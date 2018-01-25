Для фрилансеров и не только: в Чехии появилась удобная платежная система

Моментальные денежные переводы в Россию или Украину, удобные способы пополнения счета, включая Биткоин, возможность заплатить за услуги и онлайн-игры – все это позволяет сделать бесплатный кошелек Maxipay.

Как выбрать удобную платежную систему, чтобы принимать деньги со всего мира, делать переводы в Россию или Украину, а также расплачиваться за услуги в интернете? Какой современный сервис в Чехии предлагает самые выгодные условия и больше всего возможностей? Можно ли пополнить кошелек биткоинами?

Такие вопросы чаще всего волнуют людей при выборе электронных систем денежных переводов. Чтобы принять выгодное решение, нужно ориентироваться на несколько критериев:

- просто ли открыть счет;

- размер комиссии за обслуживание;

- возможности платежной системы;

- уровень безопасности;

- скорость денежных переводов;

- способы пополнения счета.

По всем этим параметрам одной из лучших платежных систем на чешском рынке на данный момент является сервис Maxipay от компании Smart transfer solution s.r.o. Это удобная система для платежей и денежных переводов, через которую можно также делать моментальные переводы на банковские карты в России или Украине. Компания работает по лицензии от Национального банка ЧР. Ее официальные партнеры – чешские банки FIO, Unicredit, ČSOB.

Что такое Maxipay?

Это умный кошелек, который можно назвать идеальным платежным сервисом для личного использования, бизнеса и онлайн-коммерции.

Он позволяет принимать платежи со всего мира, бесплатно отправлять средства внутри системы, проводить мгновенные денежные переводы на банковские карты и пополнять счет удобными методами. Открыть такой кошелек можно в два клика – причем совершенно бесплатно.

Вы сможете легко пополнить кошелек и сразу же начать принимать и отправлять платежи SEPA, делать переводы в систему PayPal, Qiwi, обменивать биткоины на евро или чешские кроны. И все это мгновенно!

Для кого?

Системой могут воспользоваться все желающие в личных целях. Для фрилансеров, которые удаленно работают в сфере IT в Чехии или других странах, – это настоящая находка.

Вы получаете бесплатный банковский счет в Европе, на который можете принимать переводы в евро, долларах или кронах. Деньги можно моментально переводить на банковские карты или расплачиваться ими онлайн. При этом комиссию за обслуживание счета платить не нужно.

Для бизнеса это удобный кабинет для B2C-платежей и быстрых банковских переводов.

Интернет-магазины, блогеры и веб-ресурсы могут добавить кошелек Maxipay в число доступных способов оплаты, чтобы повысить конверсию сайта и принимать платежи от клиентов системы.

Какие возможности открывает Maxipay

- Моментальные и безопасные денежные переводы в Россию и Украину: в системах Qiwi, PayPal, на любую банковскую карту(visa/mastercard) – только по номеру карты; денежные переводы sepa. Перевод проходит в течение 5 минут, деньги автоматически конвертируются в местную валюту, а конечную сумму отправитель видит перед подтверждением. Комиссия системы за такой перевод составляет 3,9% от суммы;

- Оплата услуг интернет-связи (Skype, Viber);

- Оплата услуг игровых аккаунтов (Steam, World of Tanks, World of Warship, Leneage 2, 4Game, Gamenet, Perfect world без комиссии и др.);

- Расчет за мобильную связь (украинские операторы Lifecell, Киевстар);

- Возможность пополнить счет в системе наличными или через интернет-банкинг с карты любого банка Чехии (зачисление средств моментальное, комиссия 0,5%).

Как пополнить кошелёк Maxipay?

Вы сможете моментально перевести деньги со счета в чешском банке через систему Sofort.

Способы пополнения кошелька:

- онлайн или в кассе банков-партнеров FIO, Unicredit, ČSOB;

- денежным переводом SEPA, SWIFT;

- через криптовалюту Биткоин.

Откройте бесплатный европейский счет в два клика

По сравнению с обычным онлайн-банкингом система Maxipay отличается рядом преимуществ. Вы можете моментально пополнить свой счет наличными или онлайн через любой банк Чехии, а также использовать для этого криптовалюту Биткоин. Внутри кошелька можно оплачивать услуги, делать покупки в известных онлайн-играх, осуществлять бесплатные внутренние переводы. Все операции проходят быстро и безопасно.

Заведите умный кошелек Maxipay в два клика – и убедитесь в этом сами.





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