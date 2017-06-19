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Официальная статистика: У кого какие зарплаты в Чехии

Официальная статистика: У кого какие зарплаты в Чехии

artyommm 2249 0
Чешское статистическое управление опубликовало статистику по зарплатам за прошлый год и рассказало, в каких отраслях специалисты зарабатывали больше всего.
Официальная статистика: У кого какие зарплаты в Чехии

Актуальная статистика по зарплатам в Чехии показывает, как влияет образование, возраст и пол на уровень доходов. Самые высокие зарплаты получают сотрудники старше 30 лет. Об этом говорят данные о зарплатах до вычета налогов за 2016 год, которые были опубликованы Чешским статистическим управлением.

Статистика подтверждает: в прошлом году зарплаты стали расти быстрее. «Это наблюдается на всех уровнях. Заработки в прошлом году увеличились главным образом в нижней половине зарплатного спектра», – сообщает заведующая отделением статистики труда ЧСУ Йитка Ергартова. Рост зарплат, по ее словам, связан с ростом минимальной зарплаты и увеличивающимся спросом на кадры со средней квалификацией.

Статистика показывает: женщины в Чехии по-прежнему получают зарплаты ниже, чем мужчины. Их средняя зарплата в прошлом году составила 25 283 кроны. Это на 1/5 меньше, чем у мужчин, которые в среднем зарабатывали 32 134 кроны. Медиана зарплат женщин была ниже на 16% и равнялась 22 573 крон.

На руководящих должностях женщины зарабатывали меньше мужчин на 27% меньше. Более 100 000 крон в месяц получали только 0,5% работающих женщин и 1,9% мужчин. Более высокая медиана зарплат наблюдается у жительниц Чехии в возрастной группе от 60 до 64 лет.

Статистика по зарплатам в зависимости от отрасли

Больше всего зарплаты в Чехии в прошлом году выросли в вооруженных силах – на 11,5%. Второе место по росту занимает сфера услуг и торговли – на 7,1%. На 6,7% увеличился заработок подсобных рабочих, на 5,3% – представителей технических профессий. Что касается и без того высоких зарплат, там рост был небольшим. Например, менеджеры в Чехии стали зарабатывать больше всего на 2,3%.

 

 

Медиана зарплат (в чешских кронах)

Средняя зарплата (в чешских кронах)

В целом

Мужчины

Женщины

В целом

Мужчины

Женщины

Информационные и коммуникационные технологии

41858

46454

32103

51525

57063

38010

Финансы и страхование

39312

50817

34157

52158

68523

41247

Производство и подача электричества, газа и отопления

37150

38181

34690

42675

44300

37279

Добыча ископаемых и разработка

30766

31419

25281

33460

34132

28731

Государственное управление и охрана, обязательное социальное страхование

29858

32285

27977

31765

33831

29715

Профессиональная, научная и техническая деятельность

27809

30718

24696

35065

39655

29481

Образование

26895

29872

26135

28207

34794

26219

Промышленность в целом

25931

28168

21460

29695

32496

24083

Обрабатывающая промышленность

25635

28017

21258

29382

32351

23765

Водоснабжение и мусор

25104

25454

23350

26878

27353

25257

В целом

24934

26974

22573

29061

32134

25283

Здравоохранение и соцобеспечение

24738

27794

24178

29098

38076

26935

Транспорт и склад

24463

25024

23182

26963

27481

25605

Строительство

22611

23091

19710

26199

26800

22985

Сельское, лесное и рыболовное хозяйство

22596

23871

19339

23609

25061

20684

Работа в области недвижимости

22331

22832

21612

24834

25708

23950

Культура, развлечения, отдых

21769

22646

21088

24229

26123

22510

Продажа и ремонт автомобилей

21124

24773

18757

26889

31322

22947

Иная деятельность

18524

21516

17317

22765

27705

19208

Административная деятельность

16621

17234

15975

19738

20504

18777

Гостиничный бизнес и питание

13252

12414

13774

16453

17038

15968

 

 

Статистика по зарплатам в зависимости от полученного образования

Уровень образования также влияет на величину зарплаты в Чехии. Специалисты с более высоким и качественным образованием получают выше доход. Кстати, разница в зарплатах у мужчин и женщин острее всего ощущается именно в группе людей с высшим образованием. Медиана зарплат у мужчин с дипломом вуза в почти на 10 000 крон выше, чем у женщин.
 

 

Медиана зарплат (в чешских кронах)

Средняя зарплата (в чешских кронах)

В целом

Мужчины

Женщины

В целом

Мужчины

Женщины

Высшее образование

35563

41182

31648

45906

52695

37654

Высшее специальное и бакалавриат

28980

33870

26473

32992

39067

28700

Среднее образование с аттестатом зрелости

25696

28640

23669

28438

31830

25197

В целом

24934

26974

22573

29061

32134

25283

Среднее образование без аттестата

21054

23616

17221

22325

24457

18321

Базовое и неоконченное образование

18174

20455

16550

19452

21242

17647

 

Для справки: Медиана – это возможное значение, которое делит совокупность на две равные части: нижняя половина имеет значение меньше медианы, верхняя – больше медианы. Если говорить о медиане зарплат, то получится, что половина населения имеет зарплату выше медианы, половина – ниже ее.

Источник: aktualne.cz

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Темы
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