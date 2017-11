Бизнес, вид на жительство и инвестиции за границей: Итоги международной выставки в Каннах

Как получить второе гражданство в развитой стране? Куда лучше инвестировать, чтобы приумножить свой капитал? По каким иммиграционным программам лучше уезжать жить в Европу, Америку или Канаду? На все эти и многие другие вопросы отвечали эксперты на выставке Cannes International Emigration & Luxury Property Expo 2017.

26 – 27 октября 2017 года в Каннском Дворце Фестивалей и Конгрессов состоялась ведущая мировая выставка в форматах B2B и B2C, посвященная иммиграции, элитной недвижимости, а также частному финансовому консалтингу - Cannes International Emigration & Luxury Property Expo 2017.

Выставка собрала лидирующие компании из более чем 30 стран мира. Среди участников и гостей были представители иммиграционных компаний, девелоперы, юристы, адвокаты, консулы, сотрудники финансовых компаний, банкиры и журналисты, к примеру: Henley&Partners, FIABCI, Property Malta Foundation, Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Unit, St Kitts and Nevis Citizenship by Investment Unit, CMB, Nexia BT, Grant Thornton Monaco, AURAY Capital, Leptos Estates, Pafilia Property Developers, Ludovici Piccone and Partners, PwC и многие другие.

Кроме профессионалов выставку посетили и частные лица: потенциальные иммигранты, покупатели зарубежной недвижимости, международные предприниматели из стран СНГ, Китая, Индии, государств ЕС и стран Ближнего Востока.

Ксения Корзун - генеральный менеджер Cannes International Emigration & Luxury Property Expo 2017

«Среди участников в этом году было много компаний с мировым именем и филиалами по всему миру, поэтому я убеждена, что общение на выставке было максимально полезным как для частных посетителей, так и для профессионалов отрасли. Тем более, что мы сделали удобный онлайн-сервис на нашем сайте, благодаря которому участники могли планировать свои встречи в дни выставки, а теперь могут вести переписку и реализовывать совместные проекты».

Открытие бизнеса или инвестирование – это механизм получения статуса ПМЖ/ВНЖ или гражданства в другой стране. Бизнес-эмиграция подразумевает вложение активов в бизнес (открытие новой или покупка уже существующей компании), а инвестиционная эмиграция – это покупка недвижимости, государственных ценных бумаг. В разных странах действуют свои программы, которые постоянно меняются. Суммы вложений могут колебаться от 200 тыс. евро до 2 млн и более.

К примеру, вы хотите переехать жить в США. Предположим, что у вас нет специальной профессиональной подготовки, управленческих навыков, опыта и знания языков. Но есть желание и сумма в 500 000 тыс. долларов. Тогда вы можете стать участником инвестиционной программы EB-5, ориентированной на создание рабочих мест (минимально 10 мест). Участие в этой программе позволит вам через 5-6 лет стать полноправным гражданином Соединенных Штатов, а вот переехать и жить в Америке на основании «грин-карты» вы сможете практически сразу. Инвестированные средства, как правило, возвращаются, но не стоит забывать о риске и отсутствии 100%-х гарантий.

Получить ПМЖ/ВНЖ/гражданство по таким программам куда проще, чем с помощью рабочей эмиграции или через образовательные программы. Меньше требований к документам, более лояльные требования к знанию языка или даже их отсутствие, совсем другие сроки и прочее. Это идеальный вариант получения статуса резидента в другой стране для обеспеченных людей.

Возьмем другой пример - Кипр. Вы можете получить постоянный вид на жительство на Кипре благодаря покупке недвижимости стоимостью не менее 300 000 тыс. евро плюс НДС. А вся ваша семья благодаря этому также получит ПМЖ, но без каких-либо дополнительных инвестиций. Причем недвижимость может быть как жилой, так и коммерческой. И это может быть не одна квартира, а несколько.

Свои услуги на выставке представили более 100 организаций из 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Португалия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Кипр, Мальта и другие государства ЕС, а также страны Карибского бассейна — Антигуа и Барбуда, Панама, Доминика, Сент-Китс и Невис.

