Дизайн-студия LUCEM: оригинальные подарки из Чехии

Что можно привезти в качестве подарка из Чехии? Бехеровку? Пиво? Магнитик? Или майку с надписью «I love Prague». Банально, скучно, надоело... Дизайнеры из студии LUCEM придумали кое-что намного интереснее!

Всех кто живет в Праге время от времени беспокоит один и тот же вопрос: «Что привезти такого вот прям чешского своим друзьям/родственникам/знакомым?». Дизайнеры из студии LUCEM как-то тоже озадачились этим вопросом. И придумали отличное решение - сделать эти самые «сувениры» самостоятельно. И стали изготовлять дизайнерские значки.

Маленькие, легкие, невероятно стильные и оригинальные, каждый из них по-своему уникален и эмоционален. Такие супер-подарки точно не займут много места в багаже и порадуют ваших близких. Проверено неоднократно!

Дизайнеры студии LUCEM Люция и Сардана: «Дизайн каждого из наших значков мы разработали сами. И абсолютно каждый раскрашивается вручную. Продажи идут отлично, мы даже не ожидали такой заинтересованности. И уже готовим новую серию значков. Разумеется она также будет посвещена Праге и Чехии. Мы продаем свои значки в инстаграме и в нескольких торговых точках по городу. В ближайшее время наши значки можно будет найти в нескольких отелях в центре города, а также мы хотели бы продавать их в сувенирных магазинах. Мы открыты к новым предложениям и сотрудничеству».

Приобрести такие супер-сувениры можно в нескольких торговых точках в Праге:

- Hostel Czech Inn, Francouzská 76, Praha Vinohrady ( остановка Krymská)

- Sir Toby’s Hostel, Dělnická 24, Holešovice (остановка Dělnická)

И, конечно же, значки можно заказать, написав в директ в инстаграме: @prague_pins

- Как вам пришла идея делать именно значки?

- С момента переезда в Прагу, мы мечтали создать какой-нибудь классный сувенир, такой какой заслуживает Прага. Необычный, интересный, такой, чтобы приятно было привезти как гостинец, чтобы можно было подобрать под интересы и характер каждого человека, и купить себе на память - тоже. Во всех поездках в разные страны и города мы заходили в сувенирные магазины и искали идеи, пробовали разное, и вот наконец-то нашли вариант, в котором можно воплотить все, что нам хочется. - Расскажите подробнее о технологии производства. - Технология не сложная, но дизайнерских и производственных нюансов достаточно. Сначала создается форма, отливается металлическая основа, затем наступает кропотливый момент раскраски деталей эмалью. Важно не только придумать красивый значок, а нужно еще правильно разработать макет значка, чтобы в металлической основе абсолютно каждый фрагмент имел границы, куда вливается цветная эмаль. - Где черпаете идеи для новой серии? Ведь уже в вашей коллекции есть почти все достопримечательности и главные символы Чехии. - Мы все время смотрим по сторонам, много читаем о Чехии и Праге, дефицита идей для значков у нас пока нет.

Дизайн-студия LUCEM работает в Праге с 2011 года. Главное направление: графический и веб-дизайн. Сотрудничают дизайнеры с частниками, корпорациями и некоммерческими организациями. Делают и графику, и фирменные стили и даже сайты. Вы наверняка знаете их работы, ведь именно они готовили всю графику на протяжении последних 5 лет для фестиваля RefuFest.