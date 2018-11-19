Портал 420on.cz стал информационным партнером премии «Серебряный Лучник» - Чехия в 2019 году

Ведется активная подготовка по проведению премии «Серебряный Лучник» – Чехия в следующем году. Наш портал стал информационным партнером конкурса и будет знакомить вас с актуальной информацией.

Премию «Серебряный Лучник» – Чехия учредили в 2016 году, чтобы привлечь и поддержать проекты, способствующие развитию российско-чешских взаимоотношений в разных сферах: журналистике, бизнесе, образовании, культуре, туризме, спорте и науке. Премия проходит под патронатом Президента Чехии Милоша Земана и Посольства РФ в Чехии.

Принять участие могут чешские и русские предприниматели, специалисты, учителя, профессионалы из разных областей и журналисты, способствующие развитию гуманитарных чешско-российских отношений.

Члены Экспертного совета рассматривают и оценивают проекты, которые способствуют расширению коммуникационных связей между Россией и Чехией. Победители получают статуэтку «Серебряный Лучник». Авторы лучших проектов награждаются дипломами.

Номинации премии:

«Историческое наследие»

«Межкультурные коммуникации»

«Бизнес и деловые коммуникации»

«Образовательные программы»

«Персона»

«Специальная награда»

За три года работы Экспертный совет рассмотрел 87 проектов. В настоящий момент организаторы конкурса готовят к выпуску первый том – сборник проектов, принимавших участие в конкурсе «Серебряный Лучник» - Чехия.

Лауреатами премии в номинации «Персона» стали Карел Готт, Яромир Ногавица, Владимир Ремек.

Место проведение церемонии, как всегда организаторы сообщат на пресс-конференции весной. Одна из концепций режиссуры проведения конкурса и церемонии – это популяризация архитектурных шедевров Праги, обладающих богатой историей. Напомним, что в 2016 году церемония прошла в Муниципальном доме, затем в Народном доме на Виноградах, в зале имени В. Маяковского и в третий раз – в Клементинуме, в Зеркальной часовне.

Официальный сайт - www.lukostrelec-pr.cz