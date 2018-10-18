Марафон от Study Consulting: Выиграйте полугодовой курс чешского языка

Курс интенсивной подготовки является лучшим способом переехать в Чехию и адаптироваться здесь, начав говорить на чешском языке.
Продолжительность марафона – 5 дней: с 31-го октября по 4-е ноября.
Счастливчик узнает о своей победе уже 5-го ноября.
Регистрация открыта! Зарегистрироваться можно до 30-го октября.
Каждый день все участники марафона будут получать задание от компании Study Consulting. Задание позволит вам проявить свою креативность и находчивость, что и есть главные критерии для победы. На выполнение задания есть только 24 часа. Так что если готовы, действуйте!
Регистрация здесь https://studyconsulting.cz/events/marafon-ot-study-consulting-vyigraj-polugodovoj-kurs-cheshskogo-jazyka/
Конечно же, будут второе и третье места. Участник, занявший второе место, получит возможность пройти курс с 50% скидкой. Для третьего места мы подготовили подарок в размере 25% скидки на целый курс.
Подробности читайте на сайте компании.
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