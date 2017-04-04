Из Чехии в Стэнфорд: Как поступить в престижный университет США

Консультант престижной чешской гимназии PORG Якуб Галачек рассказал о том, что нужно для того, чтобы поступить в лучший университет мира.

Стэндфордский университет в США относится к самым лучшим учебным заведениям мира. За последние несколько лет в него смогли поступить всего три чеха. Последней среди абитуриентов из Чехии в Стэнфорде добиться успеха удалось 18-летней Барборе Давидовой, которая окончила пражскую двуязычную гимназию PORG.

К вступительным экзаменам ее готовил Якуб Галачек, который ведет в гимназии консультационную программу для студентов, желающих поступить в зарубежный университет. Барбора проводила за книгами все свободное время: по мнению Галачека, желание учиться по праздникам, в выходные и на каникулах – один из главных факторов успеха, так как в лучшие университеты мира способны поступить только самые работоспособные и талантливые студенты.

Что нужно для того, чтобы поступить в лучший университет мира

1. Учиться в хорошей средней школе

«Я бы не сказал, что у студента из обычной гимназии нет шансов на поступление, – говорит Галачек. – Но на практике уровень студента оценивают и по результатам самой средней школы. То, что кто-то стал лучшим в своем классе в слабой школе, еще не значит, что его результат будет высоким».

Например, Барбора Давидова училась в Новой гимназии PORG на международной программе International Baccalaureate. При этом она изучала на один предмет больше, чем требовалось (7 вместо 6). IB-программу считают одной из самых сложных школьных программ, поэтому университеты интересуются такими студентам. Один дополнительный предмет автоматически внес чешскую студентку в список лучших из лучших.

2. Иметь склонность к критическому мышлению

Самые престижные университеты США и мира (Стэнфорд, Гарвард, Принстон, Йельский университет, Массачусетский технологический институт и др.) предъявляют к абитуриентам высокие требования. Для этого недостаточно только хороших оценок. Важно, чтобы претендент умел критически мыслить, анализировать текст, иметь широкий кругозор.

«Самому этому сложно научиться, – говорит руководитель консультационной программы для студентов. – В идеале это должно происходить прямо в школе, где школьник проводит больше всего времени. Но для этого там должны работать высококвалифицированные, образованные преподаватели».

Стэнфордский университет

3. Заполнить заявление на поступление и написать эссе

«Университетам за границей нужно сообщить об оценках абитуриента, его долговременных результатах и ряде других данных, включая его успеваемость за год по сравнению с другими учащимися», – рассказывает Галачек. Это нужно для того, чтобы у студента были максимальные шансы на успех.

Само заявление будет намного подробнее, чем в чешских университетах. Студенту нужно внести данные о себе, своей семье и даже образовании родителей. Также понадобятся результаты стандартизированных тестов, которые сдавал абитуриент. Значение имеет и активность претендента вне школы: университеты интересуются, сколько часов в неделю студент тратит на эти занятия и каких он добился результатов.

К заявлению абитуриенту нужно приложить мотивационное эссе с объяснением, почему он хочет учиться в этом университете и чем он сам может быть ему интересен. Некоторые университеты требуют написать еще одно дополнительное эссе на заданную тему.

Кроме того, к заявлению прикладывают рекомендации и отзывы о студенте от преподавателей, учебного консультанта и кого-либо вне школы.

4. Быть лучшим из лучших

Студент должен входить в 5-10% лучших учеников школы по результатам учебного года. Из самых лучших претендентов престижные университеты потом выберут только 4-8% с лучшими результатами тестов.

Гарвардский университет

5. Сдать SAT-тесты на английском языке

Абитуриенты американских ВУЗов должны сдать Академические оценочные тесты (SAT-тест), направленные на чтение, правописание и математику. Затем следуют тесты по разным предметам. Превалирующее большинство успешных студентов сдает эти тесты (почти) со стопроцентными результатами. Затем приемная комиссия оценивает мотивационное эссе, рекомендации и другие эссе на заданные темы.

Все тесты сдают на английском языке. Две части теста направлены на проверку именно знания языка. Способность понятно и грамотно выражать свои мысли на английском языке и хорошо понимать тексты будет при поступлении одним из главных факторов. К такому тесту сложно подготовиться: студент должен постоянно использовать язык, чтобы его сдать.

«Например, у Барборы часть предметов преподавали на английском, – комментирует Галачек. – Английский на высоком уровне, сравнимом с носителем языка, будет большим преимуществом при поступлении».

6. Участвовать в волонтерских программах

Престижные университеты оценивают и то, какую волонтерскую активность проявлял абитуриент. Например, в гимназии PORG новый учебный предмет Creativity Action Services как раз был направлен на такие программы. Чешская студентка Давидова обучала английскому языку детей на Бирме, и ей это помогло получить дополнительный бонус.

Йельский университет

7. Получить финансовую поддержку

Обучение в США очень дорогое: учеба в престижном ВУЗе обходится в 50-60 тысяч долларов в год. Для большинства чешских семей это очень высокая сумма. Поддержку можно получить из фондов: например, Bakala Foundation или Kellner Family Foundation, которые обычно проявляют щедрость.

Известно, что до 80% всех студентов Гарварда получают стипендии. Но большинство престижных университетов США сначала оценивают результаты, а затем смотрят, просили ли студенты о финансовой поддержке. У американских ВУЗов высокий бюджет на дотирование, так как они хотят отобрать самых лучших студентов со всего мира.

8. Заниматься спортом

«В хороший университет в США можно попасть и через спортивную стипендию, – советует Галачек. – Но абитуриенту не нужно добиваться исключительных результатов, так как университеты понимают, что из-за частых тренировок у него могло не остаться времени на учебу». Кроме того, профессиональные спортсмены, как правило, не поступают в топ-университеты.

Источник: Forbes.cz