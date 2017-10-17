Главные новинки сентября для чешских предпринимателей

Подготовка к упрощению электронного учета выручки, новый тренд среди частных предпринимателей, конец банкротства и компенсации земледельцам: рассказываем о важных новинках для малого бизнеса в Чехии.

Систему электронного учета выручки упростят

Политическое движение ANO 2011, главный фаворит и претендент на победу в октябрьских парламентских выборах, хочет упростить правила электронного учета выручки (EET). После их утверждения от ведения электронного учета выручки освободят предпринимателей с оборотом до 500 тысяч крон в год. Это новшество будет распространяться и на общественно полезные организации с оборотом до 1 млн крон.

Всю эту информацию движение включило в свою предвыборную программу. Основатель движения Андрей Бабиш и его соратники хотят также отменить необходимость информационных таблиц, за которые многие предприниматели сейчас получают штрафы.

«Мы с самого начала утверждаем, что электронный учет выручки имеет смысл, но только для тех предпринимателей, которые проводят сотни и тысячи транзакций в день. Для них эта система упростит деятельность. Для микрофирм, которые проводят десятки или единицы транзакций ежедневно, эта система излишняя», – сообщил председатель Ассоциации малых и средних предприятий и предпринимателей Карел Гавличек.

Новый тренд среди частных предпринимателей: почта в поселках

Жителям небольших поселков больше не придется ездить за почтой в более крупные соседние населенные пункты. Частные предприниматели активно открывают в чешских деревнях отделения почты Partner. К 1 сентября их насчитывалось уже 384. В будущем это число постепенно возрастет до 2500.

Интерес к открытию отделений почты Partner среди предпринимателей очень высокий, так как это источник хоть и небольшой, но гарантированной прибыли. Чешская почта обещает владельцам отделений доход от 10 000 крон в месяц. Средняя прибыль такого филиала составляет 16 000 крон в месяц. Также почта предоставляет партнерам оборудование и профессиональную помощь по ведению отделения.

Конец волны банкротства в Чехии

В течение августа в Чехии объявили о банкротстве только 56 торговых компаний и 552 предпринимателя. Статистика за июль еще лучше. В этом месяце разорилось 426 физических лиц и предпринимателей. Это самое маленькое число из всех месяцев 2017 года.

За уменьшением количества банкротов, возможно, стоит изменение закона о банкротстве, которое вступило в силу в июле этого года.

Фермеры получат компенсацию за засуху

Больше 2,2 млрд крон Чехия выделила фермерам, садоводам и владельцам питомников в качестве компенсации за засушливое лето и заморозки весной.

Министерство финансов и Министерство сельского хозяйства ЧР должны до конца февраля предложит план по финансированию этих компенсаций. Аграрная палата ранее сообщила, что ущерб земледельцев от засухи в этом году достиг 10-12 млрд крон. Больше всего пострадала Южная Моравия.