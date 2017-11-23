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Покупательская способность в Европе: Где лучше и хуже, чем в Чехии?

Покупательская способность в Европе: Где лучше и хуже, чем в Чехии?

artyommm 1388 0
Компания GfK предоставила ежегодный отчет о покупательской способности в 42 странах Европы.
Покупательская способность в Европе: Где лучше и хуже, чем в Чехии?

Покупательская способность чехов существенно увеличилась, – показывает новое сравнение по Европе. Больше всего покупательская способность населения выросла в Лихтенштейне и Швейцарии. Чехия заняла 26 место в списке. Об этом говорится в ежегодном отчете компании GfK, которая исследует 42 европейских государства. 

И хотя позиция Чехии последние два года никак не меняется, покупательская способность населения в стране все-таки существенно выросла. В этом году результат оказался 8 394 евро на одного жителя в год. В прошлом году он составлял 7 766 евро, два года назад – 7 313 евро. За два года благосостояние чехов увеличилось более чем на 1 000 евро.

Покупательская способность чехов растет уже четыре года подряд. В этом году Чехии удалось превзойти 3/5 среднеевропейского показателя и добиться результата 60,2% от средней покупательской способности по Европе (в прошлом году было 56,8%).

Страна

Покупательская способность на жителя в год

Европейский индекс

1. Лихтенштейн

63 267 eur

453,9

2. Швейцария

42 142 eur

302,4

3. Исландия

33 399 eur

239,6

4. Люксембург

30 499 eur

218,8

5. Норвегия

29 407 eur

211,0

6. Дания

24 493 eur

175,7

7. Австрия

22 597 eur

162,1

8. Германия

22 239 eur

159,6

9. Швеция

21 764 eur

156,2

10. Великобритания

20 857 eur

149,6

13. Франция

19 537 eur

140,2

15. Голландия

18 257 eur

131,0

16. Италия

17 119 eur

122,8

17. Испания

14 080 eur

101.0

Европа (средний показатель 42 стран)

13 937 eur

100,0

26. Чехия

8 394 eur

60,2

29. Польша

6 710 eur

48,1

30. Венгрия

6 204 eur

44,5

 

Кроме экономического роста свою роль сыграло и укрепление кроны, точнее – ее пересчет на евро. Например, в 2015 году, когда чешскую крону сдерживали валютные интервенции Чешского национального банка, покупательская способность достигала почти 53,6% от среднего уровня по Европе.

Самая высокая покупательская способность в Европе у жителей Лихтенштейна, которые могут купить товаров и услуг в 4,5 раза больше, чем в среднем по Европе. По сравнению с прошлым годом существенно улучшился результат Исландии: благодаря росту на 37% она переместилась с пятого на третье место. В среднем покупательская способность в Европе выросла на 1,9% по сравнению с прошлым годом.

В конце рейтинга оказались Беларусь, Молдавия и Украина. На одного жителя там приходится менее 950 евро в год, а покупательская способность составляет менее 7% от среднего по Европе. Покупательская способность на Украине в 66 раз ниже, чем в Лихтенштейне.

Из стран Центральной Европы в этом году лучше всего результат у Австрии. От Чехии отстают только бывшие социалистические государства. Лучше дела обстоят только в Словении. Два года назад Чехию обгоняли Словакия, Эстония и Литва.

Регионом с самой высокой покупательской способностью в Чехии по-прежнему остается Прага. Здесь этот показатель в прошлом году составлял 131,3% средней покупательской способности по Чехии. Хуже всего результат у региона Брунтал (82%). 

Источник: aktualne.cz

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Темы
население статистика Чехия Европа рейтинг
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