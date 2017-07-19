Съемка на дрон в Чехии: Где можно, а где нельзя

В Чехии действуют четкие правила, регулирующие использование дронов. Ознакомиться с ними лучше до того, как вы начнете съемку с высоты птичьего полета. О важных нюансах рассказывают юристы потребительской организации dTest.

Чешское законодательство разделяет дроны на несколько категорий – в зависимости от веса. В первую категорию входят дроны до 910 граммов, во вторую – до 7 кг, в третью – до 20 кг.

«Если вы используете дрон только для развлечения, вас будут касаться только две первые весовые категории. На дрон тяжелее 910 граммов нужно наклеить огнеупорную идентификационную наклейку с вашим именем и телефонным номером. Также он должен быть оборудован системой безопасности failsafe, которая в случае поломки или потери сигнала дистанционного пульта обеспечит автоматическую посадку дрона», – рассказывает шеф-редактор потребительского журнала dTest Гана Гоффманнова.

Если вы не будете использовать квадрокоптер в коммерческих целях, то удостоверение пилота вам не понадобится. Но учтите, что во время полета дрон должен постоянно находиться в вашем поле зрения. Это значит, что вы должны видеть его без бинокля или другой оптической техники.

Если вы хотите получить за видео или фотографии деньги, то без разрешения вести такую съемку нельзя.

Видео: Прага с дрона. По закону вести такую съемку нельзя, так как нужно соблюдать дистанцию с людьми и зданиями.

Где можно запускать дрон в Чехии, а где нельзя?

Даже если вам не нужно специальное разрешение на использование дрона, соблюдать правила все равно нужно. Управляя квадрокоптером, вы становитесь таким же участником авиационного движения, как пешеход – дорожного движения.

Даже если ваша модель маленькая и легкая, все равно нужно подумать о том, что при падении она может кого-то травмировать или нанести ущерб, ответственность за который будете нести вы.

Запускать дроны в Чехии можно в воздушном пространстве класса G, т.е. везде, где не действуют ограничения, до высоты 300 метров над землей. Нужно учесть, что на высоте 150-300 метров могут летать небольшие самолеты, поэтому оптимально поднимать дрон на высоту до 150 метров над землей.

Дрон не должен залетать в тучи. Также нужно соблюдать удаленность от аэропорта минимум 5,5 км (ограничения касаются международных, внутренних, спортивных аэропортов). Приближаться к аэропорту можно только в том случае, если вы используете дрон низшей весовой категории: поднимать его в этой зоне можно на высоту до 100 метров.

Фото с дрона, pixabay.com

Кроме того, в Чехии есть особые зоны, над которыми запрещено использовать любые летательные устройства. Конкретное размещение запретных зон для использования дрона в Чехии можно изучить на специальной карте AisView, которую можно найти на сайте Řízení letového provozu.

При управлении дроном нужно соблюдать дистанцию от людей (минимум 50 метров), зданий (минимум 150 метров) и местностей с плотной застройкой (150 метров). К таким зонам относятся участки с частными и многоквартирными домами, торговые зоны, парки и стоянки автомобилей.

«Также запрещено запускать дроны над людьми на общественных акциях: концертах, спортивных матчах и т.п. Исключение представляют лишь те ситуации, когда профессиональный пилот прямо договаривается с участниками акций», – разъясняет Гана Гоффманнова.

Запрет на полеты дронов также действует во всех охраняемых поясах, т.е. вдоль наземных коммуникаций, инженерных сетей, гидроресурсов или объектов, важных для обороны государства. Также дроны в Чехии нельзя запускать над некоторыми популярными туристическими объектами, к которым относится и Пражский Град. Запрещено пользоваться дронами и над опасными объектами: ядерными электростанциями или химическими заводами.

Если вы хотите снять на дрон достопримечательности в Чехии, перед этим нужно обязательно договориться с владельцем участка.

Что еще нужно учесть?

В последний год в Чехии дискутировали на тему съемок на дроны в национальных парках. Недавно принятая поправка к закону об охране природы и ландшафта передала право выдавать разрешение на полеты на территории национальных парков в руки Управления по гражданской авиации. Однако беспилотные устройства, к которым относятся и дроны, подлежат особенному режиму, поэтому закон полностью запрещает их перелет над территорией национальных парков.

Если вы используете дрон для съемок видео, фото или аудиозаписей, учтите также закон об охране личных данных. Снимки людей в Чехии можно делать только с их согласия. Также нельзя снимать чужое имущество. Кроме того, запрещено вести съемку частных акций и делать кадры, которые могут унизить человеческое достоинство снятых личностей.

Фото с дрона, pixabay.com

Для коммерческой съемки на дрон – нужна лицензия

Дрон в Чехии нельзя использовать в коммерческих целях без лицензии. Если вы хотите вести профессиональную съемку, т.е. с целью получения заработка, в рамках исследований или экспериментов, то для этого нужно получить разрешение на использование беспилотного устройства в Управлении по гражданской авиации (Úřad pro civilní letectví). Там вам нужно будет сдать практические и теоретические экзамены и вписать свои личные данные и дрон в соответствующую базу данных.

Чтобы получить авиационный паспорт (letecký průkaz), нужно внимательно изучить правила использования беспилотных устройств на сайте (их можно порекомендовать к прочтению и любителям). Затем связывайтесь с Управлением по гражданской авиации.