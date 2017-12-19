Как прошли две волны электронного учета выручки в Чехии: Чего ждать дальше

В Чехии уже год работает система электронного учета выручки ЕЕТ. В 2018 ожидается третья и четвертая волна подключений. С какими проблемами столкнулись предприниматели, кого коснется новый этап и как выбрать онлайн-кассу, читайте в нашей статье.

Система электронного учета выручки (ЕЕТ) впервые заработала в Чехии в ноябре 2016 года – как экспериментальный проект. Ровно год назад, в декабре 2016 года, стартовала первая волна ЕЕТ. На новую систему перевели заведения общественного питания и гостиничный бизнес. В марте 2017 года стартовала вторая волна, когда к ЕЕТ подключили розничную и оптовую торговлю. В 2018 году планируют запустить третью и четвертую волну.

Год с ЕЕТ: Кому стало проще?

За год функционирования электронного учета выручки можно сделать выводы по первым двум волнам. Система вызвала противоречивую реакцию. Многие предприниматели не дождались обещанного упрощения предоставления отчетов через онлайн-кассу и были возмущены тем, что вести продажи не стало легче.

Некоторые продавцы онлайн-касс воспользовались ситуацией и после введения очередной волны поднимали цены на устройства вдвое и даже выше.

Основные проблемы, с которыми столкнулись предприниматели, это:



- необоснованно завышенные цены на оборудование онлайн-касс;

- службы клиентской поддержки практически недоступны для оперативного решения вопроса, решение проблем затягивается на несколько дней.



Кроме всего прочего, на рынке появилось огромное количество ненадежных устройств с недоработанными приложениями, которые неспособны гарантировать безопасность хранения данных по продажам и товарам.

В результате мы видим такую статистику: К ноябрю 2017 года за нарушения системы ЕЕТ выписано 3 832 штрафа на общую сумму 35 601 600 крон. Самый высокий штраф за это время составил 260 000 крон. За нарушения было закрыто 10 заведений. Еще 11 887 нарушений закона об электронном учете выручки передали на рассмотрение в суд. В среднем, во время проверок регистрировали 2500 нарушений в месяц. Средняя стоимость онлайн-терминала на чешском рынке составила 6990 крон. Налоговая скидка при переходе на ЕЕТ составила 5000 крон.

Третья и четвертая волна ЕЕТ в 2018 году: Кому нужно быть готовым

В 2018 году в Чехии начнется третья волна ЕЕТ. Онлайн-кассы для электронных чеков должны будут подключить предприниматели из других сфер: юристы, автосервисы, автопрокаты, экскурсоводы, переводчики, страховые агенты, врачи, дантисты, ветеринары, продавцы уличной еды (гирос, кебаб и т.п.). 4-я волна, запланированная на лето 2018 года, включит в систему парикмахеров, салоны красоты, производственную деятельность и др.

15 декабря Конституционный суд ЧР постановил, что третья и четвертая волны начнутся, когда будут устранены проблемы с законодательством.

Что нужно знать в связи с этим?

1. Каждый предприниматель в первый год перехода на ЕЕТ получает налоговую скидку в размере 5000 крон.

2. Инвалиды по зрению не обязаны подключать онлайн-кассу.

3. Вы должны заранее оповещать клиента о том, что пришлете ему электронный чек по email. Если он не согласен, можно выдать ему распечатанный чек. Если вы этого не сделаете, то нарушите закон.

4. В электронный чек не включаются чаевые.

5. Если вы все же хотите ограничиться выставлением клиенту только электронных чеков (по email или sms), не нарушая при этом закон, достаточно включить в свои торговые условия правило: чек ваше заведение присылает только в электронной форме.

6. При выборе онлайн-кассы ориентируйтесь на качество устройства и работу технической поддержки!

Исключение! Если парикмахер подрабатывает продажей шапмуней и средств для волос, продажи не превышают 175 000 крон в год и составляют максимум 49% всех платежей в заведении, можно отложить подключение электронного учета выручки до 4-й волны.

Подводные камни при выборе онлайн-кассы

Как мы уже писали выше, средняя стоимость кассового устройства для ЕЕТ на чешском рынке составляет 6990 крон. Но далеко не каждое из них упростит вам бизнес-процессы. Напротив, некоторые устройства принесут сплошные проблемы.

Что важно при выборе?

1. Проверяйте качество устройства и приложения к нему.

2. Узнайте, как работает клиентская поддержка. Многие предприниматели жалуются, что попытки связаться с техподдержкой продавцов устройств в рабочее время превращаются в «боль». В лучшем случае ожидание ответа по телефону занимает 30-40 минут. После этого специалисты просто выслушают цель звонка. О том, чтобы решить проблему после 18:00, не приходится и говорить.

3. Заранее удостоверьтесь, что устройство готово к интеграции с вашими бизнес-процессами. Например, если программное обеспечение разработано для ресторанов, а попадает в салон красоты, вы просто не разберетесь, как с ним работать, и потеряете деньги.

Какую онлайн-кассу стоит купить

К счастью, рынок устройств для ЕЕТ постепенно выравнивается и на рынок выходят клиентоориентированные решения с быстрой онлайн техподдержкой. В качестве примера можно привести «умные» онлайн-кассы Swevo Simple. Этот терминал можно подстроить под нужды любого бизнеса. Устройство действительно решает проблемы и, не ломая привычные бизнес-процессы, упрощает торговлю.

Преимущества онлайн-кассы Swevo Simple

- Надежность и крепкий корпус: на устройство выдают гарантию 24 месяца.

- Автономная работа без подзарядки до 48 часов. Это особенно удобно, если вы занимаетесь доставкой еды, продажами на рынке и т.п. Касса не разрядится в самый неподходящий момент.

- Простое и удобное приложение. Разработчики постарались сделать его настолько приятным и легким в работе, чтобы процесс обучения не занимал у клиентов никакого времени

- Сохранение всех данных в облаке. При поломке можно в один клик получить доступ к данным через другое android-устройство и продолжить работу мгновенно.

- Удобная работа с ЕЕТ. Вы можете сами определять, какие чеки нужно отправлять в налоговую, а какие – нет (например, тестовые).

- Отправка отчета о продажах раз в день/неделю/месяц на email.

- Единственная на рынке техническая поддержка, которая работает 14 часов в день: 7 дней в неделю. Специалисты быстро и эффективно решают возникшие вопросы и всегда остаются на связи.

- Простое оформление электронных чеков: возможность напечатать чек через встроенный термопринтер в течение секунды или отправить его на мобильный телефон по sms или email.

- Самая низкая цена онлайн-кассы на сегодняшний день.

Акция – первые 100 устройств за 4290 крон При средней стоимости онлайн-кассы в 6990 крон + НДС вы сможете купить терминал Swevo намного выгоднее. Первые 100 устройств продаются по акции за 4290 крон + НДС. Ваша экономия составит 2700 крон!

Но это еще не все: при покупке терминала вы получите качественное приложение к кассе БЕСПЛАТНО – навсегда. Вам не нужно будет платить за каждый месяц его использования, как у других разработчиков!

Учитывая налоговую скидку в 5000 крон, выгодную стоимость терминала и его простую и понятную работу, система ЕЕТ не принесет финансовых затрат и головной боли. Поэтому стоит поспешить, чтобы успеть купить устройство по самой низкой цене.

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