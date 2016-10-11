Как правильно уехать из Чехии

Мы составили список дел, о которых стоит позаботиться каждому иностранцу, решившему уехать из Чехии.

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Иногда иностранцы решают уехать из Чехии, прожив здесь какое-то время. Причины у каждого свои: тоска по родине, более выгодное предложение по работе в другой стране, усталость от эмиграции или даже непринятие чешского менталитета.

В любом случае, покидать страну, которая была вашим домом, пусть и временно, нужно с уважением. Возможно, вы еще захотите вернуться сюда в будущем. 420on.cz составил список дел, о которых стоит позаботиться перед тем, как собирать чемоданы. Если собрались уезжать – берите его на вооружение.

1. Продать недвижимость

Если за время проживания в Чехии вы успели приобрести квартиру, дом или коммерческую недвижимость, то с ней нужно что-то делать: либо продавать / сдавать в аренду, либо искать человека или компанию, которая будет заботиться о вашем жилье и платить по счетам.

Условия отъезда могут быть разные: не всегда есть время ждать покупателя на ту сумму, которую вы хотите выручить за недвижимость. Когда нет времени ждать, передать дело можно в руки опытных риелторов. Они продадут вашу квартиру по выгодной цене, и вам не нужно будет соглашаться на большую скидку.



2. Расторгнуть договор аренды

Если вы арендуете квартиру в Чехии и считаете, что арендаторы должны выстраиваться за ней в очередь, то и на этом можно заработать. Обратитесь к риелтору и верните часть залога сразу же. Риелтор поможет разобраться с арендодателем; проконсультирует, как закрыть договор и получить залог по максимуму.

По этим двум вопросам можно написать на reality@smartp.cz или позвонить по телефону +420 774 280 420.

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3. Перепоручить фирму или ИП

Если вы открыли в Чехии фирму или зарегистрировались как предприниматель, и у вас нет времени и желания разбираться с этим, то можно составить доверенность на управление. Опытные специалисты возьмут на себя ведение дел фирмы и бухгалтерию либо закроют ее по вашему желанию.

Контакты, по которым можно обратиться за помощью: info@smatrp.cz, тел. +420 224 219 155

4. Решить все вопросы с банками

В первую очередь, стоит закрыть все банковские счета, которыми вы не собираетесь пользоваться. Если вы являетесь гражданином России, то помните, что о зарубежных счетах нужно в обязательном порядке отчитаться на родине. Закрыть счет в чешском банке имеет смысл, если поступление денег на него не планируется. За открытый счет банк будет начислять комиссию за обслуживание.

Если у вас остаются какие-то банковские вопросы в Чехии, позаботьтесь о создании электронной подписи в банке. Так вы сможете решать их дистанционно.

5. Открыть датову схранку

Через этот сервис вы сможете дистанционно решать вопросы с чешскими госструктурами онлайн, без помощи каких-либо представителей. Позаботьтесь также и об адресе для получения реальной корреспонденции.



6. Сделать апостили документов

Если, живя в Чехии, вы получили здесь документы, которые могут понадобиться вам в другой стране, позаботьтесь об их легализации (апостиле).



7. Подготовиться к переезду

Ненужные вещи и мебель можно раздарить знакомым или друзьям – достаточно только написать об этом на своей странице в соцсети. Но можно немного и заработать, если продать что-нибудь на онлайн-барахолках. Чехи обычно публикуют и читают подобные объявления на сайтах www.cbazar.cz, www.annonce.cz или www.bazos.cz. Там вы также можете продать автомобиль.

Если вы решите выбросить мебель или бытовую технику, то нужно организовать отправку в специальные пункты приема или утилизировать вещи в контейнеры для крупногабаритных отходов. Просто так оставить все на свалке нельзя: за это вам будет грозить большой штраф.

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8. Вернуть деньги за страховку

Пока вы жили в Чехии, у вас обязательно должна была быть медицинская страховка. Если срок ее действия намного превышает период, в течение которого вас уже не будет в стране, вы можете обратиться в страховую, чтобы аннулировать полис. Узнать подробности можно у своего страховщика. Возможно, вам полагается возврат части страхового взноса. В любом случае, нелишним будет обратиться к врачу по действующей страховке, если у вас есть какие-то нерешенные вопросы.

9. Позаботиться о детях

Перед отъездом потрудитесь получить все документы для ребенка: речь идет, например, о карте прививок и табеле успеваемости из школы. Нелишним будет заранее перевести эти документы, чтобы предоставить в школу по месту жительства в новой стране. Есть вероятность, что ребенку придется пойти учиться на класс ниже.

Смена обстановки и окружения – большой стресс для ребенка. Внимательнее относитесь к детям в сложный для них период. При необходимости обратитесь за консультацией к психологу. О восприятии переезда детьми мы однажды беседовали с детским психологом.



10. Найти новую работу

Вы жили в Чехии, выучили чешский язык, близко познакомились с культурой и менталитетом чехов. Может, в будущем вы сможете применить эти знания на практике, например, захотите устроиться работать в сфере туризма, образования или торговли.

Возможно, мы забыли о чем-то важном именно для вас. Поделитесь в комментариях, что еще нужно сделать перед тем, как уехать из Чехии.

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