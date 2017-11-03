Бизнес, вид на жительство и инвестиции за границей: Итоги международной выставки в Каннах

26 – 27 октября 2017 года в Каннском Дворце Фестивалей и Конгрессов состоялась ведущая мировая выставка в форматах B2B и B2C, посвященная иммиграции, элитной недвижимости, а также частному финансовому консалтингу - Cannes International Emigration & Luxury Property Expo 2017.
Выставка собрала лидирующие компании из более чем 30 стран мира. Среди участников и гостей были представители иммиграционных компаний, девелоперы, юристы, адвокаты, консулы, сотрудники финансовых компаний, банкиры и журналисты, к примеру: Henley&Partners, FIABCI, Property Malta Foundation, Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Unit, St Kitts and Nevis Citizenship by Investment Unit, CMB, Nexia BT, Grant Thornton Monaco, AURAY Capital, Leptos Estates, Pafilia Property Developers, Ludovici Piccone and Partners, PwC и многие другие.
Кроме профессионалов выставку посетили и частные лица: потенциальные иммигранты, покупатели зарубежной недвижимости, международные предприниматели из стран СНГ, Китая, Индии, государств ЕС и стран Ближнего Востока.
Ксения Корзун - генеральный менеджер Cannes International Emigration & Luxury Property Expo 2017
«Среди участников в этом году было много компаний с мировым именем и филиалами по всему миру, поэтому я убеждена, что общение на выставке было максимально полезным как для частных посетителей, так и для профессионалов отрасли. Тем более, что мы сделали удобный онлайн-сервис на нашем сайте, благодаря которому участники могли планировать свои встречи в дни выставки, а теперь могут вести переписку и реализовывать совместные проекты».
Открытие бизнеса или инвестирование – это механизм получения статуса ПМЖ/ВНЖ или гражданства в другой стране. Бизнес-эмиграция подразумевает вложение активов в бизнес (открытие новой или покупка уже существующей компании), а инвестиционная эмиграция – это покупка недвижимости, государственных ценных бумаг. В разных странах действуют свои программы, которые постоянно меняются. Суммы вложений могут колебаться от 200 тыс. евро до 2 млн и более.
К примеру, вы хотите переехать жить в США. Предположим, что у вас нет специальной профессиональной подготовки, управленческих навыков, опыта и знания языков. Но есть желание и сумма в 500 000 тыс. долларов. Тогда вы можете стать участником инвестиционной программы EB-5, ориентированной на создание рабочих мест (минимально 10 мест). Участие в этой программе позволит вам через 5-6 лет стать полноправным гражданином Соединенных Штатов, а вот переехать и жить в Америке на основании «грин-карты» вы сможете практически сразу. Инвестированные средства, как правило, возвращаются, но не стоит забывать о риске и отсутствии 100%-х гарантий.
Возьмем другой пример - Кипр. Вы можете получить постоянный вид на жительство на Кипре благодаря покупке недвижимости стоимостью не менее 300 000 тыс. евро плюс НДС. А вся ваша семья благодаря этому также получит ПМЖ, но без каких-либо дополнительных инвестиций. Причем недвижимость может быть как жилой, так и коммерческой. И это может быть не одна квартира, а несколько.
- - «Обзор иммиграционных программ: страны, требования, условия»;
- - «Платиновый стандарт гражданства за инвестиции: обсуждение программы Сент-Китс и Невис»;
- - «Программы получения гражданства и резидентства Мальты за инвестиции»;
- - «Резидентство за инвестиции в недвижимость: сравнительный анализ программ»;
- - «Бизнес-иммиграция в Великобританию»;
- - «Инвестиции и бизнес-иммиграция в Канаду: поддержка и курирование от международной сети Grant Thornton»;
- - «Программа гражданства за инвестиции Антигуа и Барбуда»;
- - «Иммиграционная программа EB-5 в США: выгодный путь к статусу постоянного резидента»;
- - «Программы резидентства и гражданства: вариант Мальты»;
- - «Программы получения гражданства и резидентства на Кипре».