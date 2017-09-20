Чешские законы: Можно ли вернуть книгу в магазин после покупки

Вы купили книгу в одном из книжных магазинов Праги или других чешских городов и только во время чтения заметили брак (вырванные страницы, плохая печать или опечатки). Можно ли сдать книгу обратно и вернуть свои деньги? Об этом рассказывают юристы потребительской организации dTest.

Что делать, если в книге, которую вы купили в чешском магазине, не хватает страницы? Либо вы недовольны переводом или качеством печати? Достаточно ли будет таких причин, чтобы сдать книгу в магазин и получить деньги обратно, или продавцы покрутят пальцем у виска? На все эти вопросы отвечает Лукаш Зелены, заведующий юридическим отделом потребительской организации dTest.

Какую книгу можно считать бракованной

Как известно, каждый товар широкого потребления в Чехии можно попытаться сдать в течение 24 месяцев с момента его покупки. Это касается и книг. Но в связи с тем, что книги относятся к довольно специфическим товарам, не всегда понятно, что можно считать за брак, а что нет.

«По закону, браком считаются такие ситуации, когда проданный товар не отвечает качествам, заявленным продавцом или производителем, либо не соответствует разумным ожиданиям покупателя. Вещь считается бракованной и в том случае, если она не осуществляет задачу, для которой предназначалась», – объясняет юрист.

Так как при покупке книги никакие договоры не заключают, то и конкретные качества товара с продавцом не обсуждают. Если вы покупаете книгу в интернет-магазине, вам могут предложить посмотреть ее краткое описание. В большинстве случаев речь будет идти только о небольшой аннотации.

Тем не менее, информация о виде переплета, размере и количестве страниц, которая появляется в подтверждении заказа, считается обязательной для продавца. Если вы заказываете книгу с заявленным твердым переплетом, а получаете изделие в бумажной обложке, это однозначно повод для рекламации.

Что считается поводом для возврата книги, а что нет

Что делать в случае, когда вы покупаете ребенку или себе учебник английского языка, а в нем находите массу опечаток и грамматических ошибок?

«В таком случае можно настаивать на том, что книга не выполняет свою главную цель – быть пригодной для изучения данного языка», – говорит юрист.

Такой же аргумент можно использовать и при многочисленных фактических ошибках в профессиональной литературе. К категории неоправданных покупательских ожиданий можно отнести такую ситуацию, когда текст из-за множества типографических ошибок сложно прочитывается и портит впечатления читателя от содержания.

Распадающийся переплет, поцарапанная обложка, бледная печать. Все это относится к таким дефектам, с которыми можно предъявлять претензии продавцу. Но если вы недовольны сюжетом или длиной глав, то книгу придется просто отложить. Предъявлять претензии по поводу авторской идеи нельзя. Не забывайте и о том, что перевод книги также относится к авторскому произведению. Вы можете осудить переводчика за неблагозвучную формулировку предложений, но поводом для рекламации это быть не может.

Зато фактические и грамматические ошибки соответствуют понятию «брак».

«Но нужно понимать, что ошибки в книге должны превышать определенную разумную меру, чтобы их можно было привести как один из аргументов для законной рекламации (неисполнение требуемой задачи или ожиданий покупателя). Если вы хотите сдать книгу из-за одной пропущенной черточки или опечатки, ваше требование вряд ли удовлетворят», – уточняет Лукаш Зелены.

Каковы права покупателя при рекламации

По закону, покупатель имеет право на бесплатный ремонт товара. Но по отношению к книгам это правило не действует. Поменять книгу на новую можно только в том случае, если речь идет о типографском браке или механических повреждениях. Если издательство выдало в печать текст с плохой корректорской работой, то вам не на что будет обменять книгу. Тогда остается только право на расторжение договора (возврат денег) или получение скидки от первоначальной цены.

Консультационная линия крупнейшей в Чехии потребительской организации dTest – 299 149 009 – работает каждый день с 9 до 17 часов. По этому номеру можно консультироваться с экспертами по самым разным потребительским проблемам по цене обычного тарифа.