Официальная статистика: У кого какие зарплаты в Чехии

Актуальная статистика по зарплатам в Чехии показывает, как влияет образование, возраст и пол на уровень доходов. Самые высокие зарплаты получают сотрудники старше 30 лет. Об этом говорят данные о зарплатах до вычета налогов за 2016 год, которые были опубликованы Чешским статистическим управлением.
Статистика подтверждает: в прошлом году зарплаты стали расти быстрее. «Это наблюдается на всех уровнях. Заработки в прошлом году увеличились главным образом в нижней половине зарплатного спектра», – сообщает заведующая отделением статистики труда ЧСУ Йитка Ергартова. Рост зарплат, по ее словам, связан с ростом минимальной зарплаты и увеличивающимся спросом на кадры со средней квалификацией.
Статистика показывает: женщины в Чехии по-прежнему получают зарплаты ниже, чем мужчины. Их средняя зарплата в прошлом году составила 25 283 кроны. Это на 1/5 меньше, чем у мужчин, которые в среднем зарабатывали 32 134 кроны. Медиана зарплат женщин была ниже на 16% и равнялась 22 573 крон.
На руководящих должностях женщины зарабатывали меньше мужчин на 27% меньше. Более 100 000 крон в месяц получали только 0,5% работающих женщин и 1,9% мужчин. Более высокая медиана зарплат наблюдается у жительниц Чехии в возрастной группе от 60 до 64 лет.
Статистика по зарплатам в зависимости от отрасли
Больше всего зарплаты в Чехии в прошлом году выросли в вооруженных силах – на 11,5%. Второе место по росту занимает сфера услуг и торговли – на 7,1%. На 6,7% увеличился заработок подсобных рабочих, на 5,3% – представителей технических профессий. Что касается и без того высоких зарплат, там рост был небольшим. Например, менеджеры в Чехии стали зарабатывать больше всего на 2,3%.
|
Медиана зарплат (в чешских кронах)
|
Средняя зарплата (в чешских кронах)
|
В целом
|
Мужчины
|
Женщины
|
В целом
|
Мужчины
|
Женщины
|
Информационные и коммуникационные технологии
|
41858
|
46454
|
32103
|
51525
|
57063
|
38010
|
Финансы и страхование
|
39312
|
50817
|
34157
|
52158
|
68523
|
41247
|
Производство и подача электричества, газа и отопления
|
37150
|
38181
|
34690
|
42675
|
44300
|
37279
|
Добыча ископаемых и разработка
|
30766
|
31419
|
25281
|
33460
|
34132
|
28731
|
Государственное управление и охрана, обязательное социальное страхование
|
29858
|
32285
|
27977
|
31765
|
33831
|
29715
|
Профессиональная, научная и техническая деятельность
|
27809
|
30718
|
24696
|
35065
|
39655
|
29481
|
Образование
|
26895
|
29872
|
26135
|
28207
|
34794
|
26219
|
Промышленность в целом
|
25931
|
28168
|
21460
|
29695
|
32496
|
24083
|
Обрабатывающая промышленность
|
25635
|
28017
|
21258
|
29382
|
32351
|
23765
|
Водоснабжение и мусор
|
25104
|
25454
|
23350
|
26878
|
27353
|
25257
|
В целом
|
24934
|
26974
|
22573
|
29061
|
32134
|
25283
|
Здравоохранение и соцобеспечение
|
24738
|
27794
|
24178
|
29098
|
38076
|
26935
|
Транспорт и склад
|
24463
|
25024
|
23182
|
26963
|
27481
|
25605
|
Строительство
|
22611
|
23091
|
19710
|
26199
|
26800
|
22985
|
Сельское, лесное и рыболовное хозяйство
|
22596
|
23871
|
19339
|
23609
|
25061
|
20684
|
Работа в области недвижимости
|
22331
|
22832
|
21612
|
24834
|
25708
|
23950
|
Культура, развлечения, отдых
|
21769
|
22646
|
21088
|
24229
|
26123
|
22510
|
Продажа и ремонт автомобилей
|
21124
|
24773
|
18757
|
26889
|
31322
|
22947
|
Иная деятельность
|
18524
|
21516
|
17317
|
22765
|
27705
|
19208
|
Административная деятельность
|
16621
|
17234
|
15975
|
19738
|
20504
|
18777
|
Гостиничный бизнес и питание
|
13252
|
12414
|
13774
|
16453
|
17038
|
15968
Статистика по зарплатам в зависимости от полученного образования
Уровень образования также влияет на величину зарплаты в Чехии. Специалисты с более высоким и качественным образованием получают выше доход. Кстати, разница в зарплатах у мужчин и женщин острее всего ощущается именно в группе людей с высшим образованием. Медиана зарплат у мужчин с дипломом вуза в почти на 10 000 крон выше, чем у женщин.
|
Медиана зарплат (в чешских кронах)
|
Средняя зарплата (в чешских кронах)
|
В целом
|
Мужчины
|
Женщины
|
В целом
|
Мужчины
|
Женщины
|
Высшее образование
|
35563
|
41182
|
31648
|
45906
|
52695
|
37654
|
Высшее специальное и бакалавриат
|
28980
|
33870
|
26473
|
32992
|
39067
|
28700
|
Среднее образование с аттестатом зрелости
|
25696
|
28640
|
23669
|
28438
|
31830
|
25197
|
В целом
|
24934
|
26974
|
22573
|
29061
|
32134
|
25283
|
Среднее образование без аттестата
|
21054
|
23616
|
17221
|
22325
|
24457
|
18321
|
Базовое и неоконченное образование
|
18174
|
20455
|
16550
|
19452
|
21242
|
17647
Для справки: Медиана – это возможное значение, которое делит совокупность на две равные части: нижняя половина имеет значение меньше медианы, верхняя – больше медианы. Если говорить о медиане зарплат, то получится, что половина населения имеет зарплату выше медианы, половина – ниже ее.
Источник: aktualne.cz