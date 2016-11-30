5 причин, почему чешские компании не жалеют денег на рождественские корпоративы

В Чехии приближается время, когда фирмы начинают проводить корпоративные вечера к Рождеству и Новому году. Несмотря на очевидные преимущества таких мероприятий, некоторые руководители видят в них только лишние расходы. Мы попытались узнать, почему опытные руководители не жалеют денег на корпоративы. В этом нам помог ведущий корпоративных и торжественных мероприятий в Праге Константин Новиков.

В чешских компаниях рождественские корпоративы, или firemní večírky, считаются обязательным мероприятием. Многие фирмы начинают проводить выездные корпоративы уже с октября.

«Традиционный формат чешских корпоративных вечеров предполагает проведение банкета, благодарственную речь от руководителей и вручение наград и подарков сотрудникам», – рассказывает Константин.

Веселые праздники с тематической развлекательной программой и ведущим, распространенные в странах СНГ, в Чехии пока исключение из правил. Но это не значит, что чехи не умеют веселиться.

«Когда я начал работать ведущим на корпоративных мероприятиях в интернациональных компаниях, то понял, что и чехи, и немцы, и австрийцы не только умеют веселиться, но и искренне удивляются и восторгаются тем, каким интересным и увлекательным может быть корпоративный вечер», – говорит Константин.

Почему же руководители не скупятся на проведение таких мероприятий? Во-первых, самым ценным капиталом многих современных компаний считаются именно сотрудники. Некоторые работодатели забывают об этом факте, недооценивая собственный штат. На сегодняшний день нежелание инвестировать в коллектив – самая распространенная проблема многих компаний.

Ведущие HR-издания и директора по управлению персоналом сходятся во мнении, что корпоративы нужны каждой компании. Вкратце объяснить это можно пятью причинами.

5 причин проводить корпоративы

1. Уверенность в будущем.

Оказывается, именно корпоративные мероприятия формируют у сотрудников уверенность в том, что их компания не закроется в ближайшем будущем. Если у компании есть деньги на проведение праздника, значит, есть и возможность для развития, карьерного роста и повышения зарплаты.

2. Чувство общности с коллективом.

Большинство сотрудников желает быть значимым звеном в деятельности компании. На корпоративных мероприятиях люди чувствуют себя частью коллектива, общего дела, ощущают свою значимость. Это повышает их чувство удовлетворенности и мотивирует работать лучше. Без этого коллектив становится не только менее продуктивным, но и быстро редеет.

фото из архива Константина Новикова

3. Мотивация.

На чешском рынке труда сотрудники некоторых компаний меняются быстрее, чем цены на акции «Кока-Колы». Причин постоянных увольнений множество. Среди самых распространенных – низкая зарплата, слишком высокие требования, невыгодные условия труда. Среди менее известных, но очень распространенных, – нулевая мотивация и отсутствие функционирующего коллектива. Именно последние две проблемы помогают решить корпоративные мероприятия и инвестиции в коллектив. Если сотрудники усердно работали, справедливо наградить их банкетом, материальной премией или подарком.

4. Знакомство, общение, решение конфликтов

У сотрудников крупных компаний часто нет времени познакомиться и узнать друг друга поближе. Иногда они даже не пересекаются между собой в рабочие дни. Бухгалтер, IT-специалист, финансовый директор, офис-менеджер, уборщик, секретарь, маркетолог – возможно, именно на корпоративе они впервые увидятся и пообщаются в непринужденной атмосфере. Кроме того, на корпоративных мероприятиях часто решаются конфликты, возникающие между сотрудниками.

5. Выявление неформального лидера

Это еще одно важное преимущество для руководства. Корпоративный вечер – идеальное мероприятие для того, чтобы выявить неформального лидера, который может повести за собой коллектив. Руководитель может понаблюдать за сотрудниками, определить самого активного за столом человека, собирающего вокруг себя слушателей. Возможно, именно этот человек должен стать правой рукой директора, ведь за ним тянутся люди.

На фото Константин Новиков (справа), из архива К. Новикова

Какими могут быть корпоративы в Праге? Увлекательными, интересными, разнообразными. Константин Новиков за свою деятельность провел больше 200 корпоративных мероприятий для компаний от 7 до 350 человек. Соведущими Константина были Ольга Бузова, Ровшан Аскеров, он провел такие события в Праге, как лекции Александра Васильева и Эвелины Хромченко, Большой Stand Up Comedy с участием звезд канала ТНТ, День рождения Mad Head Show и др.

Ведущий предлагает компаниям авторские программы, вечера в стиле Prague Game, корпоративы в стиле Mad Head Show или голливудские торжества. Программа каждого мероприятия составляется индивидуально для вашей компании. Посмотреть варианты корпоративов, почитать отзывы и связаться с ведущим можно на сайте novikovk.eu

На правах рекламы