Как начать инвестировать в криптовалюты: Советы эксперта

Как начать инвестировать в криптовалюты? Какие риски связаны с инвестированием? Как действовать, чтобы минимизировать денежные потери? Обо всем этом понятно рассказала эксперт Study Consulting Марианна Лузанова.

С 2016 года упоминания о криптовалютах и блокчейне есть в любом уважающем себя бизнес-СМИ. Пожалуй, в настоящее время только ленивый не знает, что такое биткоин и криптовалюта, и уж точно многие задумываются о том, чтобы инвестировать в современные криптоинструменты.

Как и в области любых других инвестиционных инструментов, в мире криптовалют существуют риски, с которыми придется столкнуться любому криптоинвестору на пути к ожидаемому богатству. Вот некоторые из них:

1) Прежде всего, период активного роста биткоина, измеряющегося в тысячах процентов, прошел. Он был обусловлен в первую очередь массовой активностью людей, заинтересовавшихся этим инвестиционным инструментом и начавших вкладывать средства в биткоины. В настоящее время этапы стремительного роста сменились этапами умеренной волатильности, когда стоимость биткоина колеблется в пределах +/- 20 % от его стоимости.

2) В настоящее время существует масса криптовалют, которые создаются по подобию биткоина. Каждый день возникают новые криптовалюты. Перспективы криптовалют, которые описывают их создатели, зачастую содержат недостоверную или очень преувеличенную информацию об успехах компании и ожидаемой прибыли. К тому же, в области криптовалют и блокчейна существует масса компаний-мошенников.

3) Невозможно предугадать будущее криптовалют. Конечно, вы можете в режиме онлайн следить за изменением стоимости криптовалют в результате происходящих событий и быстро реагировать на эти события, зарабатывая на изменении цены, то есть действуя исключительно в спекулятивных целях. Но процесс мониторинга крипторынков и юридической стороны криптовалют требует достаточно много времени, знаний и логического анализа.

4) Для того чтобы инвестировать в криптовалюты, необходимо зарегистрироваться на специализированной бирже. Здесь нет понятия «лучшая» биржа, несмотря на то что зачастую в СМИ можно увидеть рейтинги лучших криптобирж, опубликованные «на правах рекламы». Стоит обратить внимание, что каждая финансовая компания и криптобиржа должна иметь правила AML (Anti-money laundring policy) и отслеживать/предотвращать подозрительные операции.

5) Процесс верификации или проверки клиента на криптобирже может длиться от 1 до нескольких недель в связи с большим количеством запросов. В порыве азарта и желания заработать многие начинают искать альтернативные варианты регистрации по принципу «здесь и сейчас» и находят криптобиржи, на которых не требуется верифицироваться, а достаточно всего лишь придумать логин и пароль и получить доступ к счету. Такие биржи являются легким решением для многих лиц и представляют собой (в большинстве случаев) мошеннические компании, которые пользуются моментом.

Принимая во внимание все перечисленные (и не только) риски и руководствуясь единой целью – заработать на спекуляциях, желательно учитывать несколько факторов:

1. Выбирайте криптобиржу с регистрацией и авторизацией клиентов, имеющую все регламенты AML и прописанный порядок возвращения средств клиенту, величину комиссии и другие расходы, связанные с регистрацией на криптобирже и продажей криптовалют.

2. Не вкладывайте все свои сбережения в криптовалюту. Попробуйте свои силы на небольших суммах, с которыми вы готовы расстаться.

3. Постоянно следите за изменением курса выбранной вами криптовалюты. Изучите историю изменения курса и постарайтесь провести ретроспективный анализ, с чем было связано изменение курса криптовалюты.

4. Попробуйте выбрать 2-3 криптовалюты для диверсификации рисков. Доходом по одной позиции вы сможете компенсировать удельные потери по другой.

5. Ищите новые криптовалюты, которые выпускаются крупными и подающими финансовую надежду компаниями или организациями. В самом начале, при входе на рынок, спекуляция влияет на цену криптовалюты не так существенно, но в скором времени после входа цена может расти быстрыми темпами в связи с добавленным эффектом спекуляции.

Больше информации про криптовалюты и инвестирование вы можете узнать на третьем блоке Школы бизнеса, которая начинается уже 3.2.2018.



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