Покупательская способность в Европе: Где лучше и хуже, чем в Чехии?

Покупательская способность чехов существенно увеличилась, – показывает новое сравнение по Европе. Больше всего покупательская способность населения выросла в Лихтенштейне и Швейцарии. Чехия заняла 26 место в списке. Об этом говорится в ежегодном отчете компании GfK, которая исследует 42 европейских государства.
И хотя позиция Чехии последние два года никак не меняется, покупательская способность населения в стране все-таки существенно выросла. В этом году результат оказался 8 394 евро на одного жителя в год. В прошлом году он составлял 7 766 евро, два года назад – 7 313 евро. За два года благосостояние чехов увеличилось более чем на 1 000 евро.
Покупательская способность чехов растет уже четыре года подряд. В этом году Чехии удалось превзойти 3/5 среднеевропейского показателя и добиться результата 60,2% от средней покупательской способности по Европе (в прошлом году было 56,8%).
|
Страна
|
Покупательская способность на жителя в год
|
Европейский индекс
|
1. Лихтенштейн
|
63 267 eur
|
453,9
|
2. Швейцария
|
42 142 eur
|
302,4
|
3. Исландия
|
33 399 eur
|
239,6
|
4. Люксембург
|
30 499 eur
|
218,8
|
5. Норвегия
|
29 407 eur
|
211,0
|
6. Дания
|
24 493 eur
|
175,7
|
7. Австрия
|
22 597 eur
|
162,1
|
8. Германия
|
22 239 eur
|
159,6
|
9. Швеция
|
21 764 eur
|
156,2
|
10. Великобритания
|
20 857 eur
|
149,6
|
…
|
…
|
…
|
13. Франция
|
19 537 eur
|
140,2
|
15. Голландия
|
18 257 eur
|
131,0
|
16. Италия
|
17 119 eur
|
122,8
|
17. Испания
|
14 080 eur
|
101.0
|
Европа (средний показатель 42 стран)
|
13 937 eur
|
100,0
|
26. Чехия
|
8 394 eur
|
60,2
|
29. Польша
|
6 710 eur
|
48,1
|
30. Венгрия
|
6 204 eur
|
44,5
Кроме экономического роста свою роль сыграло и укрепление кроны, точнее – ее пересчет на евро. Например, в 2015 году, когда чешскую крону сдерживали валютные интервенции Чешского национального банка, покупательская способность достигала почти 53,6% от среднего уровня по Европе.
Самая высокая покупательская способность в Европе у жителей Лихтенштейна, которые могут купить товаров и услуг в 4,5 раза больше, чем в среднем по Европе. По сравнению с прошлым годом существенно улучшился результат Исландии: благодаря росту на 37% она переместилась с пятого на третье место. В среднем покупательская способность в Европе выросла на 1,9% по сравнению с прошлым годом.
В конце рейтинга оказались Беларусь, Молдавия и Украина. На одного жителя там приходится менее 950 евро в год, а покупательская способность составляет менее 7% от среднего по Европе. Покупательская способность на Украине в 66 раз ниже, чем в Лихтенштейне.
Из стран Центральной Европы в этом году лучше всего результат у Австрии. От Чехии отстают только бывшие социалистические государства. Лучше дела обстоят только в Словении. Два года назад Чехию обгоняли Словакия, Эстония и Литва.
Регионом с самой высокой покупательской способностью в Чехии по-прежнему остается Прага. Здесь этот показатель в прошлом году составлял 131,3% средней покупательской способности по Чехии. Хуже всего результат у региона Брунтал (82%).
Источник: aktualne.cz