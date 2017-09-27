Приложение или классическая служба такси: На чем ездить по Праге лучше

На чем выгоднее доехать до аэропорта Праги? Какие службы такси предлагают самые приемлемые цены и самые комфортные условия? Правда ли, что Uber – самый дешевый вариант? Журналисты сравнили 5 служб такси и выбрали из них лучшую.

Портал idnes.cz провел сравнительное исследование классических служб такси с сервисами Uber и Liftago. Журналисты проверили 5 пражских служб по маршруту от района Смихов до 2-го терминала в аэропорту Вацлава Гавела. Оказалось, что самое дорогое такси было одновременно и самым худшим.

Испытание №1: Навигация

Все машины эксперты вызвали на улицу Габриэльскую в районе Смихов. Такой адрес выбрали неслучайно: улица возникла в городе совсем недавно, а некоторые компании (например, Google) еще не успели внести ее в свои карты.

Уже на первом этапе приложения-такси зарекомендовали себя лучше. Если водителям из классических диспетчерских служб пришлось долго объяснять по телефону, где находится улица, то сотрудники сервисов Uber и Liftago прибыли на место без лишних вопросов. Естественно, им помог в этом GPS-модуль в телефоне заказчика, который показывал, где точно он находится.

Нужно отметить, что две из трех классических служб такси, участвующих в исследовании (а именно AAA taxi и Nejlevnější-taxi.cz), также располагают собственным приложением. Если бы клиент вызвал это такси через приложение, то водители также смогли бы использовать GPS-данные для более точной навигации. Но журналисты хотели определить, какие сложности возникнут с поиском адреса у таксистов без приложения. Впрочем, каждому из них понадобилось меньше двух минут для выяснения расположения улицы.



Испытание №2: Вежливость

Одним из важнейших качеств таксиста считается вежливость. Все водители, с которыми имели дело журналисты, были приветливыми и разговорчивыми. Поэтому на поведение таксистов не было особых жалоб. Исключение составил только водитель компании Fix taxi, офис которой располагается в аэропорту. Он попросил троих мужчин (двух редакторов и фотографа) сесть на заднем сидении, так как на переднем у него лежали вещи – газеты и кепка.

Также всех водителей попросили положить объемный чемодан в багажник и достать его в конце пути. Эту просьбу таксисты выполнили охотно. Кроме того, во время езды у пассажиров разряжался мобильный телефон, и они просили шофера зарядить его. Просьбу удовлетворили все, кроме двух водителей из Fix taxi и AAA taxi, у которых не было в автомобилях подзарядки и порта USB.

После завершения всех пяти поездок журналисты решили, что по уровню обслуживанию между сервисами практически нет разницы.

Испытание №3: Цена

Дешевле всего от Праги 5 до аэропорта пассажиров довез водитель сервиса Uber POP – за 234 кроны. Однако нужно уточнить, что цены в Uber меняются в зависимости от времени дня, количества свободных водителей и спроса.

В понедельник, в 11:10, приложение сообщило, что дорога обойдется от 179 до 236 крон. Однако в 16:43 такой же путь обошелся бы в сумму от 310 до 402 крон. Поэтому сервис Uber нельзя назвать самым дешевым такси в Праге.

Приложение Liftago стало вторым по дешевизне с суммой 307 крон. Этот сервис отличается от Uber тем, что работать на него могут только авторизованные таксисты, которые выполняют все законные требования (таксометр, лицензия, желто-черный маячок на крыше автомобиля). Перед заказом несколько таксистов предлагают клиенту свои цены, и он выбирает из них самый выгодный вариант.

Немного дороже обошлась поездка с диспетчерской службой AAA taxi: 449 крон. Эта сумма показалась журналистам завышенной.

Неприятно удивила ценами служба Fix taxi, машины которой стоят в аэропорту и первыми предлагают пассажирам свои услуги. Дорога из аэропорта до улицы Габриэльской обошлась бы с этим сервисом в 621 крону: т.е. в три раза дороже, чем на Uber, и в два раза дороже, чем у других служб.

Испытание №4: Маршрут

Все водители выбрали удачные маршруты и добрались до аэропорта примерно за 25 минут. Каждый из них ехал довольно быстро, включая водителя Uber, у которого не было специальной лицензии. Водители служб Nejlevnější-taxi.cz, AAA Taxi и Fix taxi не использовали навигаторы. Проблемы из-за этого появились только у третьего водителя.

Испытание №5: Чек

После поездки всех водителей попросили выдать чек. Кроме водителя AAA taxi ни один из водителей не предложил этого сам. По просьбе пассажира чек распечатали все, кроме водителя Uber, который ездил без таксометра. Однако сервис Uber вскоре прислал чек за поездку по электронной почте. Кроме того, счет можно было посмотреть в приложении.

Вывод

Самой худшей по результатам сравнения оказалась самая дорогая служба такси – Fix taxi. Среди остальных сервисов пассажиры не заметили особых отличий, кроме стоимости.

На основе полученного опыта журналисты посоветовали желающим сэкономить деньги не пользоваться службой такси Fix taxi, машины которой ждут пассажиров сразу у дверей терминала в аэропорту.

Главными преимуществами приложений Uber и Liftago журналисты назвали возможность оставить отзыв о водителе после поездки и посмотреть отзывы других пассажиров до поездки. Однако большинство пражских служб такси также предлагают собственные приложения, через которые можно вызвать машину. Это не исключительная прерогатива Uber, как думают многие.