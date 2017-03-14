Как польские фирмы нелегально трудоустраивают украинцев в Чехии

В Министерстве труда Чехии пояснили, в каких случаях иностранцы не из стран ЕС могут работать в ЧР без разрешения на трудоустройство.

Фото: фотосток pixabay.com

Из-за дефицита рабочих кадров чешским компаниям часто приходится балансировать на грани закона или выходить за его рамки. Работодатели находят спорные места в трудовом и миграционном законодательстве, обусловленные противоречивыми толкованиями Минтруда и МВД. Об этом сообщила чешская Ассоциация трудовых агентств в связи с последней проверкой полиции по делам иностранцев на складах известного интернет-магазина.

По информации Ассоциации, в Чехии кроме 250 тысяч легально трудоустроенных иностранцев, как минимум, еще столько же работает нелегально. Дефицит сотрудников и жесткое законодательство в области трудоустройства, в особенности – иностранцев не из стран ЕС, провоцирует чешские компании выбирать пути решения проблемы, балансируя на грани закона.

Когда виза не дает право на работу в Чехии

«В то время как Минтруда, согласно закону о трудоустройстве, позволяет иностранным сотрудникам работать в Чехии, Министерство внутренних дел утверждает, что этот закон не распространяется на иностранцев с шенгенскими визами, выдаваемыми отдельными государствами», – поясняет президент Ассоциации трудовых агентств Радован Буркович.

По словам директора «Агентства Студент» и члена комитета Ассоциации Рене Кухары, украинцы с польскими визами представляют собой определенный феномен. То, что произошло в известном интернет-магазине, «только капля в море». Таких украинцев, по его мнению, в Чехии находится не менее нескольких десятков тысяч. Случаи выявления этих нарушений исчисляются десятками, но никто о них не пишет в СМИ.

Более 900 тысяч польских виз за 2 года

За последние 2 года Польша выдала более 900 тысяч шенгенских виз сроком действия 2 года, из которых 6 месяцев их обладатели могут работать в Польше, 3 месяца – в других странах ЕС. В компании ManpowerGroup говорят, что иностранец должен учитывать, какая страна выдала ему визу. Если она действительна только на территории Польши, то она не дает право, например, на пребывание в Чехии.

«Мы не считаем, что виза в Польшу действительна для всего ЕС только потому, что Польша входит в его состав», – подчеркнули в компании. Для легального трудоустройства в Чехии иностранец должен получить действительное разрешение на трудоустройство в ЧР.

187 нелегалов меньше чем за год

Со второго полугодия прошлого года инспекция по труду вместе с полицией по делам иностранцев провела 296 проверок. 110 субъектов принимали временных работников без требуемых документов. Всего было выявлено 187 человек, работающих нелегально.

«В 4 случаях речь шла о гражданах Чешской Республики, еще 4 – гражданах ЕС, остальные 179 – иностранцы из третьих стран», – сообщил пресс-атташе Минтруда Петр Габань. По его словам, в прошлом году инспекция выдала 81 штраф на сумму 8,6 млн крон за трудоустройство без документов.

Как должно быть по закону

Минтруда пояснило, что агентства по трудоустройству из стран ЕС могут отправлять работников в Чехию только «временно и в частных случаях». Об этом они также должны уведомлять соответствующее учреждение труда.

Временно – значит, что предоставление услуг работника будет однократным и на период не дольше 12 календарных месяцев. Разрешение на трудоустройство в Чехии не требуется человеку, которого отправляет зарубежный работодатель "в рамках оказания услуг". Сотрудник продолжает на него работать, получать зарплату, оплачивать социальное страхование в стране, откуда он прибыл. В таком случае достаточно разрешения на трудоустройство в другом государстве.

На практике оказывается, что иностранных работников отправляют в Чехию для выполнения работ у чешских работодателей. Если речь не идет «об оказании услуг», то иностранцы не из стран ЕС должны получать разрешение на трудоустройство.

Командированный работник должен работать в своей компании не менее месяца и платить социальные взносы. То, что на него распространяются только нормы страны выезда, указывается в соответствующем подтверждении на международном формуляре. У такого сотрудника есть договор только с компанией, которая отправила его за рубеж. И только эта компания может уволить такого работника.

О том, что иностранные агентства в Чехии нелегально трудоустраивают иностранцев, в декабре прошлого года в ходе своего визита в Пражский инспекторат труда сообщил премьер-министр Богуслав Соботка. Он имел в виду в первую очередь польские агентства, которые привозят в Чехию рабочую силу из Украины.

Источник: ceskenoviny.cz