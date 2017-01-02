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Что ожидает жителей Чехии в 2017-м: самые важные изменения

Что ожидает жителей Чехии в 2017-м: самые важные изменения

AfoninaAnna 561 0
Новый год по традиции приносит жителям любой страны не только подарки и фейерверки, но и изменения в законодательстве. Портал 420on.cz подготовил для своих читателей краткий обзор самых важных нововведений, которые вступают в силу в течение 2017 года.
Фото: pixabay.com
Что ожидает жителей Чехии в 2017-м: самые важные изменения

1. Борьба с курильщиками

В декабре в чешском парламенте со второй попытки приняли закон, полностью запрещающий курение, в том числе и электронных сигарет, в заведениях общепита и некоторых других общественных местах. Если закон будет одобрен в Сенате и подписан президентом Милошем Земаном, то запрет начнет действовать с конца весны.

Однако это еще не все – уже с 1 января в Чехии подорожают сигареты из-за увеличения акцизных сборов на табачные изделия и обязательных отпугивающих картинок на упаковке (производство таких упаковок дороже).

2. Борьба с пропагандой

С 2017 года в чешском Министерстве внутренних дел начнет работать специальное подразделение по борьбе с пропагандой из России и других стран мира. 20 сотрудников нового отдела будут не только разоблачать дезинформацию и размещать опровержение в открытом доступе, включая Facebook и Twitter, но и научат чешских чиновников тому, как действовать, столкнувшись с такой дезинформацией.

3. Налоги

Родители смогут вычитать из налоговой базы до 11 тысяч крон, потраченных на оплату детского сада. Кроме того, вырастут налоговые льготы на второго (до 19 404 крон в год) и последующих детей (до 24 204 крон в год). До 24 тысяч крон можно будет вычесть за плату по пенсионному страхованию и страхованию жизни.

Помимо этого, весной 2017 года вступит в силу вторая фаза внедрения электронного учета выручки – нововведения коснутся розничной торговли.

А с середины 2017 года чешское Министерство финансов запускает чековую лотерею, которая называется Účtenkovka и, по задумке чиновников, должна мотивировать людей брать чеки и поддержать, таким образом, новую систему по электронному учету выручки, а соответственно, и борьбу против уклонения от уплаты налогов.

4. Ограничение азартных игр

Игровых автоматов в барах и кабаках больше не будет. Также в Чехии появятся легальные онлайн-казино – все нелегальные, которые не платят налогов в стране, но работают на чешском языке с чешскими клиентами, обещают заблокировать.

5. Повышение зарплат и пенсий

Зарплаты врачей и медсестер вырастут с 2017 года на 10%. Минимальная зарплата в стране с января 2017 года повысится на 11% и составит 11 000 крон. Средняя пенсия увеличится до 11 745 крон.

В конце 2016 года зарплаты в Чехии также повысили учителям, чиновникам, полицейским и пожарным.

6. Борьба с грубостью

За оскорбление сотрудника полиции или чиновника с нового года в Чехии человек может заплатить до 10 тысяч крон, за неуважение в адрес медицинского работника штраф будет составлять до 100 тысяч крон.

7. Повышение тарифов на воду

С 2017 года оплата воды в Чехии в некоторых городах превысит важную для населения психологическую отметку в 100 крон за кубический метр. А в ближайшие 5 лет тарифы, как предполагают эксперты, вырастут еще на треть.

8. Ужесточение контроля за оружием

С 1 августа 2017 года разрешение на ношение оружия в Чехии будет выдаваться не на 10 лет, как раньше, а на 5 лет. Кроме того, владельцы оружия будут под более пристальным контролем со стороны врачей, а полиция получит право конфисковать оружие у подозрительных граждан.

9. Больше никаких сладостей в школе

Новое законодательство включает в себя более строгий перечень требований к уровню соли, жира и сахара в продуктах питания, продаваемых в школьных столовых и автоматах. Многие буфеты будут вынуждены закрыться, зато вредной еды в школах точно станет меньше – никакого лимонада и чипсов.

10. В садик – с 5 лет

С 2017 года все пятилетние дети в Чехии будут обязаны ходить в детский сад. По мнению чиновников, это поможет учителям в первом классе не тратить много времени на приучение детей к коллективу – это будут делать воспитатели в саду. Тем родителям, которые хотят воспитывать ребенка дома, нужно будет все равно записать его в детский сад и приводить туда для регулярного контроля.

Раньше многим жителям было сложно устроить детей в сад, однако с 2017 года всем детям с 4-х лет в Чехии будут обязаны предоставить место в детском саду, с 2018 года это право коснется всех детей с 3-х лет, с 2020 года – с 2-х лет.

11. Кредитование

С апреля 2017 года по рекомендации Нацбанка чешские кредитные учреждения перестанут выдавать ипотеки на более чем 90% стоимости жилья, а также ограничат долю кредитов на более чем 80% стоимости жилья.

Ипотеки на 100% стоимости жилья перестали выдавать еще в конце 2016 года – чешский Нацбанк хочет ограничить доступность ипотечных кредитов, так как опасается, что многие чехи не справятся с выплатами, когда ставки поползут вверх. В том, что ставки по ипотеке в 2017 году повысятся, эксперты не сомневаются.

Кроме того, с осени прошлого года в Чехии вступил в силу новый закон о кредитовании, который в числе прочего упрощает досрочное погашение кредита, за что раньше банки требовали большие деньги.

12. Никого мусора в отопительных котлах

Все, больше жители Чехии не смогут палить в отопительных котлах всякий мусор. Это было запрещено и раньше, но штрафовать таких людей на практике оказывалось сложно. С 2017 года им будет грозить штраф в размере 50 тысяч крон даже в случае, если они не пустили проверяющих в свой дом. Хотя изначально такому человеку все-таки пришлют предупреждение – штраф назначат, если он не перестанет палить в котле мусор.

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