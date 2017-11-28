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Идеи бизнеса в Чехии: Мини-пивоварня как туристический тренд

Идеи бизнеса в Чехии: Мини-пивоварня как туристический тренд

Vladislava M 394 0
Бизнес с мини-пивоварнями в Чехии продолжает процветать. В последнее время небольшие семейные пивоварни в регионах стали настоящим хитом среди туристов.
Идеи бизнеса в Чехии: Мини-пивоварня как туристический тренд

Региональные семейные пивоварни становятся в Чехии все более популярными. Трое из десяти туристов делают посещение таких заведений целью своих поездок. Об этом сообщила Ассоциация малых и средних предприятий и предпринимателей после исследования, проведенного агентством Ipsos.

Мини-пивоварни – новый туристический тренд в Чехии

Попробовать настоящее чешское пиво за пределами Праги в последнее время хочет все больше туристов. Можно сказать, что это уже стало популярным туристическим развлечением. Причем половина туристов готова даже заплатить больше за пиво от семейной пивоварни.

Опрос показал, что 81% потребителей хотят попробовать специфическое региональное пиво от небольшой пивоварни. 14% туристов рассматривают посещение локальной пивоварни или пивного бара с собственной маркой пива как интересную цель для экскурсии.

Интересен тот факт, что больше половины чехов не занимаются активными поисками маленьких пивоварен, но если натыкаются на них случайно, то с удовольствием пробуют пиво. Только 1% чешских потребителей не хочет покупать пиво в мини-пивоварнях.

Дегустация пива в регионах стала для жителей Чехии хобби. Они готовы посещать разные пивоварни в поисках специфического и оригинального вкуса. При этом многие хотят таким образом поддержать и местных предпринимателей, которые изготавливают собственное пиво.

«Тот факт, что региональные пивоварни становятся туристическим хитом, доказывают и статистические данные. 41% опрошенных хотя бы один раз были на экскурсии по мини-пивоварне, а 9% собирается поехать на такую экскурсию», – рассказал эксперт по исследованиям чешского рынка и сотрудник агентства IPSOS Томаш Мацек.

 

Почти каждую неделю в Чехии открывается новая мини-пивоварня

Согласно анализу чешской Ассоциации малых и средних предприятий, на данный момент в Чехии работает 370 мини-пивоварен. Хотя крупные пивоваренные заводы занимают 98% всего пивного производства в Чехии, интерес предпринимателей к инвестированию в мини-пивоварни исключительно высокий. Только за последний календарный год в Чехии открыли 50 новых мини-пивоварен. Все говорит о том, что этот тренд продолжит развиваться в будущем.

«Мини-пивоварни стали хитом не только в крупных городах, но прежде всего в маленьких поселках и деревнях. Здесь они становятся значимым экономическим и культурным центром. Они поддерживают туристическое движение, дают людям работу и препятствуют вымиранию деревень», – прокомментировал Ян Шуран, президент Чешскоморавского союза мини-пивоварен.

Подробную карту мини-пивоварен Чехии можно посмотреть здесь.

О том, где можно попробовать крафтовое пиво в Чехии и какие необычные пивные стоит посетить, читайте в статье нашего пивного эксперта Ондры Соукупа.

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Темы
бизнес Чехия пивоварни чешское пиво
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