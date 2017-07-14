Как получить российскую пенсию в Чехии

Между Чехией и Россией действует Договор о социальном обеспечении, который определяет правовую базу по вопросу назначения пенсий для граждан этих стран со стажем работы в обоих государствах. Рассказываем, как им пользоваться на практике.

С 1 ноября 2014 года вступил в силу Договор о социальном обеспечении между Чешской Республикой и Российской Федерацией (читать текст). К нему прилагается Соглашение между Министерством труда и социальной защиты РФ и Министерством труда и социальных дел ЧР от 8 августа 2014 года. Если российский гражданин прибыл из России в Чехию на ПМЖ или вернулся из Чехии в Россию, то в вопросах получения пенсии он должен руководствоваться именно этими документами.

Действие договора распространяется только на граждан Чехии и России и касается страховых пенсий по достижении пенсионного возраста (в том числе и досрочных пенсий), страховых пенсий по инвалидности, при потере кормильца и социальных пенсий.

Можно ли получать российскую социальную пенсию в Чехии?

В соответствии с законом, устанавливать и выплачивать социальные пенсии должно государство проживания гражданина. Если гражданин России, который получал такую пенсию, переезжает на ПМЖ в Чехию, то претендовать на российскую социальную пенсию он больше не может. Выплата таких пенсий за рубеж не предусмотрена.

Можно ли получать пенсии сразу от обеих стран одновременно?

Разберемся на примере. Гражданин России получает пенсию по достижении пенсионного возраста в соответствии с российским законодательством. Но по чешскому законодательству пенсионный возраст может еще не наступить. При этом, в соответствии с Договором о соцобеспечении между Чехией и Россией, ему может быть назначена пенсия по инвалидности в Чехии согласно законодательству этой страны.

Кто может получить пенсию по возрасту в Чехии?

Вышеуказанный договор распространяется на граждан Чехии и России, которые постоянно проживают в одной из этих стран. Вы можете претендовать на пенсию по достижении пенсионного возраста по российскому законодательству, когда вам исполнится 60 лет (для мужчин) или 55 лет (для женщин). Возможно также досрочное назначение пенсии для отдельных категорий.

Минимальный страховой стаж для начисления пенсии по возрасту должен составлять не менее 8 лет по состоянию на 2017 год. В 2024 году минимальный стаж достигнет 15 лет, так как принято решение о его ежегодном увеличении. Страховой стаж – это период, в течение которого работодатель должен был уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за своего сотрудника, т.е. за потенциального получателя пенсии.

Кроме страхового стажа учитывается пенсионный бал, или индивидуальный пенсионный коэффициент. Этот параметр служит для оценки каждого календарного года работы гражданина, который был застрахован в системе обязательного пенсионного страхования. В 2017 году минимальная сумма пенсионных баллов равняется 11,4 балла. До 2025 года она будет ежегодно увеличиваться, пока не составит 30 баллов.

Как будет рассчитываться пенсия гражданина России по возрасту в Чехии?

В основу расчетов положен принцип пропорциональности. За пенсионный стаж в Чехии и России пенсию устанавливает и выплачивает та сторона, на территории которой пенсионер жил по состоянию на 31 декабря 2008 года. После этой даты чешская и российская стороны будут исчислять размер пенсии за стаж, который был получен только на их территории – в соответствии с Договором от 8 декабря 2011 года.

Например, гражданин России или Чехии постоянно проживал в России на момент 31 декабря 2008 года. В России его пенсионный стаж составлял 10 лет, в Чехии – 3 года. За этот период назначать и выплачивать пенсию будет Россия (за 13 лет стажа). После 31 декабря 2008 года человек работал только в Чехии в течение 9 лет. За этот пенсионный стаж назначать пенсию и выплачивать ее будет чешская сторона. Чтобы получить общую величину пенсии гражданина, нужно сложить назначенные Россией и Чехией пенсии.

Если гражданин России работал в РФ менее 8 лет, то его общий российский стаж будет суммироваться со стажем, полученным на территории Чехии.

Куда обращаться за пенсией?

Заявление о пенсии из РФ гражданин с чешским ПМЖ может подать непосредственно в Чехии – в отделениях Управления социального обеспечения. Заявление о российской пенсии по возрасту, инвалидности или при утере кормильца подается на специально созданном для этих целей двуязычном бланке, который называется Формуляр об обращении за пенсией из Российской Федерации (скачать бланк).

Кроме заполненного формуляра, паспорта, загранпаспорта и вида на жительство, заявитель должен предъявить документы, которые подтверждают его страховой пенсионный стаж в РФ (в оригинале или заверенной копии). Речь идет о таких документах, как:



- трудовая книжка (нужно перевести у судебного переводчика),

- подтверждение работодателя,

- подтверждение Пенсионного Фонда Российской Федерации.

Пакет документов будет направлен в Чешское управление социального обеспечения в Праге, которое дополнит его подтверждением о страховом стаже в Чехии и отправит заявление с документами на рассмотрение в Пенсионный Фонд Российской Федерации.

Если от заявителя понадобятся дополнительные документы, ему сообщат об этом в индивидуальном порядке.

Каковы условия выплаты пенсии и где ее получать?

Согласно Договору, выплата пенсий в Чехию из России осуществляется только уполномоченным лицам в свободно конвертируемой валюте (в евро или долларах США) на счет пенсионера в банке на территории Чехии.

Чтобы российскую пенсию перевели на счет, пенсионер должен подтвердить факт того, что он находится в живых. Сделать это можно у нотариуса или в дипломатическом представительстве России в Чехии.

Пошаговая инструкция для получения российской пенсии в Чехии (скачать)

Где получить дополнительную информацию?

Чешское управление социального обеспечения (Česká správa sociálního zabezpečení)

Адрес: Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika

www.cssz.cz

Пенсионный фонд Российской Федерации

Адрес: Шаболовка 4, 119 991, Москва

www.pfrf.ru

По информации Чешского управления социального обеспечения