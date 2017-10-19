Важные изменения в чешских законах для плательщиков НДС в 2017 году

Изменения правил в области уплаты НДС в Чехии вступили в силу с 1 июля 2017 года. Что нужно знать налогоплательщикам?

В этом году Министерство финансов Чехии приняло пакет законопроектов, в который вошла поправка к закону о налоге на добавленную стоимость. С 1 июля 2017 года он заметно изменился, о чем важно знать фирмам и предпринимателям.

По традиции был расширен режим переноса налоговых обязательств (т.н. «обратное налогообложение», или reverse charge). Это значит, что обязанность платить НДС переносится с поставщика продукта или услуги на того, кто их покупает. В результате НДС оплачивает покупатель.

С 1 июля 2017 года этот режим начал распространяться на следующие сферы бизнеса:

- предоставление работников для проведения строительных и монтажных работ;

- доставка недвижимого имущества, проданного должником по решению суда в рамках процедуры вынужденной продажи;

- доставка товаров, предоставляемых в качестве гарантии при реализации этой гарантии;

- доставка товара после его приобретения покупателем для реализации этого права потребителя.



Новые правила для соучредителей

Существенные изменения в законодательстве о налогообложении касаются и обществ (ранее – объединений). До этого лета их управление определялось специфическими положениями закона, которые затрагивали регистрацию налогообложения и других действий при уплате НДС. Но поправка к закону эти правила упразднила.

Соучредители в таких субъектах теперь должны будут руководствоваться общими принципами, которые действуют для остальных плательщиков НДС.

На практике это значит, что каждый из них должен будет вести учет выручки самостоятельно, лично предоставлять все необходимые данные, которые нужно будет указывать при подаче налоговых деклараций и контрольных извещений. При ликвидации каждый соучредитель будет выступать как самостоятельный плательщик НДС.

Те, на кого распространяется новый закон, могут не бояться наказания в случае незнания закона. Налоговое управление будет проявлять лояльность и предоставлять предпринимателям время для решения возникших вопросов. Переходный период, когда плательщики НДС смогут руководствоваться прежним законодательством, будет длиться до 31 декабря 2018 года.



Об особенностях вычета налогов

С июля 2017 года также действует закон, по которому в случае вычета налога для приобретения торгового имущества (к нему относится материал, товары и полуфабрикаты) налогоплательщик должен будет вернуть деньги государству, если произойдет потеря или кража этого имущества, либо его невозможно будет предъявить.

Расчет необходимо будет провести с момента, когда плательщик получит информацию о срыве доставки оборудования, его утрате или краже. Подобное правило распространяется и на случаи, когда налогоплательщик использовал торговое имущество для целей, не имеющих отношения к его предпринимательской деятельности.



Читать подробнее о новом постановлении в параграфах 77 и 78 закона об НДС и о том, как сообщить об утрате или краже торгового имущества.

Новинкой в области НДС стало и то, что плательщик больше не имеет права на вычет налога при покупке товаров в иных государствах ЕС, если они не были доставлены в страну, выдавшую ему DIČ – идентификационный номер налогоплательщика. Иными словами, если налогоплательщик рассчитывает на вычет налога, то должен заказывать оборудование с доставкой в ту страну, где он зарегистрирован.

Ненадежный плательщик, ненадежное лицо: как ими не стать

Чешское законодательство уже несколько лет содержит понятие ненадежного плательщика. В этом году к нему добавили также понятие ненадежного лица.

По закону ненадежными плательщиками называются те люди, которые не исполняют свои обязанности по НДС (определение «неисполнение обязанности» в настоящее время меняется и расширяется).



Кого будут считать нарушителем?

Нарушителем, которому грозит внесение в реестр ненадежных плательщиков, может считаться тот, за кем числятся долги по уплате НДС в размере не менее 500 000 крон. Это касается и тех, кто участвует в вызывающей подозрение торговой деятельности. Ненадежным плательщиком может стать и тот, кто не уплачивает налог в установленное законом время.

В реестр включают также предпринимателей, которые не отвечают на запросы налогового управления и не соблюдают сроки подачи декларации. Решение принимает налоговый инспектор. Налогоплательщик может подать апелляцию в течение 15 дней.

Если раньше плательщик получал статус ненадежного за нарушения, а потом у него сокращалась выручка ниже регистрационного лимита, то его исключали из реестра. После этого он мог начать работать «с чистого листа». Теперь избавиться от ярлыка «ненадежный» таким образом не получится.



Уклонение от налогов с помощью виртуальной валюты

Поправки к законодательству также коснулись и уклонения от уплаты налогов с помощью использования виртуальных валют. Принимающая сторона, которая получила частичную или полную оплату в виртуальной валюте, отвечает за неуплаченный налог. К этой категории относятся платежи в биткойнах, которые расцениваются как переводы на неизвестный счет.



Как подавать налоговую декларацию фирмам-банкротам в Чехии?

В случае признания плательщика НДС банкротом для него завершается период налогообложения. Подавать декларацию нужно за период до последнего календарного дня месяца, когда было вынесено решение о банкротстве. Налоговую декларацию нужно отправить за 25 дней до окончания налогового периода или в течение 30 дней от даты вынесения решения о банкротстве.

Источник: businessinfo.cz