Видео: Как прошел первый городской квест для айтишников в Праге

13-го октября состоялся первый в Праге городской квест для айти-гиков от Veeam Geek Hub. В квесте приняло участие около 40 человек, в том числе и целые семьи айтишников! Смотрите, как это происходило.

13-го октября 2018 года, в честь дня рождения Veeam Software, Veeam Geek Hub организовал первый за всю историю в Праге городской квест для IT-гиков. По условиям игры, участники искали важные коды для обеспечения безопасности, утерянные из засекреченной государственной организации. Чтобы их найти, им нужно было решать задачи с закодированными названиями улиц и встречаться с разными трудностями.

Смотрите видео, как все проходило, и вступайте в группу https://vk.com/veeam_geekhub, чтобы быть в курсе новых IT-встреч в Праге!