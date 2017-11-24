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Работа врачом в Чехии: Как подготовиться к экзамену и подтвердить диплом

Работа врачом в Чехии: Как подготовиться к экзамену и подтвердить диплом

Vladislava M 942 0
В связи с изменениями в законодательстве о нострификации медицинского диплома появилось много слухов, не соответствующих реальности и демотивирующих специалистов, которые хотят найти работу в Чехию. Что изменилось в этой сфере на самом деле и как пройти апробационные экзамены по новым правилам, рассказали сотрудники компании Study Consulting.
Работа врачом в Чехии: Как подготовиться к экзамену и подтвердить диплом

По законам Чешской Республики, каждый практикующий в Чехии врач должен быть членом Чешской палаты врачей. Эти правила распространяются и на иностранцев, которые иммигрировали в Чехии с целью трудоустройства в медицинских учреждениях. Для того чтобы иностранец был записан в Чешскую палату врачей, ему необходимо пройти ряд апробационных экзаменов для подтверждения своей квалификации и образования.

В связи с изменениями в Законе Н. 95/2004 ЧР, которые были приняты 1.7.2017 года, все апробационные экзамены сдаются на чешском языке, в том числе и теми студентами, которые подали заявление на прохождение апробационного экзамена до изменения закона.

Каждый врач, стоматолог или фармацевт, получивший образование за пределами Европейского Союза, должен сдать так называемый экзамен по признанию знаний, чтобы подтвердить свою профессиональную компетентность в области здравоохранения на территории Чешской Республики. Основными предпосылками для признания профессиональной компетентности являются доказательство профессиональных знаний, знание чешского языка, отсутствие судимости и медицинская пригодность.

Заявления на прохождения процесса апробации подаются два раза в год: до 28 февраля и до 28 августа. Для подачи заявления необходимо выполнить форму и предоставить необходимые документы, в частности:

- справку о несудимости;
- нострификацию медицинского диплома;
- справку о медицинской пригодности (можно предоставить из страны проживания или от чешского практикующего врача).

Все документы должны быть переведены на чешский язык с соответствующим заверением перевода.

 

Аппробационный экзамен состоит из 4-х частей:

Первая часть – письменный тест по профессиональным знаниям (по специальности).

Вторая часть – письменный тест по знаниям системы здравоохранения Чешской Республики и сопровождающих законов.

*Оба письменных теста (тест по специальности и знанию базовой правовой системы в Чешской Республике) проводятся в один день. Минимальный проходной балл для каждого теста составляет 70%.

Третья часть – прохождение практики в медицинском учреждении ЧР в течение не менее 5 месяцев (в размере полного рабочего дня). В рамках практического обучения заявитель работает над 5 тематическими исследованиями, из которых одно исследование должно будет представлять на устном экзамене.

Четвертая часть – устный экзамен по специальности.

Стоимость экзаменов

Письменные тесты – 1-я и 2-я части экзамена

- Каждый тест 1 500 чешских крон (первая попытка)
- Каждый тест 2 000 чешских крон (вторая попытка)
- Каждый тест 3 000 чешских крон (третья и последующие попытки)

Устный экзамен – 4-я часть процесса

- 4 000 чешских крон (первая попытка)
- 6 000 чешских крон (вторая попытка)
- 9 000 чешских крон (третья и последующие попытки)

Мы согласны, что процесс довольно долгий. Но позволим себе не согласиться с утверждениями многих скептиков, мало разбирающихся в самом процессе, что экзамены сдать невозможно, так же как и подтвердить квалификацию. Это могут утверждать только люди, которые ищут повод быть несчастными и не видят возможностей.

Для успешной сдачи всех экзаменов, безусловно, нужно знать чешский язык, специальную терминологию, а также иметь большую мотивацию работать по специальности в Чехии. Все части реально пройти, если заниматься со специалистами и получать информацию из первых рук.

В компании Study Consulting проводят профессиональную подготовку ко всем частям процесса. На интенсивных ежедневных курсах чешского языка можно в кратчайшие сроки получить необходимую языковую базу. Чешская терминология и медицинское право изучаются 2 раза в неделю (по три часа) с опытным русскоязычным преподавателем с медицинским образованием Карлова университета, работающим в медицинском учреждении Чехии.

Все заявления подает опытный координатор компании Study Consulting, которая также помогает провести нострификацию самого диплома и избежать неприятных моментов во время подтверждения образования.

Всех студентов, прошедших две первые части апробационного экзамена, координатор компании устроит на практику в медицинское учреждение. В компании также помогут проверить письменные исследования с точки зрения корректности используемой терминологии и грамматики.

Не получится только у тех, кто не хочет. И если вы уже получили диплом медика и прошли этот долгий и сложный путь учебы в медицинском университете, то сдать апробационный экзамен – это всего лишь незначительное препятствие на пути к цели.

За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь по телефону: +420 773 313 400 или по email: kurzy@studyconsulting.cz

Записаться на курс профессиональной подготовки можно уже сейчас. Занятия проходят в рабочие дни по вечерам.

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Темы
работа Медицина и фармацевтика врачи Чехия законы курсы
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