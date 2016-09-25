Прогноз Евростата на 25 лет: к 2040 году в Праге будет жить 1,5 млн человек

В Праге и Среднечешском крае прогнозируется прирост населения, связанный с ростом экономики. Хуже всего, согласно прогнозу Евростата, придется Литве, в которой численность жителей сократится с 2,9 до 2 млн человек.

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Согласно последним прогнозам Евростата, в ближайшую четверть столетия население Праги должно вырасти на 250 тысяч человек. Еще больший прирост населения ожидается в Среднечешском крае, в котором появится почти 400 тысяч новых жителей. Всего к 2040 году там будет проживать более 1,7 млн человек.

Такой прирост населения, почти на 29%, может стать одним из самых высоких в Европе. В Центральной Европе этот результат могут превзойти только Вена и два региона в Швейцарии. Если прогнозы сотрудников европейского статистического управления сбудутся, то в первую очередь это положительно скажется на работе девелоперов, агентств недвижимости и строительных фирм. Динамично растущая столица будет нуждаться в новых дорогах и ветках метро. Возможно, продолжат расти цены на квартиры и земельные участки в Праге и окрестностях.

Прирост населения в Праге и Среднечешском крае может быть обусловлен в первую очередь миграцией – как внутренней (из других чешских регионов), так и внешней (из-за рубежа). Евростат предполагает, что в ближайшие два десятилетия в Чехию каждый год будет приезжать около 35 тысяч иностранцев. За последние 10 лет в республику приехало более 540 тысяч иммигрантов. Общее количество жителей в Чехии через 25 лет может приблизиться к 11 млн.

Томаш Фиала, сотрудник кафедры демографии ВШЭ, говорит, что Евростат делает ставку на высокую рождаемость в Праге и на прибытие мигрантов в количестве 228 тысяч человек до 2040 года, или 9 тысяч в год. Что касается Среднечешского края, то туда может переселиться 375 тысяч иностранцев, или 15 тысяч в год. В то же время некоторые населенные пункты рядом с Прагой планируют ограничить строительство новых домов и приостановить миграционную волну.

Прогноз ЧСУ

Чешское статистическое управление (ЧСУ) более осторожное в своих прогнозах – как в отношении рождаемости (1,6 ребенка на женщину, а не 1,8 – как предполагают в Евростате), так и в отношении прилива мигрантов.

Считается, что в 2040 году количество жителей Праги достигнет 1,4 млн, Среднечешского края – 1,5 млн. В остальных регионах численность населения будет оставаться прежней или падать. ЧСУ сделал свои прогнозы три года назад. Тогда еще не учитывался нынешний рост чешской экономики и увеличение рабочих мест. Именно благодаря этим факторам, по мнению Евростата, Чехия войдет в число стран с увеличивающимся населением.

Прогнозы для других стран ЕС

В большинстве «новых» стран ЕС, а также в государствах Южной Европы, численность населения будет сокращаться. Хуже всего дела могут обстоять в Литве. Там количество жителей может уменьшиться с нынешних 2,9 млн до почти 2 млн человек. Польша может лишиться в ближайшие 25 лет 2 млн жителей, Словакия – 300 тысяч.

И хотя численность населения в Праге и Среднечешском крае может вырасти, прирост не наберет экстремальных оборотов и будет связан прежде всего с ростом экономики. Драматичным может стать увеличение числа жителей в Брюсселе и Осло, где за четверть столетия должно появиться на 50% больше горожан. В Лондоне, Вене и Цюрихе численность населения может вырасти на треть, в Стокгольме – на 44%.

Источник: dotyk.cz

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