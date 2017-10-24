Идеи для бизнеса: Частная почта – новый тренд среди чешских предпринимателей

Возможность открыть отделение почты Partner в загородных поселках стала самым прогрессивным трендом в малом бизнесе Чехии. Узнайте, какие выгоды это открывает предпринимателю и какой доход можно получить с отделения в месяц.

Фото: partnercp.cz

Частная почта Partner в деревнях становится самым прогрессирующим трендом в чешском малом бизнесе. Интерес предпринимателей огромный: в ближайшем будущем должно открыться до 2500 отделений.

2 из 10 предпринимателей в Чехии уже рассматривают возможность открыть собственное отделение почты Partner. В Чехии эта модель сотрудничества распространяется по образцу Австрии или Германии. Почтовые отделения предприниматели обычно объединяют с небольшим частным магазином.

Сеть почтовых отделений в деревнях стремительно растет

На данный момент по всей Чехии по системе «Почта Partner» работает 384 пункта. По прогнозам, к 2025 году таких отделений должно быть до 2500. Это больше 75% от общего количества почт в стране. По данным Ассоциации малого и среднего бизнеса ЧР, частные деревенские почты стали самым динамично растущим видом загородного предпринимательства.

Открытие почтовых отделений в деревнях приветствуют и местные жители. 50% всех жителей ответили, что были бы рады открытию такого отделения. Только 6% опрошенных предпочли бы и дальше ездить в города, чтобы посещать традиционные отделения Чешской почты.

Partnercp.cz

Почта помогает предпринимателям

Чешские бизнесмены проявляют высокий интерес к предложению почты открыть собственное отделение. Каждый десятый опрошенный предприниматель в деревне уже заинтересовался этой деятельностью. Еще 8% об этом думают, но еще не приняли окончательного решения.

Чешская почта обещает своим партнерам обеспечить полную профессиональную консультацию по открытию собственного отделения. Предпринимателям предоставят все необходимое оборудование и профессиональную помощь. Об этом рассказал Ян Фоубик, директор Чешской почты по торговле и маркетингу.

Доход – от 10 тысяч крон в месяц

Самый высокий интерес к открытию отделений почты Partner проявляют предприниматели, владеющие местными продуктовыми магазинами. Многие из них считают, что объединение магазина с почтой способствует повышению продаж.

Предприниматели ожидают устойчивой прибыли от почтовых отделений. По информации Чешской почты, на данный момент минимальная прибыль одного отделения почты Partner составляет 10 тысяч крон в месяц. Средняя прибыль достигает 16 тысяч крон в месяц.

«Интерес к так называемому почтовому предпринимательству растет быстрее, чем мы предполагали. Наша цель – поддержать этот тренд и связать его с частной малой торговлей в деревнях. Для любого семейного магазина это шанс объединиться с почтовой службой и поднять доход. Для местных жителей это возможность обслуживаться в своем населенном пункте и не ездить на городскую почту», – прокомментировал Карел Гавличек, председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса ЧР.

Более подробно об условиях для партнеров почты можно прочитать на сайте partnercp.cz.