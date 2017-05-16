Чешско-российский конкурс «Серебряный Лучник» проводит регистрацию номинантов

Конкурс «Серебряный Лучник» - Чехия 2017» объявлен открытым. Поучаствовать в нем могут чешские и русские предприниматели, специалисты, учителя, профессионалы из разных областей и журналисты, способствующие развитию гуманитарных чешско-российских отношений.

Премию «Серебряный Лучник» – Чехия учредили в 2016 году, чтобы привлечь и поддержать проекты, способствующие развитию российско-чешских взаимоотношений в разных сферах: журналистике, бизнесе, образовании, культуре, туризме, спорте и науке. Организаторы уверены, что живое общение и понимание между людьми разных национальностей – гарант мира и благополучия.

В прошлом году в конкурсе поучаствовало 26 проектов. По оценкам организаторов, в 2017 году их будет минимум вдвое больше, так как интерес к премии растет. В феврале этого году премию поддержала организация МИД Чехии «Чешские центры», 9 марта премия получила патронат от президента Милоша Земана, а 19 апреля – патронат Посольства РФ в ЧР.

В рамках конкурса проходят интересные мероприятия в области народной дипломатии и развития чешско-русских отношений. Это международный турнир по гольфу в Королевском гольф-клубе в Марианске-Лазне, литературно-музыкальный фестиваль «Литературное варенье» и др.

В этом году церемония награждения авторов лучших проектов пройдет 2 ноября 2017 года в одном из красивейших зданий Праги – Национальном доме, в зале им. Маяковского (где в 1927 Владимир Маяковский читал стихи).

зал им. Маяковского в Национальном доме

Какие проекты могут поучаствовать в конкурсе

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно с любыми проектами и коллективами, расширяющими коммуникационные связи между Россией и Чехией, в рамках указанных номинаций. Авторы лучших проектов получат статуэтку оригинального дизайна «Серебряный Лучник» и диплом.

Чтобы стать участником, нужно заполнить форму регистрации на сайте www.lukostrelec-pr.cz с пометкой «На конкурс «Серебряный Лучник» – Чехия».

Информация о вашем проекте будет опубликована в разделе «Участники» на сайте конкурса, а также в буклетах с кратким описанием проектов, которые будут распространяться на церемонии награждения победителей. Все зарегистрированные участники получат возможность присутствовать на церемонии награждения и приеме в честь лауреатов. От каждого проекта на церемонию смогут прийти два человека.

Опишите ваш проект кратко, но содержательно. Приложите репрезентативные материалы, характеризующие вашу программу. Технические требования к описанию проектов указаны на сайте конкурса.

Номинации премии:

• «Историческое наследие»

• «Межкультурные коммуникации»

• «Бизнес и деловые коммуникации»

• «Туризм и курортные программы»

• «Образовательные программы»

• «Медиа-коммуникации»

• «Спорт»

• «Персона»

• «Специальный приз»

Как будут выбирать победителей

Вся информация от участников конкурса будет опубликована в закрытой системе для онлайн-голосования. Выбирать победителей будет Экспертный совет по нескольким критериям. В состав Экспертного совета входит 9 человек: профессор АН ЧР Эмил Ворачек, вице-председатель Торгово-промышленной палаты по странам СНГ Вацлав Петршичек, профессор Пражской экономической школы Степан Мюллер, председатель Чешской ассоциации русистов Йиржи Клапка, член совета директоров компании Bohm Plast Technik Иван Стародубов, сотрудник Торгпредства России в Чехии Юлия Каменькова и др.

Эксперты будут учитывать гуманитарную значимость проектов, их потенциал для развития общественных связей между государствами, оригинальность коммуникационной стратегии, креативность решений, сложность задач и целей, достижение желаемых результатов и др. На основании этих критериев эксперты будут выставлять баллы всем участникам. По средним оценкам и будет составлен рейтинг проектов и выбраны победители.

Церемония награждения состоится 2 ноября 2017 года.