Самое частое заблуждение чешских предпринимателей по поводу расходов в бизнесе

Почему предприниматели, не владеющие основами финансовой математики, теряют деньги? Как распознать скрытые расходы, оптимизировать налоговую базу и повысить прибыль? Этим вопросам посвящен материал доктора наук Марианны Лузановой для наших читателей.

Начинающий предприниматель часто совершает ошибку, которая заключается в недостаточной информированности по поводу предстоящих расходов в бизнесе. Во многих случаях эта ошибка приводит к недостаточной прибыльности и ликвидности в бизнесе, и в результате, к фиаско предпринимателя. Какие бывают ошибки и причины, почему предприниматели теряют свои средства, будет приведено в данной статье.

Что такое финансовая математика

При слове «финансовая математика» многие люди открыто выражают свою неприязнь к всякого рода подсчетам и формулам. Тем не менее, финансовая математика предпринимателя – это не та дисциплина, которой нас несколько лет обучали в школе, и она имеет лишь косвенное отношение к гипотенузам, алгоритмам и интегралам.

Финансовая математика нужна для того, чтобы на самом раннем этапе предпринимательской деятельности (а именно разработки бизнес-идеи), а также в течение всей деятельности компании владелец бизнеса умел считать свои материальные и нематериальные активы, прибыль и рентабельность своих действий и инициатив.

Что же должен знать предприниматель в отношении бизнес расчетов? Прежде всего, речь идет о налоговой оптимизации. Выбирая форму бизнеса, предприниматель должен принимать решение не по принципу «акционерное общество престижнее», а по принципу более легкой налоговой базы и возможности вести бухгалтерский учет без лишних трудностей.

К примеру, если сравнить две формы предпринимательской деятельности в Чехии: открытие общества с ограниченной ответственностью (s.r.o.) или индивидуального предпринимательства (živnostenské podnikání), то разница в налогообложении есть, и в некоторых областях бизнеса она существенна. Если вы открыли бизнес в области консалтинговой деятельности, репетиторства или других услуг, не предполагающих больших расходов, тогда в случае ООО ваша налоговая база будет равна (не принимая во внимание другие константы, истекающие из закона ЧР о бухгалтерии):

Доходы – реальные расходы = прибыль.

Сколько у бухгалтера реальных расходов? Не очень много, согласитесь. Так же, как и во многих других сферах услуг.

Что если этот бизнес вести на ИП? Налоговая база следующая:

Доходы – вмененные расходы (до 60% от оборота) = прибыль.

То есть, даже не имея реальных расходов, Вы можете 60% от оборота «списать» и, таким образом, не платить с них налог. Финансовая выгода очевидна.

На этом финансовая математика не заканчивается. Каждый предприниматель, начиная собственный бизнес, считает будущие расходы. Прежде всего, свои инвестиции в бизнес, а также ежемесячные расходы на содержание бизнеса. В первую очередь, каждый сосредоточится на так называемых «очевидных расходах»: аренда коммерческого помещения, расходы на ремонт, комиссия риелтору, залог владельцу офиса, расходы на персонал, сырье, оборудование… этот список очевидных расходов можно продолжать дальше, но в большинстве случаев он содержит максимально 60% всех расходов, с которыми придется столкнуться предпринимателю.

Почему так? Просто потому, что начинающие предприниматели не считают так называемые «скрытые» расходы или, другими словами, неучтенные расходы. Не то, чтоб они сильно скрывались, но они не так очевидны, как другие расходы.

Какие бывают неучтенные расходы?

1. Альтернативные издержки

Если абстрагироваться от сложных определений этого экономического термина, приведенных в научной литературе, то это – тот доход, который предприниматель мог получить, но не получил, вследствие занятости в данном бизнесе.

Другими словами, работая по найму в любой организации, предприниматель бы получил заработную плату в сумме Х крон. Но он не получит эту зарплату, так как занят в собственном бизнесе. Почему этот расход надо включить в общую сумму расходов? Потому что если целью предпринимателя является прибыль (а не свободный график или другие блага, невозможные в условиях работы по найму), тогда альтернативные издержки – это самый что ни на есть прямой расход, с которым нам предстоит сравнить будущую прибыль.

2. Административные платежи, комиссии и сборы

Вторым самым частым неучтенным расходом являются административные платежи, комиссии и сборы, которые предприниматель не учитывает, не зная специфики бизнеса или законов. Приведем пример. Какие основные расходы в отельном бизнесе? Казалось бы, персонал, аренда отеля, коммунальные услуги, прачечная, расход топлива, оплата страховки, продукты питания, оборудования и другие хозяйственные расходы, налоги. Вот они, очевидные расходы. Какие расходы в этом случае скрыты или не учтены? Давайте представим их в цифрах:

Стоимость номера в гостинице: 2000 крон. Из этого предприниматель должен вычесть:

1. Переменные затраты (продукты питания на 1 завтрак, входящий в цену, на прачечную), определим их как 15% стоимости номера.

2. Налог НДС (редко какой отель не является плательщиком НДС) в размере 15% (на услуги проживания).

3. Комиссии порталу или туристическому агентству, который является посредником продажи номера (порядка 15% с общей суммы заказа).

4. Туристические сборы в размере 15 крон за каждого человека, чья цель пребывания в гостинице – туризм.

5. Местные сборы гос. органов за каждое проданное койко-место в гостинице в размере 6 крон с каждого проданного места / ночь.

Итого: 2000 – 300 – 300 – 300 – 15 – 6 = 1079 крон.

Из этой суммы необходимо покрыть все постоянные расходы, оплатить налог с прибыли.

Но помимо всех ранее проведенных расходов, в отельном бизнесе есть такое понятие как сбор за использование авторских прав (Integram – независимая организация деятелей искусств, OSA – Объединенный союз авторов и т.д.), оплата за инструктаж по пожарной безопасности и по безопасности работы и деятельности сотрудников в гостинице и много-много другого. В результате, продавая гостиничные номера клиентам по цене выше рыночной (по Праге средняя цена за гостиничный номер – 1500 крон), владелец бизнеса более половины стоимости оплачивает на комиссии, сборы, о которых и не подозревал перед открытием бизнеса.

3. Амортизация

Еще очень частым неучтенным расходом является амортизация. Все материальные активы, используемые в бизнесе, приходят в негодность по истечении времени. Любое материальное имущество необходимо содержать, обслуживать и в какой- то момент заменить на новое оборудование. Очень часто предприниматели не принимают эти расходы в серьез, а они могут составлять до 20% от стоимости материального актива.

4. Время

И последний неучтенный расход, который мне хотелось бы затронуть в этой статье (но список не является исчерпывающим) – это время. Ошибочно будет считать, что предприниматель – это свободный человек, который распоряжается своим собственным временем и «пожинает плоды» (обязательно положительные) своей бизнес-идеи. Начинающий предприниматель – это человек, который целиком и полностью посвящает себя бизнесу, днем и ночью действуя на благо и для развития предприятия. И заметьте, не всегда получает положительные результаты. Поэтому время, потраченное на бизнес, необходимо учитывать, так как это – самый дорогой ресурс, который можно использовать и по другому, более приятному назначению.

Научиться финансовой математике и учесть все расходы в процессе открытия и ведения бизнеса в Чехии, помогут лекторы Школы бизнеса в Праге.

Ведется запись на февраль.

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