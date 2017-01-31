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Куда поступать на IT-специалиста в Чехии

Куда поступать на IT-специалиста в Чехии

artyommm 763 0
Лидерами в сфере образования будущих IT-специалистов в Чехии долгое время считаются Чешский технический университет в Праге и Технический университет в Брно.
Фото: pixabay.com
Куда поступать на IT-специалиста в Чехии

Самыми престижными учебными заведениями для абитуриентов, которые хотят в будущем стать IT-специалистами, названы Электротехнический факультет ЧТУ в Праге (Fakulta elektrotechnická, ČVUT), Физико-математический факультет Карлова университета (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy) и Факультет информатики Масарикова университета в Брно (Fakulta informatiky Masarykovy univerzity).

К ним можно добавить также Факультет информационных технологий ЧТУ (Fakulta informačních technologií ČVUT) и Факультет информационных технологий Технического университета в Брно (Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického). Все эти школы получили исключительные оценки как в прошлом, так и в нынешнем академическом году. При этом наилучшие результаты показали Факультет ИТ брненского ТУ и Электротехнический факультет ЧТУ. Оба учебных заведения выделяются в сфере науки и исследований, а также в активности на международном уровне. 

Электротехнический факультет ЧТУ

В прошлом году Электротехнический факультет ЧТУ участвовал в семи проектах в рамках престижной программы «Горизонт 2020», которая считается самой крупной исследовательской и инновационной программой Евросоюза с бюджетом почти 80 млрд евро. Чешские вузы участвовали в проектах в области разработки автоматических систем управления транспортом, создания микроэлементов питания для устройств, технологии интернета вещей и др. Факультет сотрудничает с десятками компаний. В самом учебном заведении созданы совместные исследовательские лаборатории, которые финансируются компаниями CRRC и Electrolux.

Интересно, что на одного преподавателя факультета приходится семь студентов, и с каждым из них устанавливается личный контакт. Зарплаты педагогов только на четверть финансируются государством, остальная часть приходится на доходы от сотрудничества и исследований для промышленности. Студенты также подключаются к работе уже во время обучения на бакалавра. В магистратуре это обычная практика.

За работу IT-специалистам бояться не стоит

Если будущий выпускник решит учиться по специальности "Информационные технологии", он практически может быть уверен, что проблем с поиском работы у него не будет. Именно в IT и технической сфере работодатели конкурируют за сотрудников, а молодые специалисты часто получают предложения о трудоустройстве еще во время учебы.

Согласно последнему исследованию за 2012-2014 гг. из 389 респондентов нашелся только один, кто был не трудоустроен. 85% выпускников Электротехнического факультета работают по своей специальности или в смежной области.

Зарплата со старта может начинаться и от 50 тысяч крон

С высоким спросом на IT-специалистов растут и их зарплаты. Центр образовательной политики провел исследование среди 35 тысяч выпускников вузов в период первых пяти лет после защиты диплома. Выпускники физмата Карлова университета зарабатывали в среднем 49 592 кроны до вычета налогов, и это самый высокий показатель среди всех факультетов в Чехии. 

Выпускники Электротехнического факультета ЧТУ в среднем зарабатывали 47 444 кроны, а бывшие студенты с Факультета информатики Масарикова университета в Брно – 47 233 кроны. При этом поступить в вузы с направленностью "Информатика" не так сложно, как, например, на психолога или юриста. Например, Электротехнический факультет ЧТУ в этом академическом году принял 40% абитуриентов.

Источник: ihned.cz

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университеты Карлов университет студенты IT
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