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Школа бизнеса в Праге: Чему вы научитесь за 4 этапа

Школа бизнеса в Праге: Чему вы научитесь за 4 этапа

Vladislava M 288 0
Лекторы Школы бизнеса в Праге рассказали, почему обучение делится на четыре блока и какие этапы должны пройти студенты для успешного ведения предпринимательской деятельности в Чехии.
Школа бизнеса в Праге: Чему вы научитесь за 4 этапа

Программа обучения в Школе бизнеса делится на 4 основных блока: бухгалтерия и налогообложение, финансовая математика, менеджмент и маркетинг. Почему такое распределение и последовательность? Об этом расскажут лекторы Школы бизнеса в Праге.

Цель проекта – помочь всем его участникам приблизиться к своей мечте – открытию процветающего прибыльного бизнеса. В условиях современной чешской и зарубежной экономики сделать это вполне реально, но нужно к каждому шагу подходить с умом.

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Состав групп Школы бизнеса разнообразный, поэтому мы выделили основные аспекты, которые каждый из них должен пройти.

Налогообложение и бухгалтерия

Первое – это правильно выбрать правовую форму бизнеса, оформить все бумаги, определить налоги, которые впоследствии нужно будет платить. Именно поэтому первый блок Школы посвящен налогообложению и бухгалтерии. Это не значит, что все студенты открывают s.r.o. в Чехии, чтобы выполнить задания. Нет! Они знакомятся со всеми условиями, законами, чтобы все с самого начала сделать и оформить правильно.

Лекторами первого блока являются практикующие бухгалтеры и налоговые консультанты. Они в понятной форме рассказывают участникам обо всех, сложных на первый взгляд, бухгалтерских отчетах, а также учат их самостоятельно работать в бухгалтерской программе.   

Финансовая и инвестиционная математика

Второй блок посвящен финансовой и инвестиционной математике. Этого блока студенты боятся больше всего. Причина этого –  низкая осведомленность в данной сфере, а также страх подсчитать реальные расходы и доходы их собственного бизнеса. Тем не менее, в рамках второго месяца обучения, после долгих подсчетов и умозаключений, студенты выстраивают для себя самый оптимальный план доходов и расходов, инвестиций, затрат на персонал и т.д. Они уже почти готовы к открытию своего дела.

В рамках этого блока участники работают с реальными числами, прорабатывают стратегии. Также блок включает в себя такие темы, как «Партнерство, виды, выгоды», «Инвестиции», «Дотации и дотационные программы», «Криптовалюты».

 

 

Менеджмент

К третьему блоку участники, наконец, избавляются от предпринимательской апатии, которая случилась после приятной эйфории, и уже готовы продолжать работу с новыми силами. Эта часть обучения посвящена объемному менеджменту. Главная часть блока отведена HR-менеджменту, так как студенты должны понимать не только свои расходы и отчисления персоналу, но также уметь работать с людьми, нанимать работников, разрабатывать мотивационные, адаптационные и другие программы, обучать их.

Для многих вопрос набора людей является ключевым и самым сложным, поэтому этот блок очень актуален. Далее обучение продолжается по темам: «Анализ внешней среды предприятия», «Менеджмент процессов», «Кризис-менеджмент», «Менеджмент талантов» и многое другое.

Маркетинг

Когда участники уже все просчитали, разработали стратегию открытия бизнеса, они могут начать продвигать свои товары и услуги среди своих потенциальных клиентов. Хоть в бизнес-планировании маркетинг всегда стоит на первом месте, это наш последний – четвертый блок. К этому моменту многие из студентов уже готовы к реальным продажам, к реальному общению с клиентами, что помогает им заработать свои первые деньги.

Маркетинговый блок самый объемный по количеству тем и заданий. Здесь участники Школы бизнеса начинают с разработки продуктовой политики своей компании, а заканчивают детальным планом коммуникационной стратегии. После его завершения у них на руках остается заполненная рабочая тетрадь по их бизнесу с подробными инструкциями: с чего начать, как продолжить и чем это все логически завершить. Также четвертый блок маркетинга включает в себя темы: «Как работать с возражениями клиентов», «Color marketing», «Маркетинг отношений», «Co-marketing» и другие.

Иногда начинающим предпринимателям не хватает простого разговора с единомышленниками, чтобы понять ключевые шаги для реализации своей стратегии, все это они находят в  Школе бизнеса в Праге.

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Темы
бизнес иммиграция Прага образование
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