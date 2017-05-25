Итоги 2016 года: Что происходит с фондами пенсионного допстрахования в Чехии

Большинство фондов пенсионного допстрахования в Чехии не зарабатывает для клиентов хотя бы на уровне, достаточном для преодоления инфляции. Клиентами таких фондов являются 4 млн чехов.

Только 3 из 8 пенсионных компаний в прошлом году смогли получить достаточный доход для того, чтобы преодолеть инфляцию и сохранить реальную стоимость денег своих клиентов. В межгодовом сравнении ситуация у пенсионных фондов ухудшилась. Главная причина – низкие доходы по чешским государственным облигациям. В этом году будет еще хуже. Тот, кто хочет получить прибыль, должен перейти в фон, работающий с ациями.



В прошлом году инфляция составила 0,7%, и только трем бывшим фондам в области пенсионного страхования (сейчас они называются трансформированные фонды) удалось ее превзойти. Речь идет о Allianz, Axa и Česká pojišťovna. Большинство остальных фондов либо почти преодолело инфляцию, либо остановилось именно на ее границе. Результаты за 2016 год опубликовала Ассоциация пенсионных компаний ЧР.

Государство гарантирует доход

Накопления чехов на пенсию страдают не только из-за растущей инфляции, но и из-за процентных ставок на финансовых рынках, которые сейчас находятся на историческом минимуме. Большинство «свободных денег» трансформированные фонды вкладывают в государственные облигации, чтобы дать клиентам гарантию, что убытка не будет. Это является важным условием, которое прописывают во всех договорах после 2013 года.

Фонды, которые в прошлом году заработали больше остальных, получили преимущество благодаря тому, что в их распоряжении были облигации большей доходности, выпущенные позже. В прошлом году государство выпускало облигации сроком действия до 6 лет с отрицательным доходом, в то время как 5 лет назад был 1%. На облигациях 10-летней давности можно было заработать и 3%. С нулевой или отрицательной доходностью фонды столкнулись и при вкладывании денег в большем объеме в банки.

«Относительно низкий баланс обусловлен уверенностью вкладчиков, что их средства, согласно закону, никогда не обесценятся», – напоминает Алеш Поклоп, президент Ассоциации пенсионных компаний ЧР.

С учетом государственных дотаций, отчислений работодателей и налоговых скидок пенсионное накопление позволяет сбалансировать сбережения. Например, вкладчик, который ежемесячно платит 700 крон (при этом за него в пенсионный фонд не делает отчисления работодатель) в целом приумножил в прошлом году свои сбережения на 4%.

«С учетом низких ставок средний баланс трансформированных фондов в общем успешен. Он также значительно лучше, чем у обязательных консервативных фондов дополнительного пенсионного страхования», - поясняет Алеш Тума, аналитик компании Partners.

В этом году ни одной компании не удастся преодолеть инфляцию, – считают эксперты. Причина кроется в купленных ранее облигациях, которые необходимо держать до истечения срока, чтобы получить более высокий доход. К тому же инфляция в Чехии начала снова расти, в апреле она составляла 2%.

Государство компенсирует низкий баланс: те, кто вкладывает от 300 до 999 крон в месяц, получат 90 крон плюс 20% от суммы, превышающей 300 крон. При взносах от 1 000 крон и больше клиент получит 230 крон. Тот, кто хочет от пенсионного страхования большую прибыль, должен перейти в фонд, инвестирующий в акции.

Источник: ihned.cz