На протяжении долгих лет среди потенциальных иммигрантов особый интерес вызывают такие страны, как США, Канада, Великобритания, Австралия и страны Евросоюза. Причины объективны: максимально высокий уровень безопасности и демократии, политическая и экономическая стабильность, лояльность к эмигрантам и т.д. Но наряду с перечисленными странами сейчас активно продвигаются инвестиционные программы в таких государствах, как Кипр, Мальта, страны Карибского бассейна, Португалия. По сути, все зависит только от субъективных причин клиента. Ведь в каждой стране есть свои неоспоримые плюсы и свои ... нюансы.

К примеру, приобрести недвижимость в Швейцарии крайне сложно, а вот инвестировать в эту страну и приумножить свой капитал в несколько раз - проще простого. К примеру, можно вложить средства в строительство многоквартирного отельного комплекса на горнолыжном курорте.

Cannes International Emigration & Luxury Property Expo 2017 предоставила эту возможность всем своим гостям и участникам. На протяжении 2-х дней политики, руководители компаний и адвокаты давали пресс-конференции и частные консультации, где отвечали на самые важные вопросы. Очень важно хорошо изучить специфику не только самой иммиграционной программы, но и нюансы страны – законы, налоги и прочее. И выставкапредоставила эту возможность всем своим гостям и участникам. На протяжении 2-х дней политики, руководители компаний и адвокаты давали пресс-конференции и частные консультации, где отвечали на самые важные вопросы.

Кроме того в рамках выставки Cannes International Emigration and Luxury Property Expo 2017 состоялась еще и международная конференция «Бизнес-иммиграция и резидентство через инвестиции», посвященная международным тенденциям в сфере иммиграции и глобальной мобильности. На конференции выступили 30 спикеров из 20 стран. Вот некоторые из освещенных тем:

- «Обзор иммиграционных программ: страны, требования, условия»;

- «Платиновый стандарт гражданства за инвестиции: обсуждение программы Сент-Китс и Невис»;

- «Программы получения гражданства и резидентства Мальты за инвестиции»;

- «Резидентство за инвестиции в недвижимость: сравнительный анализ программ»;

- «Бизнес-иммиграция в Великобританию»;

- «Инвестиции и бизнес-иммиграция в Канаду: поддержка и курирование от международной сети Grant Thornton»;

- «Программа гражданства за инвестиции Антигуа и Барбуда»;

- «Иммиграционная программа EB-5 в США: выгодный путь к статусу постоянного резидента»;

- «Программы резидентства и гражданства: вариант Мальты»;

- «Программы получения гражданства и резидентства на Кипре».

здесь. Ознакомиться с полной программой конференции и посмотреть видеорепортаж можно

Вечер первого дня выставки завершился элитной гала-вечеринкой «Французская Осень», в рамках которой прошла дегустация шампанского и блюд французской кухни, а также сигарная сиеста. Атмосферу вечера создавала лаунж-музыка в исполнении популярных диджеев. На вечеринке участники и гости выставки смогли пообщаться о работе в более неформальной обстановке, что несомненно способствует выстраиванию долгосрочного и перспективного сотрудничества.

Организаторы выставки уже объявили о том, что через год, 25-26 октября 2018 года, в Каннах пройдет очередная международная выставка по иммиграции и элитной недвижимости. Но кроме Франции аналогичные выставки в следующем году пройдут еще в 6 странах.

Cannes International Emigration & Luxury Property Expo 2017 создали еще и уникальную нетворкинг-платформу SPIN (System for Professional Immigration Networking). Она служит для общения и сотрудничества профессионалов иммиграционной сферы и лидеров рынка иммиграционных услуг со всего мира. Также стоит отметить, что организаторысоздали еще и уникальную нетворкинг-платформу(System for Professional Immigration Networking). Она служит для общения и сотрудничества профессионалов иммиграционной сферы и лидеров рынка иммиграционных услуг со всего мира.