Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
50n 3 °C
Видео: Как прошел первый городской квест для айтишников в Праге

Видео: Как прошел первый городской квест для айтишников в Праге

Vladislava M 424 0
13-го октября состоялся первый в Праге городской квест для айти-гиков от Veeam Geek Hub. В квесте приняло участие около 40 человек, в том числе и целые семьи айтишников! Смотрите, как это происходило.
Видео: Как прошел первый городской квест для айтишников в Праге

13-го октября 2018 года, в честь дня рождения Veeam Software, Veeam Geek Hub организовал первый за всю историю в Праге городской квест для IT-гиков. По условиям игры, участники искали важные коды для обеспечения безопасности, утерянные из засекреченной государственной организации. Чтобы их найти, им нужно было решать задачи с закодированными названиями улиц и встречаться с разными трудностями.

Смотрите видео, как все проходило, и вступайте в группу https://vk.com/veeam_geekhub, чтобы быть в курсе новых IT-встреч в Праге!

 
Рассказать всем:
Темы
Прага IT
Читайте
по теме 
Все мероприятия к 100-летию образования Чехословакии
26.10.2018 15:43 Культура
Все мероприятия к 100-летию образования Чехословакии
2119 0
На праздники в центре Праги ограничат движение транспорта
26.10.2018 12:41 Общество
На праздники в центре Праги ограничат движение транспорта
1431 0
По Праге будет ездить новый дизайнерский трамвай
25.10.2018 11:38 Общество
По Праге будет ездить новый дизайнерский трамвай
1670 0
В Праге срочно закрыли автомобильный мост
24.10.2018 11:27 Общество
В Праге срочно закрыли автомобильный мост
2447 0
Последние новости:
28
октября
В чешском районе выпало 13 см снега
28.10.2018 12:35 Общество
В чешском районе выпало 13 см снега
1659 0
27
октября
Во всех странах ЕС введут полный запрет на одноразовые предметы из пластика
27.10.2018 17:58 Общество
Во всех странах ЕС введут полный запрет на одноразовые предметы из пластика
1821 0
26
октября
Партия пиратов будет руководить Прагой
26.10.2018 13:21 Политика
Партия пиратов будет руководить Прагой
1444 0
На праздники в центре Праги ограничат движение транспорта
26.10.2018 12:41 Общество
На праздники в центре Праги ограничат движение транспорта
1431 0
Самый богатый чех может приобрести футбольный клуб «Челси» у Абрамовича
26.10.2018 12:07 Экономика
Самый богатый чех может приобрести футбольный клуб «Челси» у Абрамовича
995 0
25
октября
В Чехии раскрыли фальсификацию итогов голосования на выборах
25.10.2018 14:06 Политика
В Чехии раскрыли фальсификацию итогов голосования на выборах
1681 0
В эти выходные Чехия перейдет на зимнее время
25.10.2018 13:39 Общество
В эти выходные Чехия перейдет на зимнее время
3215 0
По Праге будет ездить новый дизайнерский трамвай
25.10.2018 11:38 Общество
По Праге будет ездить новый дизайнерский трамвай
1670 0
24
октября
В Праге срочно закрыли автомобильный мост
24.10.2018 11:27 Общество
В Праге срочно закрыли автомобильный мост
2447 0
На выходных пражские музеи можно будет посетить бесплатно
24.10.2018 11:18 Общество
На выходных пражские музеи можно будет посетить бесплатно
2229 0


Мобильная версия