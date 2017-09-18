Вузы в Чехии: Самые популярные специальности среди абитуриентов 2017

Университеты в Чехии подводят первые итоги вступительной кампании.

В этом году абитуриентов в чешские вузы снова было меньше, чем раньше. Объясняется это просто: средние школы оканчивает меньше учеников. Несмотря на общее уменьшение количества абитуриентов, спрос на некоторые высшие учебные заведения и специальности сильно вырос. Особенно этой касается технических профилей. Демографический спад больше всего отражается на крупных университетах, в то время как специализированные школы или вузы поменьше не так остро переживают эту проблему.

Крупнейший и самый старый вуз Чехии, Карлов университет, 8 сентября принял 17 207 студентов. В прошлом году было на 3 200 больше. Это не окончательное количество, потому что точная статистика станет доступна только в конце октября или начале ноября. К тому же на некоторых факультетах приемная кампания еще не завершилась.

На филфаке и педфаке Карлов университета – недобор

Если в прошлые годы среди абитуриентов в Чехии был большой интерес к гуманитарным специальностям, то в этом году он существенно сократился. Философский факультет Карлова университета в этом году впервые проводил дополнительные вступительные экзамены. Поступление еще также возможно на педагогический факультет, куда в этом году пришло на 5% меньше абитуриентов, чем год назад. При этом на первый курс зачислят на 10% меньше людей, чем годом ранее.

Поступление в вузы Остравы

Противоположная ситуация сложилась в Университете Палацкого в Оломоуце, где первокурсников будет не меньше, чем в прошлом году. Философский и педагогический факультеты дефицита в абитуриентах не испытывали. Большой интерес к специальности педагога сложился и в Остравском университете.

Что касается Остравского технического университета, то больше всего заявлений от абитуриентов в этом году было на Факультет электротехники и информатики. Очень востребована специальность «Управляющие и информационные системы», а также новая специальность Автомобильные электронные системы.

«Интерес студентов отражает потребности рынка труда и актуальные тенденции», – говорят в университете. Для студентов первых курсов Остравский технический университет договорился с администрацией Моравскосилезского края о новой мотивационной стипендии. Скорее всего, оба вуза в Остраве примут меньше абитуриентов, чем год назад.

Ситуация в вузах Брно

В Брно тоже будет относительно меньше первокурсников, особенно это будет заметно на технических факультетах. Специалисты объясняют это меньшим количеством выпускников технических специальностей в средних школах. Но проблем с набором нет, все места все равно будут заняты.

ВШЭ и Масариков университет

Больше заявлений, чем год назад, подали абитуриенты на факультеты информатики в ВШЭ в Праге и Масариков университет в Брно. В целом в этом году в Высшую школу экономики в Праге было подано около 8 400 заявлений на ступень бакалавра (на 500 меньше, чем в прошлом году). Количество абитуриентов в Масариковом университете уменьшилось на 5% и составило 39 590 человек.

Источник: ceskenoviny.cz