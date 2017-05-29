Благотворительный концерт для логопедической школы Don Bosco в Праге

Логопедическая школа и интернат Don Bosco в Праге учит детей, страдающих отклонениями речи, со всей Чехии. У школы нет спонсоров и государственной поддержки, но она нуждается в помощи, которую может оказать каждый – просто купив билет на увлекательный благотворительный концерт.

Каждый день мы разговариваем с близкими, коллегами, друзьями. Как вы думаете, сколько десятков слов мы говорим в день? По статистике, женщины в среднем произносят более 16 тысяч слов в день, а мужчины – больше 15 тысяч. Но не все могут использовать дар речи в полной мере. Не все получают возможность делиться с миром радостью, любовью, счастьем, восхищением, болью….

Именно такой возможности не имеет большинство детей из Церковного логопедического детского сада, школы и интерната Don Bosco, учредителем которых является пражское Архиепископство (http://www.donbosco.cz/). Здесь учатся дети со всей Чехии с различными отклонениями: заиканием, запоздалой речью, дислексией (нарушение чтения), дискалькулией (нарушение счета), дисграфией (нарушение письма) и дизортографией (сложности с распознаванием символов).

Школа Don Bosco

«Эта школа творит с детишками чудеса. И это не просто слова. В первом классе многие ученики испытывают огромные сложности с речью и выражением своих мыслей, но после колоссальной работы профессиональных педагогов и логопедов, после 1000 часов кропотливой работы, массы усилий и любви, вложенных в обучение, в выпускном классе подростки уже готовы к осуществлению своей мечты. Они могут продолжать обучение в различных учебных заведениях без ограничений и препятствий», – рассказывает Юлия Винниченко – координатор благотворительного проекта помощи школе.

К сожалению, подобных школ в Чехии только две, но детей, которые нуждаются в таком специализированном обучении, очень много. Школа Don Bosco не является государственным учебным заведением, не имеет собственного здания, не получает помощи от спонсоров, но в ней очень нуждается. Поэтому этой весной был открыт благотворительный проект помощи школе.

Участники благотворительного проекта помощи школе Don Bosco

«19 моих друзей и я начали этой весной благотворительный проект помощи школе. Мы убеждены, что вклад, который мы можем сделать всеобщими усилиями, будет очень ценен и изменит качество жизни многих детей. В рамках нашего проекта мы хотим построить специализированную детскую площадку, чтобы дети уже этим летом смогли наслаждаться играми на улице. Также планируем приобрести интерактивные доски и столы, оборудовать всем необходимым спортивный зал, снабдить школу электронной системой безопасности, положить новый линолеум, купить новые одеяла и подушки, обновить программное обеспечение для 13 компьютеров. В идеале мы стремимся к тому, чтобы школа начала получать помощь на постоянной основе», – рассказывает Юлия.

Вы можете оказать любую финансовую или физическую помощь проекту. Узнать об этом подробнее можно у координатора – Юлии Винниченко, по номеру +420 773 171 447 или электронной почте donbosco.pomoc@seznam.cz. Номер счета для перечисления средств: 115-4504610257/0100 Komercni banka, IBAN: CZ5201000001154504610257 SWIFT: KOMBCZPP.

Благотворительный концерт: вместе мы можем больше

Также всех желающих приглашают на благотворительный концерт помощи школе Дон Боско. Это отличная возможность хорошо провести вечер и одновременно помочь школе. Концерт состоится 13 июня в 18:30 в клубе Tresor (бывший DSC club) по адресу Vinohradská 25.

Купить билеты можно заранее по цене 200 крон. Заказывайте билеты по номеру +420 776 029 119 или электронной почте deevadina@gmail.com (Дина Деева). Также билеты можно купить на месте по цене 300 крон.

Вас ждет незабываемый вечер с танцевальными, вокальными и музыкальными номерами, а также шоу огня и света! Все деньги с продажи билетов пойдут на помощь школе и ее воспитанникам.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ НАМНОГО БОЛЬШЕ!