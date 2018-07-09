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Чешские авиакомпании напомнили, какие предметы нельзя проносить в ручной клади

Чешские авиакомпании напомнили, какие предметы нельзя проносить в ручной клади

Vladislava M 1401 0
Представители пражского аэропорта и компании Czech Airlines Handling сообщили, какие запрещенные предметы чаще всего пытаются пронести в ручной клади пассажиры, и рассказали, как перевозить спортивный инвентарь и домашних животных.
Чешские авиакомпании напомнили, какие предметы нельзя проносить в ручной клади

Сезон летних отпусков в самом разгаре, и многие жители Чехии отправляются в путешествия на самолетах. Но, как показывает статистика, многие из них не знают, какие предметы можно брать на палубу самолета, а какие – нет. Пресс-секретарь пражского аэропорта Роман Пацвонь и пресс-секретарь компании Czech Airlines Handling Катержина Павликова рассказали о самых распространенных ошибках пассажиров.

Чаще всего пассажиры пытаются пронести на борт самолета три группы запрещенных предметов. Первая из них – это жидкости.

«Пассажиры постоянно включают в ручную кладь жидкости в упаковке более 100 мл. По правилам можно брать с собой жидкости или гели в емкости до 100 мл. Все они должны быть закрыты и сложены в один прозрачный закрытый пакет объемом до 1 литра», – объяснил пресс-секретарь.

Жидкости в прозрачном пакете нужно выдавать на проверку отдельно, как и крупную электронику (ноутбуки, планшеты, пауэрбанки), которая содержит литиевые батареи.

Технику можно проносить в ручной клади, но на контрольном пункте нужно предъявлять ее отдельно. Считается, что при полете такие батареи могут загореться.

Отдельную категорию представляют собой предметы, которые можно использовать как оружие (либо которые выглядят как оружие). Это могут быть различные зажигалки в виде пистолетов, детские пистолеты, рогатки, а также ножи и ножницы длиной больше 6 см. Все эти предметы запрещено брать на борт.

Также полностью запрещено проносить в ручной клади спреи, которые содержат горючие материалы. Например, репелленты, дезодоранты, лаки для волос.

Спортивный инвентарь

Некоторые люди хотят взять с собой крупный спортивный инвентарь. Если это не клюшки для гольфа, то нужно предварительно сообщить точные размеры инвентаря. Чаще всего за перевозку взимают дополнительную плату.

Багаж, который превышает стандартные размеры, нужно зарегистрировать и отнести к специальному отделению с обозначением Nadrozměrná zavazadla.

Домашние животные

Также многие пассажиры перевозят домашних животных. Их можно брать с собой в самолет как личный и грузовой багаж.

«Перевозить животных можно на палубе самолета как ручную кладь или в грузовом отсеке», –  объяснила Павликова.

В ручной клади можно перевозить собак, кошек, кроликов и шиншил. Некоторые авиакомпании позволяют перевозить птиц и черепах.

Если животное весит до 8 кг вместе с клеткой или коробкой, в которой оно может свободно встать и развернуться, его можно перевозить на борту. Но предварительно необходимо сообщить об этом в авиакомпанию. В разных авиакомпаниях плата за перевозку домашних животных может отличаться.

Также понадобится сообщить точные размер животного, объем переноски и ее общий вес.

Источник: Novinky.cz

 

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Темы
самолёт Туризм аэропорт Прага Чехия
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