Рейтинг качества высшего образования The Universitas 21: Чехия опережает Польшу и другие страны

Престижный рейтинг U21 Ranking of National Higher Education Systems оценивает качество высшего образования в 50 развитых странах мира. Чехия опережает более половины из них.

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Качество высшего образования в Чехии продолжает расти. По крайней мере, так считают составители рейтинга U21 Ranking of National Higher Education Systems, которые с 2012 года оценивают работу вузов в 50 развитых странах мира. Эксперты уверены: экономическое, социальное и культурное развитие государства зависит от качества высшего образования в стране в целом, а не отдельных университетов, занимающихся исследованиями.

В нынешнем году Чехия немного улучшила свои позиции в рейтинге, оказавшись на 22 месте. В 2012 году, когда список опубликовали впервые, республика занимала 26-ю строчку, в 2015 году – 23-е место.

Критерии оценки

В рейтинге U21 учитывается более 20 параметров, разделенных на несколько категорий: финансирование, среда (политика правительства и качество предоставляемой информации), открытость (международное сотрудничество и количество иностранных студентов), свободный доступ к информации и научным исследованиям.

Решающее значение имеют результаты других мировых рейтингов, количество научных публикаций и объем их цитирования, а также возможности для трудоустройства выпускников. Чтобы сравниваемые показатели были объективные, при оценке каждого параметра учитывается количество населения в той или иной стране.



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В этом году Чехия по качеству высшего образования обогнала Испанию, Португалию, Словению, Италию, Венгрию, Польшу, Грецию и другие страны. Эксперты высоко оценили ЧР по показателю внедрения исследований в производстве и бизнесе: вузы активно сотрудничают с компаниями и предприятиями. И хотя эту сферу по-прежнему нужно улучшать, Чехия здесь все равно продвинулась вперед (с 40 на 30 место) вслед за Новой Зеландией и Румынией.

Наивысшей оценки заслужила презентация чешских вузов в интернете. Первые строчки по этому параметру ЧР разделила с Тайванем. Чешские университеты также могут похвастаться продуктивностью работы, оправдывая вложенные в них деньги: публикуют полезные научные материалы, работодатели охотно принимают выпускников чешских вузов на работу.

Лучшее высшее образование в мире – в США

Абсолютный лидер рейтинга – США, где система высшего образования отличается не только от Чехии, но от Европы в целом. В Штатах сложилась высокая конкуренция между частными и государственными учебными учреждениями, в страну стремятся приехать учиться студенты со всего мира. Американские вузы напрямую связаны с работой компаний, вузы обладают финансовой независимостью и другими преимуществами, которых нет у европейских университетов.

Россия занимает 34-е место в общем рейтинге. Слабыми местами российской системы высшего образования эксперты назвали недостаточное сотрудничество с предприятиями и компаниями, а также небольшое количество совместных исследований с иностранными учеными.

Украина разместилась на 42-й строчке. Наивысшую оценку она получила в категории финансирования высшего образования в процентном соотношении к ВВП. Но сотрудничество вузов и компаний в стране такое же слабое, как и в России.

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