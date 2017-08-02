Малый и средний бизнес в Чехии для иностранных предпринимателей

Специалисты Школы бизнеса в Праге, открытой при образовательном центре Study Consulting, рассказали о рейтинге Чешской Республики в области ведения малого и среднего бизнеса, а также о положительных фактах и сложностях ведения бизнеса с точки зрения иностранного предпринимателя.

По данным Всемирного банка, в Рейтинге легкости ведения бизнеса The World Bank Group Чешская Республика занимает 27-е место из 190 стран, опережая такие европейские страны, как Франция (29-е место в рейтинге), Словения (30-е место), Словакия (30-е место ), Российская Федерация (40-е место) и другие. Согласно приведенным данным, Чехия занимает первое место в рейтинге легкости осуществления международной торговли, а также является страной, в которой довольно просто создать предприятие, зарегистрировать собственность или получить кредит в банке.

Поэтому неудивительно, что многие иностранцы выбирают Чехию для открытия и развития собственного малого, среднего и крупного бизнеса. По данным чешского Министерства промышленности и торговли, из 330 080 действующих ИП в Чехии, 32 230 предпринимателей (то есть 9,8%) – иностранцы: в частности, украинцы (9918 ИП), вьетнамцы (4228 ИП), россияне (1778 ИП), казахстанцы (343 ИП) и представители других наций. Большая часть индивидуальных предпринимателей-иностранцев, сконцентрирована в столице Чехии – Праге, но в последние годы бизнес, принадлежащий иностранцам, стал выходить за пределы столицы.

Тем не менее, несмотря на привлекательность Чехии для иностранного предпринимателя, ведение бизнеса в Чешской Республике имеет свои особенности. По мнению преподавателей Школы бизнеса в Праге, открытой при образовательном центре «Study Consulting», чешский рынок довольно специфичен и консервативен, и требует своеобразного подхода при открытии любого коммерческого предприятия.

Участники Школы бизнеса – иностранные предприниматели, планирующие открыть или имеющие бизнес в Чехии, – считают, что самым сложным при открытии бизнеса в Чехии для них было понять налоговые и административные обязанности, связанные с открытием и ведением бизнеса в ЧР. По их словам, было сложно понять и привыкнуть к менталитету местных жителей, определяющему характер спроса на продукты и услуги, а также верно рассчитать ценовую политику предприятия. Довольно большим препятствием на пути к успеху и получению прибыли является слабое владение чешским языком.

В то же время иностранные предприниматели в Чехии положительно отзываются о процессе открытия нового предприятия и сравнительно небольшой бюрократии в чешских государственных органах. К примеру, для открытия индивидуального предпринимательства (živnostenské oprávnění) потребуется всего 1000 чешских крон, заявление и паспорт заявителя (в некоторых случаях может также потребоваться справка об отсутствии судимости), и всего пять дней.

Для открытия общества с ограниченной ответственностью достаточно уставного капитала в объеме 1 чешской кроны. Положительным фактом является и то, что чешское государство предоставляет дотации на развитие малого и среднего бизнеса в размере от 50 000 крон до нескольких миллионов крон. Получить их могут не только чешские граждане, но и иностранные предприниматели, открывшие в Чехии ИП или юридическое лицо. Дотации даются заявителем на основании предложенного структурированного бизнес-плана.

В рамках практической образовательной программы Школы бизнеса в Праге педагоги вместе с участниками разрабатывают бизнес-план, в том числе подходящий для получения дотации или инвестиционного кредита.