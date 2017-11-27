Почему иностранцы не платят за высшее образование в Чехии

В Масариковом университете в Брно объяснили, какую пользу экономике и обществу приносят иностранные студенты, которые ничего не платят за образование на чешском языке.

В чешских вузах бесплатно учится более 22 000 словаков. Иногда можно услышать мнение, что они отбирают места у чешской молодежи. На самом деле они приносят пользу чешской экономике и обществу в целом. В университеты Чехии поступают преимущественно лучшие выпускники словацких школ. Бояться введения платы за высшее образование в Чехии им не стоит.

В чешских учебных заведениях сейчас учится в 6 раз больше словаков, чем 17 лет назад. Если раньше чешскоязычное образование получало более 3 700 студентов из Словакии, то сейчас их уже более 22 000, и это больше половины от общего количества иностранных студентов ЧР.

Некоторым политикам не нравится, что словаки бесплатно учатся в Чехии. Партия SPD (За свободу и прямую демократию), например, предлагала сделать образование платным для всех иностранцев, включая граждан Словакии. Но подобные предложения противоречат европейскому законодательству, которое устанавливает, что все граждане ЕС имеют одинаковые права в вопросах образования, как и граждане той страны, где они пребывают. Таким образом, поправка к закону может распространяться либо только на иностранных студентов не из стран ЕС, либо же на иностранцев из ЕС и самих чехов.

Руководство Карлова университета также несогласно с предложением сделать образование для иностранцев в Чехии платным. Напомним, в главном вузе страны учится более 8 000 иностранных граждан. В Карловом университете считают, что оплачиваемые суммы не компенсировали бы общее сокращение количества студентов.

Больше всего иностранцев в Карловом университете учится на первом медицинском факультете, причем образование они получают на чешском языке.

С кого взимать плату за образование, чешские вузы пока решить не могут. На данный момент студенты платят только за обучение на иностранном языке или за просрочку установленного периода для получения образования. Это касается и чехов. Если чешский студент захочет учиться по-английски, он должен будет за это заплатить.

В Масариковом университете посчитали, какую пользу экономике страны приносят иностранные студенты

Так, государство тратит на образование каждого иностранца около 67-79 000 крон в год. За этот же период иностранец приносит в экономику Чехии 81-220 000 крон. И это не только его общие расходы, но и налоги с работы в бригадах. Таким образом, только словацкие студенты ежегодно пополняют казну Чехии на сумму около 650 млн крон.

Едут ли чехи учиться за рубеж?

Что касается чехов, то они не особенно рвутся уезжать на учебу за рубеж. Сейчас только 3,5% от общего количества студентов чехов получает образование за границей (около 6 000 человек). Из Словакии уезжает учиться 15%, и большинство отдает преимущество именно Чехии.

Где можно получить бесплатное высшее образование в Европе?

По информации Министерства образования ЧР, такая возможность есть у граждан ЕС в Германии, Австрии, Швеции, Дании, Финляндии, Греции и Польше.

Что касается Германии, то она перестала быть популярным направлением для чешских студентов. Если 10 лет назад там училось около 2,5 тысячи студентов из Чехии, то сегодня их уже менее 1,5 тысячи.

А вот количество иностранных студентов в ЧР постоянно растет, что говорит о повышении качества образования в вузах страны. В 2013 году соотношение иностранных студентов к чехам впервые превзошло отметку в 10%.

Кроме того в Чехию часто приезжают учиться дети мигрантов, которые давно уехали жить за рубеж.

Источник: idnes.cz