Покупательская способность в Европе: Где лучше и хуже, чем в Чехии?

Компания GfK предоставила ежегодный отчет о покупательской способности в 42 странах Европы.

Покупательская способность чехов существенно увеличилась, – показывает новое сравнение по Европе. Больше всего покупательская способность населения выросла в Лихтенштейне и Швейцарии. Чехия заняла 26 место в списке. Об этом говорится в ежегодном отчете компании GfK, которая исследует 42 европейских государства.

И хотя позиция Чехии последние два года никак не меняется, покупательская способность населения в стране все-таки существенно выросла. В этом году результат оказался 8 394 евро на одного жителя в год. В прошлом году он составлял 7 766 евро, два года назад – 7 313 евро. За два года благосостояние чехов увеличилось более чем на 1 000 евро.

Покупательская способность чехов растет уже четыре года подряд. В этом году Чехии удалось превзойти 3/5 среднеевропейского показателя и добиться результата 60,2% от средней покупательской способности по Европе (в прошлом году было 56,8%).

Страна Покупательская способность на жителя в год Европейский индекс 1. Лихтенштейн 63 267 eur 453,9 2. Швейцария 42 142 eur 302,4 3. Исландия 33 399 eur 239,6 4. Люксембург 30 499 eur 218,8 5. Норвегия 29 407 eur 211,0 6. Дания 24 493 eur 175,7 7. Австрия 22 597 eur 162,1 8. Германия 22 239 eur 159,6 9. Швеция 21 764 eur 156,2 10. Великобритания 20 857 eur 149,6 … … … 13. Франция 19 537 eur 140,2 15. Голландия 18 257 eur 131,0 16. Италия 17 119 eur 122,8 17. Испания 14 080 eur 101.0 Европа (средний показатель 42 стран) 13 937 eur 100,0 26. Чехия 8 394 eur 60,2 29. Польша 6 710 eur 48,1 30. Венгрия 6 204 eur 44,5

Кроме экономического роста свою роль сыграло и укрепление кроны, точнее – ее пересчет на евро. Например, в 2015 году, когда чешскую крону сдерживали валютные интервенции Чешского национального банка, покупательская способность достигала почти 53,6% от среднего уровня по Европе.

Самая высокая покупательская способность в Европе у жителей Лихтенштейна, которые могут купить товаров и услуг в 4,5 раза больше, чем в среднем по Европе. По сравнению с прошлым годом существенно улучшился результат Исландии: благодаря росту на 37% она переместилась с пятого на третье место. В среднем покупательская способность в Европе выросла на 1,9% по сравнению с прошлым годом.

В конце рейтинга оказались Беларусь, Молдавия и Украина. На одного жителя там приходится менее 950 евро в год, а покупательская способность составляет менее 7% от среднего по Европе. Покупательская способность на Украине в 66 раз ниже, чем в Лихтенштейне.

Из стран Центральной Европы в этом году лучше всего результат у Австрии. От Чехии отстают только бывшие социалистические государства. Лучше дела обстоят только в Словении. Два года назад Чехию обгоняли Словакия, Эстония и Литва.

Регионом с самой высокой покупательской способностью в Чехии по-прежнему остается Прага. Здесь этот показатель в прошлом году составлял 131,3% средней покупательской способности по Чехии. Хуже всего результат у региона Брунтал (82%).

Источник: aktualne.cz