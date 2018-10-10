Veeam Geek Hub – сообщество IT-специалистов в Праге, или как разнообразить досуг с пользой

Veeam Geek Hub – это место, где каждый айтишник может по-настоящему отдохнуть, завести новые и полезные знакомства, узнать что-то новое и применить это у себя в работе.

Мы в Geek Hub поставили для себя цель – создать платформу для IT специалистов, в которой люди смогут развиваться, знакомиться и проводить время с пользой для себя и окружающих. Конечно, просто сказать. Намного сложнее такую цель осуществить. Мы это прекрасно знаем, и это нас еще сильнее вдохновляет на то, чтобы мечты поскорее воплотились в реальность.

С чего мы начали

Начало было положено еще в апреле 2018 года, когда мы совместно с группой GeekIT организовали наш первый Meetup for IT Geeks. В нашем новом офисе мы собрали более 30 человек, которые смогли послушать два доклада, получить подарки, поучаствовать в brainstorm-конкурсе и подкрепиться сэндвичами. Veeam представлял Саша Бродневский с докладом на тему «Внедрение TFS 2018 и его особенности», от GeekIT выступал Николай Ходов с презентацией «WebAssembly: новый веб на стероидах».

Все гости были очень довольны такого рода встречам. Никто не скучал, после докладов каждому спикеру поступало большое количество вопросов от слушателей, а в перерывах возле них собиралась группа людей, желающая проконсультироваться или уточнить информацию. Тогда-то мы и поняли, что такой формат мероприятий нужен людям, и взялись за работу.

Второй Meetup for IT Geeks также собрал более 30 человек в просторах нашего офиса. В этот раз от Veeam выступили Александр Шелемин с докладом на тему «SQL Server performance: новые возможности» и Дима Попов, который рассказал о Veeam Agent для Windows. Нашим гостем был Степан Филатов из Microsoft с докладом «Azure Storage: практическое применение».

Делаем спортивно

В сентябре этого года мы сделали для гиков велозаезд в Праге. Это был ответ нашим коллегам из Питера, которые организовали у себя велоквест для разработчиков. Мы сделали для себя много выводов об организации. Считаем, что затея удалась. Гости остались довольны. Отдельно про вело-заезд вы можете прочитать здесь.

Крайний Meetup for IT Geeks

26 сентября 2018 в нашем офисе состоялся митап. И снова мы собрали чуть больше 30 человек. Этот митап отличался от предыдущих сложностью докладов спикеров. От Veeam выступали Александр Изотов с докладом «Сериализация данных в .NET» и Кирилл Лихтарович с презентацией на тему «Проектирование Swagger, совместимого с RESTful API». В этот раз мы не стали проводить конкурс для наших гостей, поскольку это был день перед выходными, все были достаточно уставшие, да еще и темы докладов были не самые легкие. Конечно же, в перерывах люди много общались с докладчиками, перекусывались пиццей и сэндвичами. Мы для себя поняли, что формат нужно расширять и выходить из офиса. Сейчас уже много желающих много прийти к нам на митап, а вот мест для всех точно не хватит.

Что дальше?



13 октября этого года в честь Дня рождения Veeam мы проведем первый за всю историю в Праге городской квест для русскоговорящих разработчиков. Всех пришедших мы разделим на равные команды и раздадим первые листочки с заданиями. Задача каждой команды – расшифровать то, что будет на листочке, ведь только сделав это можно получить подсказку и двинуться дальше в город за новой.

Что будет:

- Логические и креативные задания,

- Новые и полезные знакомства в ИТ,

- Призы и подарки,

- Бургеры и напитки в финале квеста,

- Заряд бодрости и мотивации минимум на месяц.

Как всегда, участие бесплатно!