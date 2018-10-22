Видео: Как прошел первый городской квест для айтишников в Праге

13-го октября 2018 года, в честь дня рождения Veeam Software, Veeam Geek Hub организовал первый за всю историю в Праге городской квест для IT-гиков. По условиям игры, участники искали важные коды для обеспечения безопасности, утерянные из засекреченной государственной организации. Чтобы их найти, им нужно было решать задачи с закодированными названиями улиц и встречаться с разными трудностями.
Смотрите видео, как все проходило, и вступайте в группу https://vk.com/veeam_geekhub, чтобы быть в курсе новых IT-встреч в Праге!