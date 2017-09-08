Маркетинговый директор Study Consulting: О Школе бизнеса в Праге и преимуществах Mini-MBA

Маркетинговый директор образовательного центра Study Consulting рассказала о Школе бизнеса, где она преподает блок, посвященный маркетингу. На кого рассчитано обучение, что оно даст и каких результатов ждать – читайте в нашем материале.

Диляра Асматулаева, маркетинговый директор образовательного центра Study Consulting, преподаватель маркетинга в Школе бизнеса в Праге.

- Расскажите подробнее об участниках Школы бизнеса. Это студенты, люди с опытом предпринимательства или без него?

- Как бы мы ни пытались выделить основную группу участников школы, к сожалению, это не представляется возможным. В Школу бизнеса приходят люди, принадлежащие к абсолютно разным социальным группам. Иногда нас (лекторов школы) это немного пугает, так как совершенно разные цели обучения и ожидания участников школы могут привести к снижению эффективности занятий.

Именно поэтому перед началом занятий каждый участник рассказывает о своих наработанных проектах, чего он ждет от школы, на чем хочет сделать акцент при обучении и т.д. Так что участником может стать как студент-выпускник, так и опытный предприниматель, переехавший жить в Чехию или уже проживающий здесь.

Плюс в том, что в школу приходят осознанные люди, которые знают, что хотят. Это помогает нам всем двигаться в одном направлении.

- Программа рассчитана на 4 месяца. Чему за это время научатся участники?

- Обо всем рассказать, конечно, сложно. Главное направление – научить всех применять свои знания на практике. Так как программа обучения школы – есть сокращенный вариант программы MBA от университета маркетинга, финансов и аудита (UniMFA), поэтому все наработки реализуются прямо на лекциях. Наверняка, многие уже прочитали тонны книг об управлении фирмой, HR менеджменте, популярном онлайн-маркетинге и т.д., но кто попробовал реализовать все это в своей компании?

Все эти тексты кажутся понятными и легкими, но перед первым шагом все снова становится непонятно. Студенты задают такие вопросы, от которых сами смущаются. Это не потому, что им недостаточно знаний – это от нехватки подробной «инструкции» реализации и практики. Настроив один раз контекстную рекламу для одного из своих продуктов во время лекции, участники понимают, что это намного проще, чем написано в книге или на онлайн-портале.

- Школа бизнеса – это совместная программа Study Consulting и Университета маркетинга, финансов и аудита. Чем хорош этот альянс?

- Во-первых, выпускники школы получают диплом от университета UniMFA. Mini-MBA – это официальная программа ВУЗа, которая соответствует программе Школы бизнеса. Как бы ни было эффективно обучение, всегда хочется получить какое-то подтверждение его успешного завершения.

Во-вторых, совместная работа лекторов Школы и UniMFA помогает найти новые методы обучения и донесения информации. Кроме того, это сотрудничество скрашивает рабочий процесс, вдохновляет спикеров.

В-третьих, стандартная программа MBA длится около 3 лет, не каждый может выделить на это время. Этот «альянс», как вы говорите, позволяет эффективно экономить время при получении того же объема информации / знаний.

После окончания школы студентам остается готовый проект, который и является основой будущего бизнеса. Для лучших проектов мы ищем инвесторов, некоторые финансируем сами.

- Есть ли успешные примеры среди выпускников трех прошедших потоков Школ бизнеса?

- Смотря что мы рассматриваем под словом успех. Успех в понимании школы – это достижение поставленных целей ее участников.

Возможно, не все они пока могут похвастаться своей всемирно-известной корпорацией, но мало кто ставит перед собой именно такие задачи. В основном, все стремятся создать успешную локальную фирму со стабильным доходом и довольными клиентами.

- Вы преподаете блок маркетинга. Расскажите побольше о ваших методах обучения.

- Большую часть подготовки у меня занимает изучение профайла студентов: так как мой блок расположен в самом конце программы, у меня есть такая возможность. На занятиях принудительно заставляю открыть компьютер и, пусть даже виртуально, открыть фирму, зарегистрировать ее, написать друзьям об этой компании, создать пиар-статью, настроить ретаргетинг, зарегистрироваться в Google Analytics, и посмотреть, как это все работает на деле.

Сначала все смеемся, потом просыпается конкурентный дух, и каждый следит за своими результатами. Это самый любимый момент, как для меня, там и для участников. Далее мы готовимся к финальному проекту.

Из использованных методов я использую уже существующие проверенные, а также свои личные наработки.

В целом методику обучения я называю «французской». Заключается она в том, что 10 % урока занимает рассказ о том, что нам предстоит, а далее мы отправляемся за результатами, пробуя это на практике. Именно так проходит обучение во многих французских ВУЗах, обучающих управлению бизнеса.

- «Продайте мне эту ручку» или, другими словами, почему Школа бизнеса достойна посещения?

- Хорошо, что мы не учим участников «продать ручку». Каждый продукт найдет своего покупателя, так и Школа бизнеса найдет своих слушателей. Лекторы школы и приглашенные спикеры скорее готовы передать необходимую информацию, знания и опыт тем, кому это нужно.

- Как маркетинговый специалист, расскажите, существует ли какая-то формула успеха для бизнеса?

- Если бы этот вопрос прозвучал на лекции, то я бы сказала, что успеха добьется тот предприниматель, который занимается своим делом. Делом любимым, близким и в которое вложена душа. Кто-то никогда так и не сможет продать вашу ручку, но это вовсе не значит, что он плохой специалист.

- Что такое mini-MBA, который участники получат после сдачи проекта?

- Mini-MBA – это учебная программа Университета маркетинга, финансов и аудита, длится она 6 месяцев. Выпускники школы получают диплом mini-MBA, подтверждающий окончание курса. Подробнее об этом я говорила ранее, остальное расскажу при личной консультации.

- Школа бизнеса начинается уже в октябре. Есть ли еще места для интересующихся?

- Места есть. Запись продолжается до 25 сентября.

Посмотрите программу обучения.



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