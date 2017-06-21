dTest: Что делать, если вам нанесли ущерб в чешском магазине

Официант разлил кофе на ваше новое белое платье. Неосторожный покупатель сбросил бутылку красного вина в магазине, она разбилась и обрызгала вас с головы до ног. Такое может произойти с каждым, поэтому лучше знать, от кого в таких случаях требовать возмещения ущерба, согласно законам Чехии.

Ответственность владельца магазина за то, что происходит в его стенах, широкая, но не безграничная. На плечи организации ложится возмещение только того ущерба, который будет нанесен по вине его сотрудников или работы магазина.

«Не имеет значения, был ли нанесен ущерб потому, что какой-нибудь работник не выполнил свои обязанности или этого нельзя было избежать. Владелец магазина отвечает за все, что произойдет по вине его организации, даже если при этом не был нарушен закон», – объясняет заведующий юридическим отделом потребительской организации dTest Лукаш Зелены.

Совсем по-другому будут решать проблему, если ущерб в чешском магазине вам нанесет другой покупатель. За это владелец магазина отвечать не станет, поэтому требовать возмещения ущерба можно будет только от конкретного виновника. Правильная реакция в подобную минуту поможет избежать неприятностей и добиться компенсации.

Что делать, если вас обидел другой посетитель магазина

Если человек готов возместить ущерб, все обойдется без сложностей. Но некоторые люди предпочитают убежать, чтобы никому ничего не возмещать.

«Пострадавший имеет право попытаться его задержать обидчика – в том случае, если на помощь охраны рассчитывать не приходится», – говорит юрист.

На практике это означает, что если виновник убегает с места «преступления», вы можете подходящим способом мешать ему покинуть магазин до того момента, пока не прибудет полиция. Сотрудники полиции могут потребовать, чтобы виновник происшествия предъявил удостоверение личности.

«Если вы считаете, что провинившийся совершил административное нарушение, лучше в любом случае привлечь полицию к рассмотрению дела. Полицейские могут оказать вам помощь хотя бы в поиске информации о человеке, на которого вы будете подавать жалобу на возмещение ущерба», – добавляет Зелены.

Распознать личность обидчика можно с помощью записей с видеокамер, установленных в магазине. Но это не так просто. За помощью можно обратиться к заведующему магазина или другому сотруднику. Если виновник повредил и товары, выставленные на полках, сотрудники магазины будут заинтересованы его найти. Если вы готовитесь к разбирательству, постарайтесь как можно точнее описать инцидент и вычислить размер ущерба.

А если дело дойдет до суда

В суде будет недостаточно лишь указать на виновника пальцем. Нужно будет доказать факт нанесенного ущерба и описать обстоятельства произошедшего. Как доказательство можно использовать показания других покупателей. Если какие-то люди видели, что произошло, попросите у них оставить для вас номер телефона.

«Пострадавшему стоит как минимум за 7 дней перед подачей жалобы в суд послать виновнику призыв возместить ущерб. В обратном случае он не сможет требовать в суде возмещения расходов на делопроизводство», – рекомендует юрист.

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