а также несколько трамвайных остановок.

К аренде в Танцующем доме предлагаются площади с качественными современными офисами, парковкой и возможностью использования террасы с живописным видом на Влтаву и Пражский град. Офисы и конференц-залы оборудованы кондиционерами и охраняются 24 часа в сутки, доступ в здание также круглосуточный. В холле работает ресепшн.

Фото: psn.cz

Кроме того, в Танцующем доме находится ресторан, бар и дорогой отель. То есть фактически люди определенного склада характера и величины бюджета могут позволить себе вообще здание не покидать – здесь можно и перекусить, и выпить с партнерами, и жить при этом в хорошем отеле.

В распоряжении арендатора, который выберет для работы своей компании самое известное современное здание Праги, офисные площади от 333 до 2 184 квадратных метров. Цена аренды начинается от 262 крон (9,7 евро) за квадратный метр, однако оговаривается отдельно в каждом конкретном случае.

Фото: psn.cz

В данный момент в офисной части Танцующего дома располагаются преимущественно консалтинговые инвестиционные компании, а также рекламные агентства и агентства недвижимости, так что приятное соседство, а также возможность найти надежных бизнес-партнеров будущим арендаторам обеспечены.

Если вы уже представили свою компанию в стенах - ни много ни мало - чешского архитектурного наследния, но опасаетесь юридических и языковых проблем при аренде недвижимости в чужой стране, вам на помощь всегда готовы прийти специалисты компании SmartPoint Reality, которые предоставят информацию о свободных помещениях, стоимости аренды и ответят на все вопросы, связанные с недвижимостью в Танцующем доме.

Они возьмут на себя формальности, а также обеспечат услуги переводчика, юриста, при необходимости смогут представлять интересы клиента дистанционно, а также подберут объект в четко заданном ценовом диапазоне. Для этого необходимо только отправить заявку на адрес reality@smartp.cz.

Танцующий дом, который стал символом современной Праги, получил такое название благодаря двум башням, напоминающим танцующую пару – эти башни в шутку называют «Джинджер и Фред» в честь пары Джинджер Роджерс и Фред Астер. Строительство здания курировал сам Вацлав Гавел.

Дом был построен на месте Nationale Nederlanden Building, разрушенного в 1945 году в ходе бомбардировки Праги. С 2013 года владельцем Танцующего дома стала компания Pražská správa nemovitostí.

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Темы
бизнес недвижимость Прага офисы достопримечательности
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