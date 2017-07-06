Что делать квартиранту и арендодателю в Чехии, когда истекает срок договора аренды

Юристы потребительской организации dTest объясняют важные нюансы: как действовать квартиранту и арендодателю, если срок договора аренды истек. Что делать, если наниматель хочет освободить квартиру или, напротив, продлить договор.

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Многие жители Чехии снимают квартиру по договору на определенный срок. Например, на один год. Часто владельцы квартир сами хотят заключить договор на ограниченный срок: чтобы посмотреть, как будет себя вести квартирант.

Знаете ли вы, что продление аренды может пройти автоматически, без заключения дополнительного договора? Можно ли в день окончания договора просто опустить ключи в почтовый ящик и съехать? Как решить вопрос, когда в квартире остаются вещи арендатора: например, дорогая электроника? Обо всем этом рассказывают юристы консультационной компании dTest.

Снять квартиру в Чехии можно как на определенный, так и на неопределенный срок.

«Если в договоре нет данных о продолжительности аренды, то он заключен на неопределенный срок», – объясняет Лукаш Зелены, заведующий юридическим отделом потребительской организации dTest.

Как продлить аренду

Аренда квартиры на определенный срок заканчивается датой, указанной в договоре. Ее можно продлить путем заключения дополнительного договора (приложения к основному).

«Если наниматель будет продолжать жить в квартире хотя бы три месяца, а арендодатель не пришлет ему письменного заявления покинуть квартиру за это время, аренда автоматически продлится на такой же срок, который был указан в договоре. Однако максимально срок автоматического продления может составить два года», – говорит юрист.

В таком случае аренда обновляется на таких же условиях, как в истекшем договоре.

Что делать арендодателю, если он не хочет больше сдавать жилье

Если арендодатель не хочет больше сдавать жилье после истечения срока договора, то по Гражданскому кодексу ЧР ему достаточно заранее сообщить об этом квартиранту. С другой стороны, по закону наймодатель должен письменно призвать квартиранта покинуть жилье. Если арендодатель сообщил о своем решении только устно, то в случае спора ему будет сложно доказать, что он предупреждал жильца о своем решении. Поэтому всем наймодателям рекомендуют присылать квартирантам письменные извещения о прекращении аренды.

В том случае, если квартирант после истечения срока договора аренды отказался освободить жилье, арендодатель не должен сразу подавать жалобу в суд. Он может добиваться освобождения недвижимости через судебного исполнителя.

Что делать квартиранту, если он больше не хочет снимать квартиру

Если арендатор не хочет больше снимать квартиру, то он может действовать несколькими способами.

«Если в день истечения договора бросить ключи в почтовый ящик и приложить к нему письменное заявление на имя наймодателя, то договор будет считаться законченным, а владелец квартиры сможет сдать ее кому-то другому», – рассказывает юрист.

Однако лучше все же договориться с арендодателем о передаче квартиры и составить об этом протокол с описанием состояния квартиры, возможных дефектов и показаний счетчиков.

Проблема может наступить в том случае, если в квартире останутся вещи бывшего арендатора. Если это недорогие вещи (например, посуда), то можно сделать заключение, что квартирант их оставил намеренно. Другое дело, если человек оставил что-то дорогостоящее: например, новую электронику.

«Оставленные дорогие вещи владелец квартиры обязан сохранить, а затем призвать нанимателя их забрать. Если квартирант не забирает вещь, ее можно продать. Вырученную сумму после вычета расходов на продажу нужно отправить на счет нанимателя. Если данных счета нет, деньги можно передать через судебную ячейку для хранения», – объясняет юрист.

Присваивать себе дорогие вещи нельзя.

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