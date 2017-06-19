Официальная статистика: У кого какие зарплаты в Чехии

Чешское статистическое управление опубликовало статистику по зарплатам за прошлый год и рассказало, в каких отраслях специалисты зарабатывали больше всего.

Актуальная статистика по зарплатам в Чехии показывает, как влияет образование, возраст и пол на уровень доходов. Самые высокие зарплаты получают сотрудники старше 30 лет. Об этом говорят данные о зарплатах до вычета налогов за 2016 год, которые были опубликованы Чешским статистическим управлением.

Статистика подтверждает: в прошлом году зарплаты стали расти быстрее. «Это наблюдается на всех уровнях. Заработки в прошлом году увеличились главным образом в нижней половине зарплатного спектра», – сообщает заведующая отделением статистики труда ЧСУ Йитка Ергартова. Рост зарплат, по ее словам, связан с ростом минимальной зарплаты и увеличивающимся спросом на кадры со средней квалификацией.

Статистика показывает: женщины в Чехии по-прежнему получают зарплаты ниже, чем мужчины. Их средняя зарплата в прошлом году составила 25 283 кроны. Это на 1/5 меньше, чем у мужчин, которые в среднем зарабатывали 32 134 кроны. Медиана зарплат женщин была ниже на 16% и равнялась 22 573 крон.

На руководящих должностях женщины зарабатывали меньше мужчин на 27% меньше. Более 100 000 крон в месяц получали только 0,5% работающих женщин и 1,9% мужчин. Более высокая медиана зарплат наблюдается у жительниц Чехии в возрастной группе от 60 до 64 лет.

Статистика по зарплатам в зависимости от отрасли

Больше всего зарплаты в Чехии в прошлом году выросли в вооруженных силах – на 11,5%. Второе место по росту занимает сфера услуг и торговли – на 7,1%. На 6,7% увеличился заработок подсобных рабочих, на 5,3% – представителей технических профессий. Что касается и без того высоких зарплат, там рост был небольшим. Например, менеджеры в Чехии стали зарабатывать больше всего на 2,3%.

Медиана зарплат (в чешских кронах) Средняя зарплата (в чешских кронах) В целом Мужчины Женщины В целом Мужчины Женщины Информационные и коммуникационные технологии 41858 46454 32103 51525 57063 38010 Финансы и страхование 39312 50817 34157 52158 68523 41247 Производство и подача электричества, газа и отопления 37150 38181 34690 42675 44300 37279 Добыча ископаемых и разработка 30766 31419 25281 33460 34132 28731 Государственное управление и охрана, обязательное социальное страхование 29858 32285 27977 31765 33831 29715 Профессиональная, научная и техническая деятельность 27809 30718 24696 35065 39655 29481 Образование 26895 29872 26135 28207 34794 26219 Промышленность в целом 25931 28168 21460 29695 32496 24083 Обрабатывающая промышленность 25635 28017 21258 29382 32351 23765 Водоснабжение и мусор 25104 25454 23350 26878 27353 25257 В целом 24934 26974 22573 29061 32134 25283 Здравоохранение и соцобеспечение 24738 27794 24178 29098 38076 26935 Транспорт и склад 24463 25024 23182 26963 27481 25605 Строительство 22611 23091 19710 26199 26800 22985 Сельское, лесное и рыболовное хозяйство 22596 23871 19339 23609 25061 20684 Работа в области недвижимости 22331 22832 21612 24834 25708 23950 Культура, развлечения, отдых 21769 22646 21088 24229 26123 22510 Продажа и ремонт автомобилей 21124 24773 18757 26889 31322 22947 Иная деятельность 18524 21516 17317 22765 27705 19208 Административная деятельность 16621 17234 15975 19738 20504 18777 Гостиничный бизнес и питание 13252 12414 13774 16453 17038 15968

Статистика по зарплатам в зависимости от полученного образования

Уровень образования также влияет на величину зарплаты в Чехии. Специалисты с более высоким и качественным образованием получают выше доход. Кстати, разница в зарплатах у мужчин и женщин острее всего ощущается именно в группе людей с высшим образованием. Медиана зарплат у мужчин с дипломом вуза в почти на 10 000 крон выше, чем у женщин.



Медиана зарплат (в чешских кронах) Средняя зарплата (в чешских кронах) В целом Мужчины Женщины В целом Мужчины Женщины Высшее образование 35563 41182 31648 45906 52695 37654 Высшее специальное и бакалавриат 28980 33870 26473 32992 39067 28700 Среднее образование с аттестатом зрелости 25696 28640 23669 28438 31830 25197 В целом 24934 26974 22573 29061 32134 25283 Среднее образование без аттестата 21054 23616 17221 22325 24457 18321 Базовое и неоконченное образование 18174 20455 16550 19452 21242 17647

Для справки: Медиана – это возможное значение, которое делит совокупность на две равные части: нижняя половина имеет значение меньше медианы, верхняя – больше медианы. Если говорить о медиане зарплат, то получится, что половина населения имеет зарплату выше медианы, половина – ниже ее.

Источник: aktualne.cz